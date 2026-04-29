Komoly figyelmeztetést adott ki a fogorvos: elképesztően káros ez a népszerű ital

A jegeskávé népszerűsége kétségtelenül nagyon megnőtt az utóbbi években, különösen, amikor már közeleg a nyári meleg. A szakemberek azonban óvatosságra intenek a közkedvelt ital kapcsán, mivel rendkívül káros lehet a fogakra, a legtöbben pedig ezt még csak nem is sejtik.
Dr. Deepa Chopra, a Whites Dental fogorvosa szerint a probléma nem is az, hogy pontosan mi van a pohárban, hanem az, hogyan fogyasztjuk el.
A jegeskávé ugyan könnyebbnek vagy frissítőbbnek tűnhet, de fogászati szempontból meglehetősen káros lehet, különösen akkor, ha lassan, hosszú időn keresztül fogyasztjuk
- magyarázta el a szakember.
A kávé alapvetően savas, emiatt gyengíti a fogzománcot. Abban az esetben pedig, ha a jeges verzióra esik a választásunk, amihez még hozzájönnek azok a szirupok, aromák és édesítők, amiket ezek az italok többnyire tartalmaznak, a károsodás veszélye különösen megnő.
Sok jegeskávé hozzáadott cukrot vagy ízesített szirupokat tartalmaz, amelyek táplálják a szájban lévő baktériumokat. Ezek a baktériumok ezután savat termelnek, amely megtámadja a fogzománcot, növelve a fogszuvasodás kockázatát
- tette hozzá Dr. Chopra, aki ezután elmagyarázta azt, hogyan növeli a veszélyt az, ahogy a legtöbben elfogyasztják a jegeskávét.
Egy forró itallal ellentétben, amelyet általában viszonylag gyorsan megiszunk, a jegeskávét gyakran hosszabb időn keresztül kortyolgatjuk. Ez azt jelenti, hogy a fogaink ismételten ki vannak téve a savnak és a cukornak, ami meghosszabbíthatja a károsodást
- magyarázta el a fogorvos, majd rámutatott arra, a jegeskávé akár tartós károsodást is okozhat: a savas italok, mint amilyen a jegeskávé is, rendszeres fogyasztása lassanként lebonthatja ezt a védőréteget, ami sebezhetőbbé teszi a fogakat.
Van azonban egy jó hírünk: Dr. Chopra szerint ugyanis nem kell lemondanod a kedvelt italodról, az is elég, ha bevezetsz néhány apró változtatást.
