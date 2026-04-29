Exatlon Hungary: Ekler Luca a legrosszabbra készül

A vereség után felemás érzések voltak Ekler Lucában, mivel a medált megszerezte, de a Kihívók fölényes győzelmet arattak a Bajnokokkal szemben. A 10:5-ös vereség után Luca szomorúan értékelt, mivel nem szeretné, ha újabb Bajnok távozna a műsorból. Az Exatlon 2026-os évadában már csak hat Bajnok versenyző maradt játékban, ezért fontos lenne számukra, hogy most a kék csapat fogyatkozzon meg egy kicsit.

Az Exatlon Bajnoka felkészült, hogy neki kell párbajoznia Halász Jázminnal

Előző héten én már nagyon úgy készültem, hogy párbajoznom kell, mert a hét elején elég gyengére sikerült a statisztikám magamhoz képest, és mivel a piros lányok elég erős statisztikával rendelkeznek, ezért nekünk egy-két hibalehetőség sem fér bele. Sokszor most is fej-fej mellett halad mindhármunk statisztikája, úgyhogy tényleg egy-két győzelem vagy vereség fogja eldönteni, hogy ki lesz a jobb és ki kerül majd párbajra

– értékelte eddigi teljesítményét Ekler Luca.

Eddig többször előfordult már az Exatlon Hungary műsorában, hogy a Bajnokok egymással kellett, hogy párbajozzanak. A kiesést pedig mindenki szeretné elkerülni, így csak plusz teher, hogy ehhez saját csapattársukat kell, hogy kiejtsék. „Én úgy vagyok vele, hogy készítem magam mindig a legrosszabbra és ha esetleg én leszek a legjobb statisztikájú, akkor is nehéz szívvel fogok majd a párbajra indulni” – jegyezte meg Luca.

Ekler Luca sorsa még nem dőlt el

Közel sem biztos, hogy ismét kialakul egy csapattárs elleni párbaj, mivel ez csak a végjáték második fordulójában dől el. Luca nagyon szeretné, ha mindenki odatenné magát, elkerülve ezzel a biztos Bajnok játékos távozását.

Egy kicsit szerintem a hétfői villa játékos állapotunkat kell visszahozni, mert akkor tényleg nagyon látszott, hogy a fiúk pontjai is jöttek, de én azt gondolom, hogy amikor ők odaállnak a rajthoz, akkor nem úgy mennek oda, hogy na akkor most 80 százalékon futok, hanem tényleg ők is beleadnak mindent. És az, hogy az valamikor elég, valamikor nem, az sajnos nagyon kétesélyes és inkább emiatt nehéz, hogy mivel tudunk számolni

– árulta el Ekler Luca.