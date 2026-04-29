Mintha a filmből léptek volna ki: Az ördög Pradát visel vörös szőnyegén a magyar sztárvilág krémje is tiszteletét tette!

A 2006-ban bemutatott Az ördög Pradát visel című alkotás Lauren Weisberger azonos című regénye alapján készült, és betekintést enged a luxusdivatlapok kegyetlen, mégis lenyűgöző világába. A történet középpontjában a friss diplomás Andy áll, akinek egy olyan nő mellett kell helytállnia, akitől mindenki retteg a szakmában. A mostani vörös szőnyeges esemény is bebizonyította, hogy a film mondanivalója és esztétikája ma is éppolyan releváns, mint az első rész megjelenésének idején. Cikkünkben megmutatjuk, mely hazai hírességek rajonganak a kultuszfilmért, és ki az, aki már teljesen más szemmel nézi a történetet.

Az ördög Pradát visel Szulák Andrea egyik kedvenc filmje (Fotó: Gáll Regina / Bors)

Az ördög Pradát visel 2: Stílusikonok és vélemények a kifutóról

A vörös szőnyegen egymást váltották a hírességek, és mindenki kíváncsi volt arra, vajon a mai influenszerek és művészek hogyan viszonyulnak a filmhez. Bódi Dóri, Bódi Megyer párja, őszintén vallott a filmhez fűződő érzéseiről:

Nagyon-nagyon régen láttam az első filmet, de azt abszolút elmondhatom, hogy a nőiesség minden formája fellelhető ebben a filmben. Én nyilván szeretem a kényelmes outfit-eket előtérbe helyezni, de van az a pillanat, amikor igazi díva lehet valaki. Ez a film bizonyítja be ezt a legjobban.

Természetesen nemcsak Dóri nosztalgiázott. A népszerű művésznő, Szulák Andrea is tiszteletét tette az eseményen, aki lelkesen várta a vetítést:

Nagyon szerettem az első részt is, egy évben egyszer kötelezően újra is nézem. A második részhez nem állok neki nagy elvárásokkal, de biztos jó este lesz, jó film, hisz ez ikonikus. Sok erős karakterrel.

A fiatalabb generáció képviseletében pedig a Next Top Model Hungary győztese, Mészáros Lili is megjelent, aki szakmai szemmel is értékelte a látottakat:

Nagyon sok ponton kapcsolódik hozzám Az ördög Pradát visel. Modellként tevékenykedem, most már több éve, úgyhogy a divatszakmába van egyfajta belátásom, hogy ez az egész ténylegesen milyen. Szerintem a film egyrészt komikusan, másrészt kicsit kegyetlenül mutatja be, hogy milyen valójában ez a világ, amit szerintem a legtöbben nagyon csillogónak gondolnak, meg egyszerűnek: hogy az ember megjelenik egy eseményen, ilyen gyönyörű ruhákban, de a valóságban ez nagyon nem ilyen. Nagyon komoly hatalmi játszmák vannak. Ha az ember így nézi a filmet, akkor akár a divatszakmában dolgozik, akár nem, nagyon izgalmas tud lenni a számára.

Sztárkavalkád a vakuk fényében

A bemutató nem csupán a véleményekről, hanem a látványról is szólt. A hazai celebek kitettek magukért, mintha csak magából a filmből léptek volna ki: lenyűgöző szettekben pompázva láthattuk többek között HEL Renit, aki egy visszafogottabb összeállítást választott, és Nagy Ő Virágot is, aki hozta a tőle megszokott extravagáns formáját. Persze a digitális világ sztárjai sem maradhattak el: Csecse Attila és VV Cedes is képviseltették magukat, bizonyítva, hogy a film a Z-generáció számára is alapmű. Az esemény fényét emelte még a mindig elegáns Szigligeti Ivett, valamint a TV2 sztárja, Lékai-Kiss Ramóna is, aki profizmusával és kisugárzásával a vörös szőnyeg egyik abszolút győztese volt.