Elkopott, megfakult? Egyszerű filléres trükkök otthoni ékszertisztításhoz, hogy ne veszíts a fényedből

Ugye nem akarsz az ékszereid miatt veszíteni a fényedből? Ha nem szeretnél slampos kiegészítőket, akkor ezek az otthoni ékszertisztítási praktikák lesznek a legjobb barátaid!
Az ékszer egy csodás kiegészítő, ami nélkül manapság a legtöbb nő utcára sem lépne. A különböző stílusú nyakláncok, fülbevalók, karkötők vagy brossok ugyanis rengeteget dobhatnak a megjelenésünkön, miközben az önkifejezés kiváló eszközei. Az idő vasfoga azonban nekik sem kegyelmez, ezért olyan egyszerű házi praktikákat mutatunk be, amelyekkel pillanatok alatt, csupán fillérekből mesés fényt kölcsönözhetsz kedvenceidnek. Legyen szó bizsukról, ezüst vagy arany ékszerekről, mindegyikhez megtalálod a megfelelő útmutatót.
A válasz egyszerű: gyakran, de rövid ideig. Hetente akár többször is áttörölheted őket, különösen azokat, amelyeket gyakran viselsz. A legtöbb esetben ehhez nincs másra szükséged, mint meleg vízre, mosogatószerre és puha fogkefére, de vizsgáljuk meg pontosabban a különböző ékszertípusokat.
A tömör arany ékszerek tartósabbak, mint aranyozott társaik, azonban bármelyikről is van szó, legyél nagyon óvatos. Tegyél a mosogatószerből – ami nem tartalmaz durva anyagokat – pár cseppet a meleg vízbe és hagyd benne ázni az ékszereket néhány percig. Bátran használhatsz hozzá puha fogkefét is, hiszen képes az apró barázdákba is beférkőzni, majd öblítsd le az ékszereidet és, ha megszáradtak, polírozd át őket egy mikroszálas kendővel.
Amennyiben inkább az ezüst ékszerekért rajongsz, biztosan tisztában vagy vele, hogy könnyedén elszíneződnek. Ezért esetükben nem a megfelelő tisztításuk az elsődleges, – ami szinte ugyanaz, mint az aranyaknál – hanem a tárolásuk. A kiegészítők levegőnek, nedvességnek és napfények való kitettsége ugyanis negatívan befolyásolja a színüket, ezért tartsd őket bélelt ékszerdobozban. Tisztításukhoz pedig használj ezüst tisztító kendőt, amellyel egyszerűen eltávolíthatod az elszíneződéseket.
A bizsuk rendkívül gyorsan elszíneződhetnek, ami roppant bosszantó tud lenni, különösen, hogy már ezek az ékszerek sem olcsók. Tisztításukhoz használd a már jól bevált (korábban említett) mosószeres, meleg vizes oldatot, azonban még véletlen se áztasd be őket. Helyette inkább márts bele a vízbe egy mikroszálas kendőt és azzal dörzsöld át finoman a kiegészítőket, majd töröld át őket egy száraz ruhával.
Az alábbi videóban láthatod a legtökéletesebb ékszertisztítási módszert:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.