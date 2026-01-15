Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Ékszertartó doboz, amiben csillognak a csecsebecsék az otthon ékszertisztítási módszernek köszönhetően.

Elkopott, megfakult? Egyszerű filléres trükkök otthoni ékszertisztításhoz, hogy ne veszíts a fényedből

2026. január 15.
A nők többsége él-hal az ékszerekért, amelyek csak akkor mutatnak igazán jól, ha ragyognak. Ezért most olyan otthoni ékszertisztítási trükköket hoztunk neked, amelyekkel visszahozhatod csecsebecséid régi fényét. Hidd el, csupán pár mozdulat és szebbek lesznek, mint új korukban!
Kelle Fanni
Ugye nem akarsz az ékszereid miatt veszíteni a fényedből? Ha nem szeretnél slampos kiegészítőket, akkor ezek az otthoni ékszertisztítási praktikák lesznek a legjobb barátaid!  

Fénylő karkötőket viselő nő, aki bevetette az otthoni ékszertisztítás praktikáit.
Így lesz filléres és egyszerű az otthoni ékszertisztítás.
Fotó: Shutterstock 
  • Az arany ékszerek tisztításához csupán pár, otthon is fellelhető eszközre lesz szükséged.
  • Az ezüst ékszerek esetében nagyobb hangsúlyt kell fektetned a tárolásra, mint a tisztításra.
  • A bizsukat sose áztasd be, mivel többségük kevésbé ellenálló anyagból készül.

Otthoni ékszertisztítás fillérekből: ezekkel a módszerekkel gyerekjáték az egész

Az ékszer egy csodás kiegészítő, ami nélkül manapság a legtöbb nő utcára sem lépne. A különböző stílusú nyakláncok, fülbevalók, karkötők vagy brossok ugyanis rengeteget dobhatnak a megjelenésünkön, miközben az önkifejezés kiváló eszközei. Az idő vasfoga azonban nekik sem kegyelmez, ezért olyan egyszerű házi praktikákat mutatunk be, amelyekkel pillanatok alatt, csupán fillérekből mesés fényt kölcsönözhetsz kedvenceidnek. Legyen szó bizsukról, ezüst vagy arany ékszerekről, mindegyikhez megtalálod a megfelelő útmutatót.

Milyen gyakran kell tisztítani az ékszereket?

A válasz egyszerű: gyakran, de rövid ideig. Hetente akár többször is áttörölheted őket, különösen azokat, amelyeket gyakran viselsz. A legtöbb esetben ehhez nincs másra szükséged, mint meleg vízre, mosogatószerre és puha fogkefére, de vizsgáljuk meg pontosabban a különböző ékszertípusokat.

Arany és aranyozott ékszerek otthoni tisztítása

A tömör arany ékszerek tartósabbak, mint aranyozott társaik, azonban bármelyikről is van szó, legyél nagyon óvatos. Tegyél a mosogatószerből – ami nem tartalmaz durva anyagokat – pár cseppet a meleg vízbe és hagyd benne ázni az ékszereket néhány percig. Bátran használhatsz hozzá puha fogkefét is, hiszen képes az apró barázdákba is beférkőzni, majd öblítsd le az ékszereidet és, ha megszáradtak, polírozd át őket egy mikroszálas kendővel.

Inget és finom láncot viselő nő, aki az otthoni ékszertisztítási módszerekre esküszik.
Minden egyes ékszereddel bánj nagyon óvatosan!
Fotó: Shutterstock 

Az ezüst ékszerek otthoni tisztítása

Amennyiben inkább az ezüst ékszerekért rajongsz, biztosan tisztában vagy vele, hogy könnyedén elszíneződnek. Ezért esetükben nem a megfelelő tisztításuk az elsődleges, – ami szinte ugyanaz, mint az aranyaknál – hanem a tárolásuk. A kiegészítők levegőnek, nedvességnek és napfények való kitettsége ugyanis negatívan befolyásolja a színüket, ezért tartsd őket bélelt ékszerdobozban. Tisztításukhoz pedig használj ezüst tisztító kendőt, amellyel egyszerűen eltávolíthatod az elszíneződéseket.

A bizsuk otthoni tisztítása

A bizsuk rendkívül gyorsan elszíneződhetnek, ami roppant bosszantó tud lenni, különösen, hogy már ezek az ékszerek sem olcsók. Tisztításukhoz használd a már jól bevált (korábban említett) mosószeres, meleg vizes oldatot, azonban még véletlen se áztasd be őket. Helyette inkább márts bele a vízbe egy mikroszálas kendőt és azzal dörzsöld át finoman a kiegészítőket, majd töröld át őket egy száraz ruhával.

Az alábbi videóban láthatod a legtökéletesebb ékszertisztítási módszert:

