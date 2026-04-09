Brutális átverés áldozata lett a Dancing with the Stars győztese

WhisperTon neve nem ismeretlen a hazai közönség számára, hiszen több mint egymilliós követőbázisával ő az egyik leghíresebb influenszer, ráadásul 2024-ben Tóth Katicával az oldalán megnyerte a Dancing with the Stars ötödik évadát is. A fiatal tartalomgyártó mindig őszintén kommunikál rajongóival és nagyon odafigyel a visszajelzésekre is, így aztán nem meglepő, hogy nem rejtette véka alá azt sem, mekkora átverés áldozata lett az elmúlt időszakban.

WhisperTon TikTok-oldalán osztotta meg a horrorsztorit (Fotó: Gáll Regina/Bors)

WhisperTon ellen hónapokig tervezhették az akciót

Tont saját bevallása szerint egy szociopata srác verte át társkeresőn, egy általa valószínűleg évek óta gondosan építgetett profillal. A történet március 27-én kezdődött, amikor is egy társkereső appon beszélgetni kezdtek, néhány sor után azonban Instagramon folytatták a diskurzust, mivel az említett srác WhisperTon ismertsége miatt attól félt, hogy esetleg kamuprofillal beszélget. Az elkövetkező 4-5 napban egy normális, feltűnésmentes beszélgetés kezdődött közöttük, s mivel kiderült, hogy rengeteg országban jártak mindketten, hamar fény derült arra is, hogy a srác apja japán, míg anyja magyar származású.

A Márk névre hallgató fiatal hamar elárulta, hogy családi befektetéseket kezel, hatalmas pénzeket, ez pedig már WhisperTonnak is egy olyan triggerpont volt, hogy kénytelen volt utánanézni; érdekelte ugyanis, hogy milyen háttérrel rendelkezik. Márk Insta-profilján egy genfi egyetem volt megadva, ami a világ egyik legszínvonalasabb privát egyeteme és valóban tanítanak ott olyan dolgokat, amelyekről ő is mesélt Tonnak.

Rákerestem a vezetéknevére és találtam egy Forbes cikket az apjáról, aki ingatlanfejlesztéssel foglalkozik és Japán 27. leggazdagabb embere, 28 milliárd dolláros vagyonnal!

A teljes döbbenet után némileg gyanús volt Tonnak a történet, de valahogy minden jel arra utalt, hogy a sztori teljesen tiszta. Még az aktualitásokra is jól reagált, WhisperTon privát, majonézes reklámforgatásai után például Márk még egy élelmiszerboltba is bement és küldött magáról egy fotót egy majonézes dobozzal. Ilyen és ehhez hasonló apróságok után hamar a találkozó is szóba került.