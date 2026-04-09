Brutális átverés áldozata lett a Dancing with the Stars győztese

WhisperTon neve nem ismeretlen a hazai közönség számára, hiszen több mint egymilliós követőbázisával ő az egyik leghíresebb influenszer, ráadásul 2024-ben Tóth Katicával az oldalán megnyerte a Dancing with the Stars ötödik évadát is. A fiatal tartalomgyártó mindig őszintén kommunikál rajongóival és nagyon odafigyel a visszajelzésekre is, így aztán nem meglepő, hogy nem rejtette véka alá azt sem, mekkora átverés áldozata lett az elmúlt időszakban.
Tont saját bevallása szerint egy szociopata srác verte át társkeresőn, egy általa valószínűleg évek óta gondosan építgetett profillal. A történet március 27-én kezdődött, amikor is egy társkereső appon beszélgetni kezdtek, néhány sor után azonban Instagramon folytatták a diskurzust, mivel az említett srác WhisperTon ismertsége miatt attól félt, hogy esetleg kamuprofillal beszélget. Az elkövetkező 4-5 napban egy normális, feltűnésmentes beszélgetés kezdődött közöttük, s mivel kiderült, hogy rengeteg országban jártak mindketten, hamar fény derült arra is, hogy a srác apja japán, míg anyja magyar származású.
A Márk névre hallgató fiatal hamar elárulta, hogy családi befektetéseket kezel, hatalmas pénzeket, ez pedig már WhisperTonnak is egy olyan triggerpont volt, hogy kénytelen volt utánanézni; érdekelte ugyanis, hogy milyen háttérrel rendelkezik. Márk Insta-profilján egy genfi egyetem volt megadva, ami a világ egyik legszínvonalasabb privát egyeteme és valóban tanítanak ott olyan dolgokat, amelyekről ő is mesélt Tonnak.
Rákerestem a vezetéknevére és találtam egy Forbes cikket az apjáról, aki ingatlanfejlesztéssel foglalkozik és Japán 27. leggazdagabb embere, 28 milliárd dolláros vagyonnal!
A teljes döbbenet után némileg gyanús volt Tonnak a történet, de valahogy minden jel arra utalt, hogy a sztori teljesen tiszta. Még az aktualitásokra is jól reagált, WhisperTon privát, majonézes reklámforgatásai után például Márk még egy élelmiszerboltba is bement és küldött magáról egy fotót egy majonézes dobozzal. Ilyen és ehhez hasonló apróságok után hamar a találkozó is szóba került.
Bár WhisperTon nem örült, hogy a személyes találkozót elhalasztották, még itt sem fogott gyanút, hiszen a beszélgetések legelején még épp Márk sürgette volna jobban a találkozást. Barátai tanácsára a videóhívás ötletével folytatták a beszélgetést, amiben mindketten benne lettek volna, de mivel ezek az időpontok állandóan későbbre tolódtak, Ton már nem tudta elaltatni magában azt a gyanút, hogy esetleg olyan valakivel beszélget, aki nem valós.
Minden korábbi infó hiteles volt és azt támasztotta alá, hogy nincs mitől tartanom, de mivel minden fotója annyira jó volt, mintha Pinterestről szedte volna le őket, úgy döntöttem, teszek egy utolsó próbálkozást. Feltöltöttem a profilképét a pinterest képkeresőre és láss csodát, megtaláltam őt... Konkrétan duplaszaltóztam a székemről. A srác, akivel beszélgettem az elmúlt héten, konkrétan nem is létezett.
Mint kiderült, a beszélgetés túloldalán egy olyan csalóval volt dolga, aki egy 24 éves amerikai tiktokker személyazonosságát lopta el, amit úgy tudott megtenni, hogy ő évek óta nem posztolt a közösségi oldalaira. A „catfish”, vagyis hamis identitást használó csaló keresett magának egy olyan közéleti személyiséget, aki kellőképpen ismert, majd keresett hozzá egy japán vezetéknevet és egy olyan üzletembert, akit meg lehet találni, de a családjáról ne legyenek információk. Ton levegőt sem kapott a döbbenettől.
Volt annyi esze, hogy amikor a majonéz reklámról beszéltünk, elment a boltba és készített egy majonézes fotót. Minden beszélgetés egy precízen kitalált sztori volt, amire heteket, hónapokat kell készülni. Már csak azt nem értem, hogy mi lehetett a cél? Sem pénzt, sem fotót, sem lakcímet, semmit nem akart tőlem, egyszerűen nem tudom megfejteni, hogy mi lehetett az ok, amiért megtalált engem. Na, ezek azok az emberek, akik miatt eszméletlenül kell vigyáznod, hogy mikor és kivel ismerkedsz online, mert hamis identitásokkal bármire képesek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.