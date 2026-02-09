Porold le a régit – A 90-es évek ikonikus darabjai most újra divatba jönnek

A kor előrehaladtával egyre nehezebb eldönteni, hogy mi áll jól, vagy éppen mi öregít. Cikkünkben ezért olyan 90-es évekbeli stílusos magassarkú cipőket mutatunk be neked, amelyeket 40 felett is magabiztosan viselhetsz. Sőt, még vagyonokat sem kell rájuk költened, hiszen valószínűleg a te cipősszekrényedben is lapul néhány gyöngyszem.

Ezek a magassarkú cipők fiatalos megjelenést kölcsönöznek neked

Fotó: GettyImages

A divatos magassarkú cipők közül biztosan lapul egy a te szekrényed alján is.

Ezek a darabok még 40 felett is jól állnak.

Többségük egyáltalán nem kényelmetlen.

Újra reflektorfénybe kerülnek a 90-es évek népszerű magassarkú cipői: halászd elő őket a szekrényed aljáról!

Régi magassarkú, ami fiatalít? Igen! Ezek a darabok ugyanis visszafogottak és kifinomultak, ezért a 40 feletti korosztály is magabiztosan viselheti őket. Emellett, ha egy vastagabb sarkú változat mellett teszed le a voksodat, könnyebb lesz megtartanod az egyensúlyodat. Sőt, a 90-es évek cipői sokkal kényelmesebbek is, mint a modern, hegyes orrú, extrém kialakítású változatok. Nézzük tehát azokat a divatos magassarkú cipőket, amik a középkorú nőknek is elképesztően állnak.

Kétszínű körömcipők

A körömcipők klasszikus, időtlen darabok, melyek számtalan stílusban, színben, anyagban és sarokmagassággal kaphatók. Azonban idén visszatérnek a kétszínű változatok, ezért egy fekete-fehér vagy fekete-vajszínű változattal biztosan nem lősz mellé, hiszen szinte minden szetthez passzolni fog.

Mary Jane magassarkú cipő

Nagyon sokan nem szeretik a Mary Jane cipőket, mivel úgy gondolják, hogy iskoláslány megjelenést kölcsönöznek. Szerintünk azonban ezt az állítást máris megcáfolta az alábbi összeállítás, ami tökéletes példája annak, hogy ezt a magassarkút lehet nőiesen is viselni.

Színes magassarkú mokaszin

Igazán nosztalgikus hangulatba szeretnél kerülni? Akkor válassz egy színes, magassarkú mokaszint, ami biztosan felidézi benned a régi szép időket. Dönts egy visszafogottabb árnyalat mellett, amit bármilyen öltözettel könnyedén tudsz kombinálni, és lépj biztos sarkakon az utcára.

Magassarkú papucs

Ha biztos vagy magadban és az egyensúlyérzékedben, akkor a magassarkú papucsodat is leporolhatod, amit szinte bármilyen stílussal variálhatsz. Akár a póló-farmer szettedet szeretnéd egy kicsit nőiesebbé varázsolni, akár egy divatos ruhát akarsz még elegánsabbá tenni, ez egy tökéletes választás.