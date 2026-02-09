Porold le a régit – A 90-es évek ikonikus darabjai most újra divatba jönnek

A kor előrehaladtával egyre nehezebb eldönteni, hogy mi áll jól, vagy éppen mi öregít. Cikkünkben ezért olyan 90-es évekbeli stílusos magassarkú cipőket mutatunk be neked, amelyeket 40 felett is magabiztosan viselhetsz. Sőt, még vagyonokat sem kell rájuk költened, hiszen valószínűleg a te cipősszekrényedben is lapul néhány gyöngyszem.
Régi magassarkú, ami fiatalít? Igen! Ezek a darabok ugyanis visszafogottak és kifinomultak, ezért a 40 feletti korosztály is magabiztosan viselheti őket. Emellett, ha egy vastagabb sarkú változat mellett teszed le a voksodat, könnyebb lesz megtartanod az egyensúlyodat. Sőt, a 90-es évek cipői sokkal kényelmesebbek is, mint a modern, hegyes orrú, extrém kialakítású változatok. Nézzük tehát azokat a divatos magassarkú cipőket, amik a középkorú nőknek is elképesztően állnak.
A körömcipők klasszikus, időtlen darabok, melyek számtalan stílusban, színben, anyagban és sarokmagassággal kaphatók. Azonban idén visszatérnek a kétszínű változatok, ezért egy fekete-fehér vagy fekete-vajszínű változattal biztosan nem lősz mellé, hiszen szinte minden szetthez passzolni fog.
Nagyon sokan nem szeretik a Mary Jane cipőket, mivel úgy gondolják, hogy iskoláslány megjelenést kölcsönöznek. Szerintünk azonban ezt az állítást máris megcáfolta az alábbi összeállítás, ami tökéletes példája annak, hogy ezt a magassarkút lehet nőiesen is viselni.
Igazán nosztalgikus hangulatba szeretnél kerülni? Akkor válassz egy színes, magassarkú mokaszint, ami biztosan felidézi benned a régi szép időket. Dönts egy visszafogottabb árnyalat mellett, amit bármilyen öltözettel könnyedén tudsz kombinálni, és lépj biztos sarkakon az utcára.
Ha biztos vagy magadban és az egyensúlyérzékedben, akkor a magassarkú papucsodat is leporolhatod, amit szinte bármilyen stílussal variálhatsz. Akár a póló-farmer szettedet szeretnéd egy kicsit nőiesebbé varázsolni, akár egy divatos ruhát akarsz még elegánsabbá tenni, ez egy tökéletes választás.
Ha érdekel, mit viselj 50 felett, nézd meg az alábbi videót, amelyből további mesés stílustippeket leshetsz el:
