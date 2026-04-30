Ananász gyökereztetése otthon 5 egyszerű lépésben

Az ananász gyökereztetése elsőre bonyolultnak tűnhet, pedig otthon is könnyen megoldható. Ehhez csupán egy szép, egészséges gyümölcsre és egy alaposan letisztított üstökre lesz szükség. A világos hely, a laza föld és a megfelelő előkészítés is sokat számít, azonban türelem sem árt, mert a növény lassan fejlődik és a termésre akár 2–3 évet is várni kell.
Az ananász gyökereztetése azon múlik, hogy milyen gyümölccsel dolgozol. Olyan ananászt érdemes választani, amelynek a levelei frissek, zöldek és nem száradtak el, mert az üstökből így nagyobb eséllyel lesz új növény.
Az ananász tetejét csavarással vagy késsel is le lehet választani. A csavarás azért praktikus, mert kisebb az esélye annak, hogy gyümölcshús marad az alján, ami később rothadást indíthat el. Ha vágod, figyelj arra, hogy a levélkorona alatt is maradjon elég rész.
Az üstök aljáról szedj le az alsó levelekből néhányat, hogy maradjon 2–3 centi csupasz szárrész. Fontos, hogy a gyümölcshúsból semmi ne maradjon rajta.
Mielőtt vízbe tennéd, hagyd az üstök alját pihenni és beszáradni. Ez azért fontos, mert a friss vágási felület így kevésbé indul rothadásnak, amikor eljön a gyökereztetés ideje.
Az előkészített részt úgy állítsd vízbe, hogy csak a csupasz szár érjen bele, a levelek ne. Tartsd világos helyen, és néhány naponta cseréld a vizet. Pár hét alatt már megjelenhetnek az első gyökerek.
Amikor már elég erős gyökerei vannak, elültetheted cserépbe. Ha már 3–4 centis a gyökere, át lehet ültetni földbe, az a biztosabb megoldás, ha nem kapkodod el, és megvárod, amíg az új gyökérzet elég stabilnak látszik. A cserép legyen kisebb vagy közepes méretű, alul lyukas, és laza, jó vízelvezetésű földet használj. Erre jó lehet a kaktuszföld, a homokos virágföld vagy egy olyan keverék, amelyben a víz nem áll meg sokáig. Az ananász nem szereti a pangó vizet, ezért ezen tényleg sok múlik. Fontos, hogy világos helyre tedd a növényt.
Az ananász a meleg, világos helyet kedveli. Öntözni mérsékelten érdemes, a földje maradjon enyhén nedves, de ne legyen tocsogós. A források szerint a túlöntözés könnyen gondot okozhat, ezért jobb figyelni arra, mikor kezd kiszáradni a föld felső része, és ahhoz igazítani az öntözést. A legfontosabb talán mégis a türelem. Az ananász lassan növekszik, és akár 2–3 év is eltelhet, mire virágzik vagy gyümölcsöt hoz. Addig pedig önmagában is látványos szobanövény lehet.
