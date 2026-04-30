Ananász gyökereztetése otthon 5 egyszerű lépésben

Az ananász gyökereztetése elsőre bonyolultnak tűnhet, pedig otthon is könnyen megoldható. Ehhez csupán egy szép, egészséges gyümölcsre és egy alaposan letisztított üstökre lesz szükség. A világos hely, a laza föld és a megfelelő előkészítés is sokat számít, azonban türelem sem árt, mert a növény lassan fejlődik és a termésre akár 2–3 évet is várni kell.

Ananász gyökereztetése otthon 5 lépésben

1. Válassz szép, egészséges ananászt

Az ananász gyökereztetése azon múlik, hogy milyen gyümölccsel dolgozol. Olyan ananászt érdemes választani, amelynek a levelei frissek, zöldek és nem száradtak el, mert az üstökből így nagyobb eséllyel lesz új növény.

2. Válaszd le az üstököt

Az ananász tetejét csavarással vagy késsel is le lehet választani. A csavarás azért praktikus, mert kisebb az esélye annak, hogy gyümölcshús marad az alján, ami később rothadást indíthat el. Ha vágod, figyelj arra, hogy a levélkorona alatt is maradjon elég rész.

3. Tisztítsd meg az alsó részt

Az üstök aljáról szedj le az alsó levelekből néhányat, hogy maradjon 2–3 centi csupasz szárrész. Fontos, hogy a gyümölcshúsból semmi ne maradjon rajta.

4. Hagyd kicsit száradni

Mielőtt vízbe tennéd, hagyd az üstök alját pihenni és beszáradni. Ez azért fontos, mert a friss vágási felület így kevésbé indul rothadásnak, amikor eljön a gyökereztetés ideje.

5. Tedd vízbe

Az előkészített részt úgy állítsd vízbe, hogy csak a csupasz szár érjen bele, a levelek ne. Tartsd világos helyen, és néhány naponta cseréld a vizet. Pár hét alatt már megjelenhetnek az első gyökerek.

Ha már elég erős gyökereket növesztett, elültetheted cserépbe.

Mikor ültesd az ananászt cserépbe?

Amikor már elég erős gyökerei vannak, elültetheted cserépbe. Ha már 3–4 centis a gyökere, át lehet ültetni földbe, az a biztosabb megoldás, ha nem kapkodod el, és megvárod, amíg az új gyökérzet elég stabilnak látszik. A cserép legyen kisebb vagy közepes méretű, alul lyukas, és laza, jó vízelvezetésű földet használj. Erre jó lehet a kaktuszföld, a homokos virágföld vagy egy olyan keverék, amelyben a víz nem áll meg sokáig. Az ananász nem szereti a pangó vizet, ezért ezen tényleg sok múlik. Fontos, hogy világos helyre tedd a növényt.