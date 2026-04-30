Figyelem! Még ma menj el a boltba, ha SZÉP-kártyát használsz

2025 decemberében lépett érvénybe az az átmeneti rendelkezés, amely szerint a SZÉP-kártyán lévő egyenleget élelmiszer-vásárlására is fel lehet használni. Május 1-jétől viszont a SZÉP-kártya-egyenlegek az egyébként megszokott alapcélokra (szabadidős, kulturális tevékenységek, szálláshelyek, melegétel-fogyasztás stb.) fordíthatók a programba bekapcsolódott elfogadóhelyeken, így április 30-a az utolsó nap, amikor még élelmiszert tudunk rajta vásárolni - írja a Life.hu.

Nagy változás jön holnaptól a SZÉP-kártyával való fizetésben

A tavaly őszi rendeletmódosítás szerint ideiglenesen lehetővé vált, hogy a Széchenyi Pihenő Kártya (avagy SZÉP-kártya) tulajdonosai a 2025. december 1-jétől 2026. április 30-ig tartó időszakban élelmiszer vásárlására is felhasználhassák az egyenleget azoknál a kereskedőknél, akik főtevékenységként folytatják az élelmiszer-kiskereskedelmet.

Az élelmiszer-vásárlás során április 30-ig a vásárlás ellenértéke a kártya Szálláshely alszámláján lévő egyenlegből kifizethető. Május 1-jétől kezdődően viszont a SZÉP-kártyán lévő egyenleg már nem használható fel élelmiszer-vásárlásra.