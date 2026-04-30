Összetörve vallott a Megasztár csillaga: „A zenei karrierem most így befuccsolt”

Bánsági Petronella a Megasztár 2024-es visszatérő évadának 6. helyezettje lett, így a tévénézők közül sokan emlékeznek rá, ám az utóbbi időben úgy látták kissé eltűnt a zeneiparból. Ez azonban nem éppen a saját akaratából történt, sőt ez máig egy nagyon fájó pont neki, amiről most a Borsnak mesélt. Emellett persze nem tétlenkedik, mint kiderült az Erkel Színház állandó tagjaként olyan darabokban játszik, mint a Hogyan tudnék élni nélküled musical változata vagy az Elisabeth. Ezzel kapcsolatban azt is elárulta milyen tervei vannak még.

Bánsági Petronella Megasztáros szereplése után nem éppen úgy alakult a karrierje, ahogyan azt tervezte, nem tudta megvetni a lábát a zeneiparban

A Megasztár Bánsági Petronellája bár hatalmas tehetségként indult a műsorban, és az ma is, de végül sajnos a zenészélet nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. És ugyan az énekesnő még nagyon fiatal, de egyelőre úgy érzi megrekedt ezen a téren.

A zenei karrierem most így befuccsolt, mert ez egy szép álom, de nagyon sok minden kell hozzá, hogy összejöjjön. Nagyon örülök neki, hogy beindult a színház, mert felvettek az Erkel Színházba és azóta a csapathoz tartozom, táncolok és énekelek minden darabban, de már vannak kisebb szerepeim is

– kezdte Petronella.

„Viszont most annyira le vagyok terhelve emiatt, hiszen minden nap itt vagyunk, és nem nagyon van szabadnapunk, szóval nagyon nehéz, és így nem nagyon van időm másra. Tehát nem tudok időt szakítani az éneklésre, dalírásra, és tulajdonképpen ihletem sincs hozzá, annyira leköt a munka. De ez nem azt jelenti, hogy nem szeretnék, mert nagyon-nagyon szeretnék, csak ha nincsenek olyan kapcsolatok, vagy valaki, aki segíteni tud, akkor a zenei karriert nagyon nehéz fenntartani” – mesélte szomorúan.

Amikor a műsorban énekeltem, teljesen más volt a lelki világom. Imádok a színházban lenni, de közben nap mint nap emlékeztet rá, hogy az az álom nem jött össze. Mert amikor itt énekelhetek, akkor jövök rá, hogy én így tudom igazán kifejezni magam, a zenével, és ez nagyon fájdalmas, mert hiányzik

– tette még hozzá.

Bánsági Petronella kora ellenére úgy érzi, talán végleg le kell mondania az álmáról, pedig még hatalmas jövő állhat előtte

A Megasztár énekesnője színházi karriert épít

Persze szó sincs arról, hogy Petronella ne örülne azoknak a lehetőségeknek, amiket az Erkelben kap, sőt igyekszik most inkább erre fókuszálni.