Összetörve vallott a Megasztár csillaga: „A zenei karrierem most így befuccsolt”

Bánsági Petronella a Megasztár 2024-es visszatérő évadának 6. helyezettje lett, így a tévénézők közül sokan emlékeznek rá, ám az utóbbi időben úgy látták kissé eltűnt a zeneiparból. Ez azonban nem éppen a saját akaratából történt, sőt ez máig egy nagyon fájó pont neki, amiről most a Borsnak mesélt. Emellett persze nem tétlenkedik, mint kiderült az Erkel Színház állandó tagjaként olyan darabokban játszik, mint a Hogyan tudnék élni nélküled musical változata vagy az Elisabeth. Ezzel kapcsolatban azt is elárulta milyen tervei vannak még.
A Megasztár Bánsági Petronellája bár hatalmas tehetségként indult a műsorban, és az ma is, de végül sajnos a zenészélet nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. És ugyan az énekesnő még nagyon fiatal, de egyelőre úgy érzi megrekedt ezen a téren.
A zenei karrierem most így befuccsolt, mert ez egy szép álom, de nagyon sok minden kell hozzá, hogy összejöjjön. Nagyon örülök neki, hogy beindult a színház, mert felvettek az Erkel Színházba és azóta a csapathoz tartozom, táncolok és énekelek minden darabban, de már vannak kisebb szerepeim is
– kezdte Petronella.
„Viszont most annyira le vagyok terhelve emiatt, hiszen minden nap itt vagyunk, és nem nagyon van szabadnapunk, szóval nagyon nehéz, és így nem nagyon van időm másra. Tehát nem tudok időt szakítani az éneklésre, dalírásra, és tulajdonképpen ihletem sincs hozzá, annyira leköt a munka. De ez nem azt jelenti, hogy nem szeretnék, mert nagyon-nagyon szeretnék, csak ha nincsenek olyan kapcsolatok, vagy valaki, aki segíteni tud, akkor a zenei karriert nagyon nehéz fenntartani” – mesélte szomorúan.
Amikor a műsorban énekeltem, teljesen más volt a lelki világom. Imádok a színházban lenni, de közben nap mint nap emlékeztet rá, hogy az az álom nem jött össze. Mert amikor itt énekelhetek, akkor jövök rá, hogy én így tudom igazán kifejezni magam, a zenével, és ez nagyon fájdalmas, mert hiányzik
– tette még hozzá.
Persze szó sincs arról, hogy Petronella ne örülne azoknak a lehetőségeknek, amiket az Erkelben kap, sőt igyekszik most inkább erre fókuszálni.
„Jelenleg mindenben benne vagyok, ami a színházban megy, illetve a Hogyan tudnék élni nélküledben én játszom Anikót, a vörös hajú lányt, az Elisabeth-ben pedig a bolond nőt, ami egy valamivel nagyobb szerep, mert ott még énekelek is. De persze a cél az az, hogy majd összejöjjön egy-egy fontosabb szerep is talán” – sorolta az énekesnő.
Egyébként nagyon érdekes, hogy sokszor megkérdezték tőlem még a Megasztár alatt, hogy melyiket választanám, ha tehetném, tehát hogy inkább színházban dolgoznék, vagy ilyen szóló karriert építenék énekesnőként. És akkor nem tudtam, csak azt mondtam, hogy ahova majd visz az élet, aztán ez a színház lett. De persze ott van az a tüske bennem, hogy nagyon szerettem volna énekesként befutni
– mondta ki őszintén.
Azt azonban, hogy mit hoz a jövő számára, és hogy valamikor hallhatjuk-e még Bánsági Petronella dalait színpadon, azt ő maga sem tudja, így remélhetőleg nem kell végleg lemondania erről az álomról.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.