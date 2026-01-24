Ők kaphatnak februárban 16000 forinttal többet – ezt érdemes tudni a személyi kedvezményről

2026-ban havi 16140 forint személyi kedvezmény jár a személyi jövedelemadóból azoknak, akik személyi kedvezményre jogosultak. Kik ők, hogyan és meddig lehet igénybe venni ezt az adókedvezményt? Íme a válaszok!

Elég hozzá egy igazolás-mutatjuk mit érdemes tudni a személyi kedvezményről / Fotó: Andrei_R / Shutterstock

Kik igényelhetnek 2026-ban személyi kedvezményt?

A súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekben szenvedők. Íme néhány példa: endometriózis, mellrák, méhnyakrák, időskori nagyothallás, csökkent látás, csontelhalás, fiatalkori ízületi gyulladás, skizofrénia, Crohn-betegség, laktózérzékenység miatt fellépő betegségek, gluténérzékenység miatt fellépő betegségek és I. illetve II. típusú cukorbetegség. A betegségek teljes listája (BNO kódjai) ebben a kormányrendeletben található.

Mi kell ahhoz, hogy igényebe vehető legyen a személyi kedvezmény?

Első sorban bejelentett jövedelem és egy, a fenti kormányrendeletben felsorolt súlyos fogyatékosságról szóló orvosi igazolás vagy a rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra való jogosultságról szóló határozat. Az orvosi igazolást – amit szakorvos, háziorvos is kiállíthat–, határozatot az elévülési időn belül (5 év) meg kell őrizni, más teendő nincs vele. A rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesülőknek nincs szükségük külön igazolásra– írja a NAV.

Mennyi az adókedvezmény összege?

Havonta a minimálbér egyharmadának száz forintra kerekített összege. Ez 2026-ban havi nettó 16.140 forintnyi többletet jelent a jogosultaknak. Ez éves szinten közel 200.000 forintnyi kedvezmény. Azt viszont fontos tudni, hogy a kedvezmény a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjában vehető először figyelembe!

Hogyan vehető igénybe az adókedvezmény?

A személyi adókedvezmény igénybe vehető év közben, a munkáltatónak adott adóelőleg-nyilatkozattal havonta, továbbá az adott évre vonatkozó szja-bevallásban egy összegben is. Aki havonta venné igénybe a kedvezményt és már rendelkezik orvosi igazolással, annak célszerű már az első bérszámfejtés előtt nyilatkozni az adóalap-kedvezményekről, hogy a munkáltatók már a januári fizetésben is figyelembe vegyék a munkavállalóknak járó kedvezményeket. Így már a februári fizetés is 16.000 forinttal magasabb lehet.