Tudtad? Ezek az ételek negatív hatással lehetnek a nők termékenységére

Bár a chips, a keksz és az üdítő sokak számára vigaszt nyújt, ezek és más gyorsételek is ronthatják a nők termékenységét - állítja egy új kutatás.
A McMaster Egyetem kutatása nem az első, amely dokumentálja az ultra-feldolgozott élelmiszerek (UPF-ek) káros hatásait. Korábban fogyasztásukat összefüggésbe hozták olyan egészségügyi problémákkal mint a szívroham, a stroke, a rák, a metabolikus szindróma, az elhízás, és a demencia.
A most megjelent eredmények szerint azok a nők, akik kevesebb ultra-feldolgozott élelmiszert fogyasztanak, nagyobb eséllyel esnek teherbe. A vizsgálatokban több mint 2500 nő vett részt: kutatók egyértelmű különbségeket találtak az egy év próbálkozás után is nehezen teherbe esők, és a probléma nélkül teherbe esők étkezési szokásai között.
Az érintett nők napi étrendje átlagosan mintegy 31%-ban tartalmazott ultra-feldolgozott élelmiszereket, miközben kevesebb gyümölcsöt, zöldséget, teljes kiőrlésű gabonát és egészséges zsírt fogyasztottak. A magasabb UPF-bevitel körülbelül 60%-kal alacsonyabb teherbeesési eséllyel mutatott összefüggést.
Az ultra-feldolgozott élelmiszerek gyakran tartalmaznak olyan vegyi anyagokat, mint a BPA és az akrilamidok, amelyek kioldódhatnak a csomagolásból, vagy akár a feldolgozás során használt műanyag gépekből is
- mondta Angelina Baric, a tanulmány társszerzője.
Ezek közé tartoznak a csomagolt áruk, italok, gabonapelyhek és készételek - jellemzően magas cukor, telítettzsír és sótartalommal, ugyanakkor alacsony vitamin és rosttartalommal.
Bár az UPF-ekből származó vegyi anyagok reproduktív egészségre gyakorolt hatásait még vizsgálják, Baric szerint a teherbe esni kívánó nők már most is javíthatják esélyeiket tudatosabb étkezési döntésekkel.
Már ez az egyszerű változtatás is csökkentheti az olyan anyagoknak való kitettséget, amelyeket még nem értünk teljesen
- tette hozzá Baric. (New York Post)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.