Óriási fordulat Shakira ügyében: milliókat kap vissza a spanyol államtól

Shakira csapata a TMZ-nek elmondta, hogy a döntést „végső győzelemnek” nevezték, miután a spanyol Legfelsőbb Bíróság teljes mértékben a világsztár javára döntött az utolsó nyitott jogi csatában a spanyol adóhatósággal szemben.
A bíróság szerint a hatóságok nem tudták bizonyítani, hogy Shakira a törvényben előírt 183 napot Spanyolországban töltötte volna, ami szükséges lett volna az adórezidensi státuszhoz. Az ítélet szerint egyértelmű, hogy a kiszabott büntetések ellentétesek voltak a törvénnyel.
Jogi csapata szerint az énekesnőt agresszíven vették célba, miközben 2011-ben világ körüli turnén vett részt, melyben 37 országban összesen 120 koncertet adott.
Az ítélet azt az állítást is elutasította, miszerint Shakira kamucégekkel próbálta volna eltitkolni a pénzét. A bíróság szerint az üzleti struktúrája teljesen jogszerű volt, és nagyrészt Spanyolországon kívül működött.
A döntés komoly csapás lehet a spanyol adóhatóságnak is, mivel a bíróság állítólag elrendelte, hogy körülbelül 60 millió eurót fizessenek vissza az énekesnőnek, kamatokkal és jogi költségekkel együtt - írja a TMZ.
Shakira csapata keményen bírálta az egész ügyet:
Ez a döntés egy nyolc évig tartó megpróbáltatás után született meg, amely elfogadhatatlan terhet rótt rá.
Soha nem történt csalás. Több mint nyolc éven át tartó brutális nyilvános támadások, a hírnevem tönkretételére szervezett kampányok és álmatlan éjszakák után, amelyek végül az egészségemre és a családom jólétére is hatással voltak a Legfelsőbb Bíróság végre helyreállította az igazságot
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.