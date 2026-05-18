Óriási fordulat Shakira ügyében: milliókat kap vissza a spanyol államtól

Shakira csapata a TMZ-nek elmondta, hogy a döntést „végső győzelemnek” nevezték, miután a spanyol Legfelsőbb Bíróság teljes mértékben a világsztár javára döntött az utolsó nyitott jogi csatában a spanyol adóhatósággal szemben.

Shakira fellélegezhet: elképesztő összeget kap bírósági győzelme után

Shakira csapata: „Soha nem történt csalás!”

A bíróság szerint a hatóságok nem tudták bizonyítani, hogy Shakira a törvényben előírt 183 napot Spanyolországban töltötte volna, ami szükséges lett volna az adórezidensi státuszhoz. Az ítélet szerint egyértelmű, hogy a kiszabott büntetések ellentétesek voltak a törvénnyel.

Jogi csapata szerint az énekesnőt agresszíven vették célba, miközben 2011-ben világ körüli turnén vett részt, melyben 37 országban összesen 120 koncertet adott.

Az ítélet azt az állítást is elutasította, miszerint Shakira kamucégekkel próbálta volna eltitkolni a pénzét. A bíróság szerint az üzleti struktúrája teljesen jogszerű volt, és nagyrészt Spanyolországon kívül működött.

A döntés komoly csapás lehet a spanyol adóhatóságnak is, mivel a bíróság állítólag elrendelte, hogy körülbelül 60 millió eurót fizessenek vissza az énekesnőnek, kamatokkal és jogi költségekkel együtt - írja a TMZ.

Shakira csapata keményen bírálta az egész ügyet: