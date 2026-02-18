"Az álmom az, hogy lássam a gyerekeimet megöregedni" - fél évet adtak a 3 gyermekes édesanyának

Egy háromgyermekes anya 4. stádiumú tüdőrákkal küzd. Évekig kereste, mi lehet a baja, ám az orvosok folyton elhajtották azzal, túl fiatal ahhoz, hogy komoly baja legyen.
A Matakana városában élő Tahnee Goddard, egy 13, 11 és 3 éves gyermek édesanyja, 2024 karácsonya előtt, 39 évesen kapta meg a sokkoló diagnózist. Goddard, aki jelenleg mozgáskorlátozottsága miatt kerekesszékben ül, nem dohányzik, és a rákját a sejtekben bekövetkező véletlenszerű genetikai változások okozták.
Goddard azt mondta, minden erejével küzd, hogy felhívja a figyelmet a tüdőrák kockázatára és időt szakítson családjára.
„Az álmom az, hogy lássam a gyermekeimet és a férjemet jó egészségben megöregedni” – mondta.
Goddard közeli barátja, Karis Uddenburg a Heraldnak elmondta, hogy Goddardnak mindössze hat hónapot adtak, de most, több mint egy évvel később, sürgős kezelésre van szüksége, hogy a lehető legjobb esélye legyen a felépülésre. Goddard jelenleg kórházban van, miután az egészségi állapota az utóbbi időben romlott.
„Mindent megtett, amit csak tudott, de jelenleg nagyon gyenge, és a kezelések nagy része nem használt” – mondta Uddenburg. Hozzátette, hogy a jövő ijesztő dolog számukra. „Különösen azért, mert az elmúlt pár hónapban olyan gyorsan hanyatlott az állapota. Még nem áll készen arra, hogy abbahagyja a küzdelmet” – mondta Uddenburg.
Az új-zélandi Lung Foundation szerint az országban évente több ember hal meg tüdőrákban, mint mellrákban, prosztatarákban és melanomában együttvéve. A Rákkutatási Ügynökség 2024-es jelentése szerint a tüdőrákok több mint felét csak a sürgősségi osztályon történő látogatás során diagnosztizálják.
Uddenburg elmondta, hogy a barátja diagnózisát megelőző években folyamatosan orvoshoz járt, mert fájdalmai voltak és leromlott az állapota is. Nem gondoltak tüdőrákra, mert Goddard egyáltalán nem köhögött, ami az egyik tünete a betegségnek. Csak a sürgősségi osztályon vették észre, hogy valami nem stimmel, mert a bal oldaláról nem hallottak tüdőhangot. Ekkor már azonban késő volt...
A rák agresszíven támadott, és a tüdejéről átterjedt más szerveire és a gerincére is, ahol összenyomta az ideget. „Körülbelül egy hónappal ezelőtt fel akart állni, de a lábai egyszerűen nem működtek” – mondta Uddenberg.
Azt mondta, hogy a barátja továbbra is jelentős fájdalmakat él át, és egy másik daganat is elzárja a szíve közelében lévő fő eret. „Nagy az esélye annak, hogy szívrohamot kap, mielőtt behelyezik a stentet” – mondta Uddenburg.
Minden nehézség ellenére Tahnee Goddard még mindig a gyerekeit helyezi előtérbe, igyekszik nekik normális életet biztosítani. Minél több emléket akar összegyűjteni, ezért utazni járnak a gyerekekkel és közös programokat szervez. A barátai adománygyűjtő oldalt hoztak létre, hogy támogatni tudják a céljaiban és a kezelések költségeibe is besegítenek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.