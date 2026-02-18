"Az álmom az, hogy lássam a gyerekeimet megöregedni" - fél évet adtak a 3 gyermekes édesanyának

Egy háromgyermekes anya 4. stádiumú tüdőrákkal küzd. Évekig kereste, mi lehet a baja, ám az orvosok folyton elhajtották azzal, túl fiatal ahhoz, hogy komoly baja legyen.

Tüdőrákos az édesanya, gyermekeiért küzd - Fotó: givealittle

Fél évet kapott a tüdőrákos édesanya

A Matakana városában élő Tahnee Goddard, egy 13, 11 és 3 éves gyermek édesanyja, 2024 karácsonya előtt, 39 évesen kapta meg a sokkoló diagnózist. Goddard, aki jelenleg mozgáskorlátozottsága miatt kerekesszékben ül, nem dohányzik, és a rákját a sejtekben bekövetkező véletlenszerű genetikai változások okozták.

Goddard azt mondta, minden erejével küzd, hogy felhívja a figyelmet a tüdőrák kockázatára és időt szakítson családjára.

„Az álmom az, hogy lássam a gyermekeimet és a férjemet jó egészségben megöregedni” – mondta.

Goddard közeli barátja, Karis Uddenburg a Heraldnak elmondta, hogy Goddardnak mindössze hat hónapot adtak, de most, több mint egy évvel később, sürgős kezelésre van szüksége, hogy a lehető legjobb esélye legyen a felépülésre. Goddard jelenleg kórházban van, miután az egészségi állapota az utóbbi időben romlott.

„Mindent megtett, amit csak tudott, de jelenleg nagyon gyenge, és a kezelések nagy része nem használt” – mondta Uddenburg. Hozzátette, hogy a jövő ijesztő dolog számukra. „Különösen azért, mert az elmúlt pár hónapban olyan gyorsan hanyatlott az állapota. Még nem áll készen arra, hogy abbahagyja a küzdelmet” – mondta Uddenburg.

Az új-zélandi Lung Foundation szerint az országban évente több ember hal meg tüdőrákban, mint mellrákban, prosztatarákban és melanomában együttvéve. A Rákkutatási Ügynökség 2024-es jelentése szerint a tüdőrákok több mint felét csak a sürgősségi osztályon történő látogatás során diagnosztizálják.

Uddenburg elmondta, hogy a barátja diagnózisát megelőző években folyamatosan orvoshoz járt, mert fájdalmai voltak és leromlott az állapota is. Nem gondoltak tüdőrákra, mert Goddard egyáltalán nem köhögött, ami az egyik tünete a betegségnek. Csak a sürgősségi osztályon vették észre, hogy valami nem stimmel, mert a bal oldaláról nem hallottak tüdőhangot. Ekkor már azonban késő volt...