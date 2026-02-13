Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Egyszerű sütik Valentin-napra, amit az utolsó pillanatban is elkészíthetsz

Valentin-nap
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 17:15
gyors desszertházi süteménysüti
Ha elfelejtettél ajándékot venni, még mindig nem késő meglepni valakit egy házi desszerttel. Ezek az egyszerű sütik Valentin-napra nem igényelnek különleges alapanyagokat vagy órákig tartó előkészületet. Gyors bevásárlás, és ha van egy szabad órád már kész is a személyes ajándék.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Az utolsó pillanatban is készülhetsz házi meglepetéssel Valentin-nap alkalmából.
  • Ezek az egyszerű, gyors desszertek látványosak és kezdőknek is sikerélményt adnak.
  • A Valentin-nap akkor igazán személyes, ha saját készítésű finomság kerül az asztalra.

Nincs időd órákig a konyhában állni, de mégis meglepnéd valamivel a szerelmed? Ezek az egyszerű sütik Valentin-napra gyorsan elkészülnek, mégis valódi, kézzel fogható ajándékot adsz, amivel kedvesed ízlelőbimbóit is kényezteted. 

Valentin-napra sütikészítés
Valentin-napra ezeket a sütiket az utolsó pillanatban is elkészítheted.
Fotó: Zamrznuti tonovi /  Shutterstock 

Gyors sütik Valentin-napra

A házi desszert mindig személyesebb, mint egy boltban vásárolt csokoládé. Valentin-napon nem a tökéletesség a lényeg, hanem az, hogy időt, energiát és a szívedet tetted bele. Az alábbi válogatásban olyan édességeket találsz, amelyek kezdőknek is bátran bevállalhatók, mégis ünnepivé teszik az estét – akár romantikus vacsora végére, akár egy kedves meglepetésnek másnap reggelre.

1. Piros-fehér márványos brownie recept

Hozzávalók az alaphoz:

csipet só
A krémsajtos réteghez:

  • 200 g krémsajt
  • 3 evőkanál porcukor
  • 1 tojássárgája
  • pár csepp piros ételfesték (elhagyható)
    Elkészítés:
    A vajat és az apróra tört csokoládét vízgőz felett vagy mikróban olvaszd össze, majd hagyd langyosra hűlni. Keverd hozzá a cukrot, egyenként a tojásokat, végül forgasd bele a lisztet és a sót. A krémsajtot keverd simára a porcukorral és a tojássárgájával. Ha szeretnéd, adj hozzá egy kevés ételfestéket, hogy halvány rózsaszín legyen. Egy sütőpapírral bélelt kisebb tepsibe öntsd a csokis masszát, majd kanalazd rá a krémsajtos krémet. Fogpiszkálóval húzz bele örvényeket. 170 fokon 25–30 perc alatt süsd készre. A közepe maradhat enyhén lágy, akkor lesz igazán szaftos.
Piros-fehér márványos brownie tányéron.
A piros-fehér márványos brownie-vel nagy sikert arathatsz.
Fotó: Remberto Nieves /  Shutterstock 

2. Linzer szívecskék recept

Hozzávalók:

  • 250 g liszt
  • 150 g hideg vaj
  • 80 g porcukor
  • 1 tojássárgája
  • 1 evőkanál tejföl
  • csipet só

Elkészítés:
A hideg vajat morzsold el a liszttel, majd add hozzá a porcukrot, a tojássárgáját és a tejfölt. Gyors mozdulatokkal gyúrd össze, csomagold fóliába, és legalább 20–30 percre tedd hűtőbe. Lisztezett felületen nyújtsd 3–4 mm vastagra, szaggass belőle szíveket, majd 180 fokon 8–10 perc alatt süsd világosra. Ha kihűltek, kend meg lekvárral, majd tapassz össze kettőt-kettőt.

Linzer szívecskék
A linzer szívecskék szintén telitalálat Valentin-napra. 
Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 

3. Málnás-fehércsokis muffin recept

Hozzávalók:

  • 250 g liszt
  • 120 g cukor
  • 1 csomag sütőpor
  • 2 tojás
  • 100 ml olaj
  • 150 ml tej
  • 100 g fehér csokoládé
  • 100 g málna (friss vagy fagyasztott)

Elkészítés:
A száraz hozzávalókat keverd össze egy tálban. Egy másikban habverővel dolgozd össze a tojást, az olajat és a tejet. A két keveréket lazán forgasd össze, ne keverd túl. Add hozzá az apróra vágott fehér csokit és a málnát. Formába adagolva 180 fokon 20–25 perc alatt süsd készre, majd tűpróbával ellenőrizd.

Málnás-fehércsokis muffin.
A málnás-fehércsokis muffinnal nem lőhetsz mellé. 
Fotó: Sergii Koval /  Shutterstock 

4. Mini sajttorta sütés nélkül

Hozzávalók:

  • 200 g darált keksz
  • 100 g olvasztott vaj
  • 250 g mascarpone
  • 200 g krémsajt
  • 80 g porcukor
  • 1 teáskanál vanília
  • eperlekvár vagy fagyasztott gyümölcs

Elkészítés:
A darált kekszet keverd össze az olvasztott vajjal, majd nyomkodd poharak aljába. Tedd hűtőbe 20 percre. A mascarponét, krémsajtot, porcukrot és vaníliát keverd simára, majd kanalazd a kekszes alapra. Legalább 1 órára tedd hűtőbe, majd a tetejére tegyél lekvárt vagy friss epret. 

Mini sajttorta sütés nélküli recept.
Mini sajttorta sütés nélkül.
Fotó: Kostina IG /  Shutterstock 

Így kell sütés nélkül elkészíteni a sajttortát:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

