Egyszerű sütik Valentin-napra, amit az utolsó pillanatban is elkészíthetsz

Az utolsó pillanatban is készülhetsz házi meglepetéssel Valentin-nap alkalmából.

Ezek az egyszerű, gyors desszertek látványosak és kezdőknek is sikerélményt adnak.

A Valentin-nap akkor igazán személyes, ha saját készítésű finomság kerül az asztalra.

Nincs időd órákig a konyhában állni, de mégis meglepnéd valamivel a szerelmed? Ezek az egyszerű sütik Valentin-napra gyorsan elkészülnek, mégis valódi, kézzel fogható ajándékot adsz, amivel kedvesed ízlelőbimbóit is kényezteted.

Valentin-napra ezeket a sütiket az utolsó pillanatban is elkészítheted.

Fotó: Zamrznuti tonovi / Shutterstock

Gyors sütik Valentin-napra

A házi desszert mindig személyesebb, mint egy boltban vásárolt csokoládé. Valentin-napon nem a tökéletesség a lényeg, hanem az, hogy időt, energiát és a szívedet tetted bele. Az alábbi válogatásban olyan édességeket találsz, amelyek kezdőknek is bátran bevállalhatók, mégis ünnepivé teszik az estét – akár romantikus vacsora végére, akár egy kedves meglepetésnek másnap reggelre.

1. Piros-fehér márványos brownie recept

Hozzávalók az alaphoz:

200 g étcsokoládé

150 g vaj

150 g cukor

3 tojás

100 g liszt

csipet só

A krémsajtos réteghez:

200 g krémsajt

3 evőkanál porcukor

1 tojássárgája

pár csepp piros ételfesték (elhagyható)

Elkészítés:

A vajat és az apróra tört csokoládét vízgőz felett vagy mikróban olvaszd össze, majd hagyd langyosra hűlni. Keverd hozzá a cukrot, egyenként a tojásokat, végül forgasd bele a lisztet és a sót. A krémsajtot keverd simára a porcukorral és a tojássárgájával. Ha szeretnéd, adj hozzá egy kevés ételfestéket, hogy halvány rózsaszín legyen. Egy sütőpapírral bélelt kisebb tepsibe öntsd a csokis masszát, majd kanalazd rá a krémsajtos krémet. Fogpiszkálóval húzz bele örvényeket. 170 fokon 25–30 perc alatt süsd készre. A közepe maradhat enyhén lágy, akkor lesz igazán szaftos.

A piros-fehér márványos brownie-vel nagy sikert arathatsz.

Fotó: Remberto Nieves / Shutterstock

2. Linzer szívecskék recept

Hozzávalók:

250 g liszt

150 g hideg vaj

80 g porcukor

1 tojássárgája

1 evőkanál tejföl

csipet só

Elkészítés:

A hideg vajat morzsold el a liszttel, majd add hozzá a porcukrot, a tojássárgáját és a tejfölt. Gyors mozdulatokkal gyúrd össze, csomagold fóliába, és legalább 20–30 percre tedd hűtőbe. Lisztezett felületen nyújtsd 3–4 mm vastagra, szaggass belőle szíveket, majd 180 fokon 8–10 perc alatt süsd világosra. Ha kihűltek, kend meg lekvárral, majd tapassz össze kettőt-kettőt.