Egyszerű sütik Valentin-napra, amit az utolsó pillanatban is elkészíthetsz

Nincs időd órákig a konyhában állni, de mégis meglepnéd valamivel a szerelmed? Ezek az egyszerű sütik Valentin-napra gyorsan elkészülnek, mégis valódi, kézzel fogható ajándékot adsz, amivel kedvesed ízlelőbimbóit is kényezteted.
A házi desszert mindig személyesebb, mint egy boltban vásárolt csokoládé. Valentin-napon nem a tökéletesség a lényeg, hanem az, hogy időt, energiát és a szívedet tetted bele. Az alábbi válogatásban olyan édességeket találsz, amelyek kezdőknek is bátran bevállalhatók, mégis ünnepivé teszik az estét – akár romantikus vacsora végére, akár egy kedves meglepetésnek másnap reggelre.
Hozzávalók az alaphoz:
csipet só
A krémsajtos réteghez:
Hozzávalók:
Elkészítés:
A hideg vajat morzsold el a liszttel, majd add hozzá a porcukrot, a tojássárgáját és a tejfölt. Gyors mozdulatokkal gyúrd össze, csomagold fóliába, és legalább 20–30 percre tedd hűtőbe. Lisztezett felületen nyújtsd 3–4 mm vastagra, szaggass belőle szíveket, majd 180 fokon 8–10 perc alatt süsd világosra. Ha kihűltek, kend meg lekvárral, majd tapassz össze kettőt-kettőt.
Hozzávalók:
Elkészítés:
A száraz hozzávalókat keverd össze egy tálban. Egy másikban habverővel dolgozd össze a tojást, az olajat és a tejet. A két keveréket lazán forgasd össze, ne keverd túl. Add hozzá az apróra vágott fehér csokit és a málnát. Formába adagolva 180 fokon 20–25 perc alatt süsd készre, majd tűpróbával ellenőrizd.
Hozzávalók:
Elkészítés:
A darált kekszet keverd össze az olvasztott vajjal, majd nyomkodd poharak aljába. Tedd hűtőbe 20 percre. A mascarponét, krémsajtot, porcukrot és vaníliát keverd simára, majd kanalazd a kekszes alapra. Legalább 1 órára tedd hűtőbe, majd a tetejére tegyél lekvárt vagy friss epret.
Így kell sütés nélkül elkészíteni a sajttortát:
