Öt magyar romantikus helyszín Valentin-napra, amivel biztosan lenyűgözöd a párodat

belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 08:15
szerelemValentin-napromantikus program
Fedezd fel Magyarország legromantikusabb helyszíneit, ahol felejthetetlen élmények várnak a párokra! Ne hagyd ki ezeket a különleges programokat, és ünnepelj idén a Valentin-nap varázsával a legszebb magyar helyszíneken.
Etédi Alexa
Sokan a világ legromantikusabb városai felé veszik az irányt Valentin-napon, míg mások inkább itthon ünnepelnek. Ezúttal azokat a magyar helyszíneket vesszük górcső alá, amelyek a legizgalmasabb szerelmes programokat kínálják idén, legyen szó gasztronómiai, kirándulós, főúri, vagy csillagnéző kalandokról.

Ágyon ülő szerelmespár Valentin-napi meglepetéssel.
Nem tudod, mivel lepd meg kedvesedet Valentin-nap alkalmából? Programjainkkal segítünk / Fotó: maxbelchenko /  Shutterstock 
  • Gasztronómiai élmények: Gyertyafény Expressz Gödöllőre és Badacsonyi Gasztrohegy páros menükkel, kóstolófalatokkal és borokkal
  • Romantikus kirándulás: Dobogókő, a Szeretet-forrás és a Föld szívcsakrája meghitt sétákkal
  • Kastély és csillagok: a bajnai kastély tárlatvezetése korhű hangulattal, valamint planetáriumi csillagnézés Pécsen

Romantikus hazai programok a Valentin-nap ünneplésére

Ami valamennyi helyszínben közös, az a romantika, a kaland és az értékes tartalom. Ha Valentin-napon le akarod nyűgözni kedvesedet, akkor a következő programok közül érdemes választani, garantáltan életre szóló emlékekkel fogtok gazdagodni.

A romantikus Gyertyafény Expressz Gödöllőre

A MÁV Rail Tours Kft. különleges nosztalgiavonata, a Gyertyafény Expressz – ameyből Márton-napi is van – 2026. február 14-én ismét útnak indul, hogy gyertyafényes vacsorával, élő zongoraszóval és a múlt század eleganciáját idéző étkezőkocsikkal – köztük az 1916-ban épült Piano kocsival és a MATHIAS nosztalgia étkezőkocsival – nyújtson felejthetetlen, több mint háromórás élményt pároknak és baráti társaságoknak. A romantikus hangulatról a bárkocsiban zongorista gondoskodik.

Badacsonyi Gasztrohegy a szerelmes fogások tükrében

A Badacsonyi Gasztrohegy 2026. február 14–15-én Valentin-napi tematikus hétvégével várja a látogatókat, ahol a régió éttermei és borászatai páros menükkel, különleges kóstolófalatokkal és kiváló borokkal idézik meg az érzékek ünnepét. A vendégek gyalog vagy akár kerékpárral fedezhetik fel a helyszíneket, miközben a Badacsony legjobb vendéglátóhelyei szezonális, kifejezetten erre az alkalomra készült fogásokkal készülnek.

Egy férfi és egy nő fehérborral koccint, háttérben a Balaton és a Badacsony.
A Balatonfelvidék, különösen a Badacsony nemcsak Valentin-napon romantikus úti cél, hanem egész évben az / Fotó: berni0004 /  Shutterstock 

A dobogókői Szeretet-forrás és a Föld szívcsakrája romantikus kirándulással

Dobogókő Valentin-napon különösen hangulatos úti cél, hiszen a Szeretet-forrásként emlegetett hely és Föld szívcsakrájának legendája miatt sokan a szeretet spirituális központjaként tartják számon. A Pilis erdei ösvényein tett közös séta, a friss hegyi levegő és a kilátópontokról nyíló lenyűgöző panoráma a Dunakanyarra meghitt, elmélyült élményt kínál a pároknak. A természet csendje és Dobogókő különleges atmoszférája ideális környezetet teremt egy romantikus, emlékezetes kiránduláshoz.

Valentin-nap a kastélyban – az Ördöglovas romantikus világa (Bajna)

A híres Ördöglovas, Sándor Móric gróf a legenda szerint Metternich Klemens herceg leányának kezét egy legendás szerelmi fogadással nyerte el: Bécsben egy teljesíthetetlennek tűnő határidőre sikerült megérkeznie lovon az estélyre. A bajnai kastélyban Valentin-napon a romantika és az elegancia találkozik: tematikus tárlatvezetések, korhű öltözékekkel és kellékekkel felszerelt szelfifal teszi felejthetetlenné a hétvégét pároknak és minden romantika kedvelőnek.

A bajnai Sándor-Metternich kastély őszi környezetben.
A gyönyörűen felújított bajnai Sándor-Metternich kastély a bohókás Ördöglovas szerelmi történeteibe enged bepillantást Valentin-napon, de ide az év minden időszakában érdemes ellátogatni / Fotó: Andrew Mayovskyy /  Shutterstock 

Valentin-napi csillagnézés a Pécsi Planetáriumban – „Szerelem a csillagok alatt”

Valentin-napon a Zsolnay Kulturális Negyed Planetáriumában a párok különleges, meghitt kalandra indulhatnak a csillagok világában: körbeutazzák a Föld égboltját, gyönyörködhetnek a februári csillagos ég látványában, és akár saját csillagot is választhatnak párjukkal a planetárium kupolája alatt. Ez a romantikus program nemcsak a szerelmeseknek kínál felejthetetlen élményt, hanem lehetőséget ad az együttlétre, a csillagok alatti álmok megosztására és a különleges, égi hangulatban való elmélyülésre. 

A Valentin-nap a belföldi turizmust is komolyan felpörgeti, már csak azért is, mert a nevezetes nap idén szombatra esik. 

Nézd meg, milyen volt a tavalyi Valentin-napi Gyertyafény Expressz:

