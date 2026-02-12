Öt magyar romantikus helyszín Valentin-napra, amivel biztosan lenyűgözöd a párodat

Sokan a világ legromantikusabb városai felé veszik az irányt Valentin-napon, míg mások inkább itthon ünnepelnek. Ezúttal azokat a magyar helyszíneket vesszük górcső alá, amelyek a legizgalmasabb szerelmes programokat kínálják idén, legyen szó gasztronómiai, kirándulós, főúri, vagy csillagnéző kalandokról.

Nem tudod, mivel lepd meg kedvesedet Valentin-nap alkalmából? Programjainkkal segítünk / Fotó: maxbelchenko / Shutterstock

Gasztronómiai élmények: Gyertyafény Expressz Gödöllőre és Badacsonyi Gasztrohegy páros menükkel, kóstolófalatokkal és borokkal

Gyertyafény Expressz Gödöllőre és Badacsonyi Gasztrohegy páros menükkel, kóstolófalatokkal és borokkal Romantikus kirándulás : Dobogókő, a Szeretet-forrás és a Föld szívcsakrája meghitt sétákkal

: Dobogókő, a Szeretet-forrás és a Föld szívcsakrája meghitt sétákkal Kastély és csillagok: a bajnai kastély tárlatvezetése korhű hangulattal, valamint planetáriumi csillagnézés Pécsen

Romantikus hazai programok a Valentin-nap ünneplésére

Ami valamennyi helyszínben közös, az a romantika, a kaland és az értékes tartalom. Ha Valentin-napon le akarod nyűgözni kedvesedet, akkor a következő programok közül érdemes választani, garantáltan életre szóló emlékekkel fogtok gazdagodni.

A romantikus Gyertyafény Expressz Gödöllőre

A MÁV Rail Tours Kft. különleges nosztalgiavonata, a Gyertyafény Expressz – ameyből Márton-napi is van – 2026. február 14-én ismét útnak indul, hogy gyertyafényes vacsorával, élő zongoraszóval és a múlt század eleganciáját idéző étkezőkocsikkal – köztük az 1916-ban épült Piano kocsival és a MATHIAS nosztalgia étkezőkocsival – nyújtson felejthetetlen, több mint háromórás élményt pároknak és baráti társaságoknak. A romantikus hangulatról a bárkocsiban zongorista gondoskodik.

Badacsonyi Gasztrohegy a szerelmes fogások tükrében

A Badacsonyi Gasztrohegy 2026. február 14–15-én Valentin-napi tematikus hétvégével várja a látogatókat, ahol a régió éttermei és borászatai páros menükkel, különleges kóstolófalatokkal és kiváló borokkal idézik meg az érzékek ünnepét. A vendégek gyalog vagy akár kerékpárral fedezhetik fel a helyszíneket, miközben a Badacsony legjobb vendéglátóhelyei szezonális, kifejezetten erre az alkalomra készült fogásokkal készülnek.

A Balatonfelvidék, különösen a Badacsony nemcsak Valentin-napon romantikus úti cél, hanem egész évben az / Fotó: berni0004 / Shutterstock

A dobogókői Szeretet-forrás és a Föld szívcsakrája romantikus kirándulással

Dobogókő Valentin-napon különösen hangulatos úti cél, hiszen a Szeretet-forrásként emlegetett hely és Föld szívcsakrájának legendája miatt sokan a szeretet spirituális központjaként tartják számon. A Pilis erdei ösvényein tett közös séta, a friss hegyi levegő és a kilátópontokról nyíló lenyűgöző panoráma a Dunakanyarra meghitt, elmélyült élményt kínál a pároknak. A természet csendje és Dobogókő különleges atmoszférája ideális környezetet teremt egy romantikus, emlékezetes kiránduláshoz.