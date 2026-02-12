Öt magyar romantikus helyszín Valentin-napra, amivel biztosan lenyűgözöd a párodat

Sokan a világ legromantikusabb városai felé veszik az irányt Valentin-napon, míg mások inkább itthon ünnepelnek. Ezúttal azokat a magyar helyszíneket vesszük górcső alá, amelyek a legizgalmasabb szerelmes programokat kínálják idén, legyen szó gasztronómiai, kirándulós, főúri, vagy csillagnéző kalandokról.
Ami valamennyi helyszínben közös, az a romantika, a kaland és az értékes tartalom. Ha Valentin-napon le akarod nyűgözni kedvesedet, akkor a következő programok közül érdemes választani, garantáltan életre szóló emlékekkel fogtok gazdagodni.
A MÁV Rail Tours Kft. különleges nosztalgiavonata, a Gyertyafény Expressz – ameyből Márton-napi is van – 2026. február 14-én ismét útnak indul, hogy gyertyafényes vacsorával, élő zongoraszóval és a múlt század eleganciáját idéző étkezőkocsikkal – köztük az 1916-ban épült Piano kocsival és a MATHIAS nosztalgia étkezőkocsival – nyújtson felejthetetlen, több mint háromórás élményt pároknak és baráti társaságoknak. A romantikus hangulatról a bárkocsiban zongorista gondoskodik.
A Badacsonyi Gasztrohegy 2026. február 14–15-én Valentin-napi tematikus hétvégével várja a látogatókat, ahol a régió éttermei és borászatai páros menükkel, különleges kóstolófalatokkal és kiváló borokkal idézik meg az érzékek ünnepét. A vendégek gyalog vagy akár kerékpárral fedezhetik fel a helyszíneket, miközben a Badacsony legjobb vendéglátóhelyei szezonális, kifejezetten erre az alkalomra készült fogásokkal készülnek.
Dobogókő Valentin-napon különösen hangulatos úti cél, hiszen a Szeretet-forrásként emlegetett hely és Föld szívcsakrájának legendája miatt sokan a szeretet spirituális központjaként tartják számon. A Pilis erdei ösvényein tett közös séta, a friss hegyi levegő és a kilátópontokról nyíló lenyűgöző panoráma a Dunakanyarra meghitt, elmélyült élményt kínál a pároknak. A természet csendje és Dobogókő különleges atmoszférája ideális környezetet teremt egy romantikus, emlékezetes kiránduláshoz.
A híres Ördöglovas, Sándor Móric gróf a legenda szerint Metternich Klemens herceg leányának kezét egy legendás szerelmi fogadással nyerte el: Bécsben egy teljesíthetetlennek tűnő határidőre sikerült megérkeznie lovon az estélyre. A bajnai kastélyban Valentin-napon a romantika és az elegancia találkozik: tematikus tárlatvezetések, korhű öltözékekkel és kellékekkel felszerelt szelfifal teszi felejthetetlenné a hétvégét pároknak és minden romantika kedvelőnek.
Valentin-napon a Zsolnay Kulturális Negyed Planetáriumában a párok különleges, meghitt kalandra indulhatnak a csillagok világában: körbeutazzák a Föld égboltját, gyönyörködhetnek a februári csillagos ég látványában, és akár saját csillagot is választhatnak párjukkal a planetárium kupolája alatt. Ez a romantikus program nemcsak a szerelmeseknek kínál felejthetetlen élményt, hanem lehetőséget ad az együttlétre, a csillagok alatti álmok megosztására és a különleges, égi hangulatban való elmélyülésre.
A Valentin-nap a belföldi turizmust is komolyan felpörgeti, már csak azért is, mert a nevezetes nap idén szombatra esik.
Nézd meg, milyen volt a tavalyi Valentin-napi Gyertyafény Expressz:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.