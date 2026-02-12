"Szeretném, ha tudná, mennyit segített nekem" - Örökké hálás lesz Szoboszlainak a 15 éves lány

A Metropol számolt be korábban arról az Angliában élő fiatal lányról, akit hazájában a legnagyobb Szoboszlai Dominik rajongóként tartanak számon. A Ripost nemrég felkereste a 15 éves Emilie Walshet, aki elmondta: a magyar válogatott játékos segítette át élete egyik legnehezebb időszakán, amiért örökké hálás lesz neki.

Megható vallomást tett Szoboszlai Dominik legnagyobb rajongója / Fotó: Gaspafotos/MB Media

Nehéz időszakon segítette át Szoboszlai Dominik a fiatal rajongót

Már azelőtt követtem őt, hogy a klubomhoz érkezett volna, és amikor egy szalagsérülés miatt abba kellett hagynom a focit, Domra játékosként felnéztem, mert pontosan ugyanaz a játékstílusunk. Őt nézni a Liverpoolban teljesen feldobja a hetemet. Az elmúlt másfél évben nagyon nehéz időszakon mentem keresztül, de Dom mindig mosolyt csalt az arcomra. A gyerekkori kedvenc klubomban őt látni, mint kedvenc játékosomat, a legjobb dolog volt számomra, és hálás vagyok, hogy volt kire felnéznem, aki egyfajta mentális támaszt is adott. Azt szeretném, ha tudná, mennyit segített nekem a nehéz időkben anélkül, és hogy mindig hálás leszek azért, amiért a rajongója lehetek

- mondta el Emilie, aki arra is pontosan emlékszik, mikor lett Szoboszlai Dominik legnagyobb rajongója.

2020-ban láttam a szabadrúgását Törökország ellen, és azonnal felkeltette az érdeklődésemet. Az meg csak hab volt a tortán, amikor a gyerekkori kedvenc klubomhoz, a Liverpoolhoz igazolt. Ő volt az, aki megmutatta nekem, hogy bármi megtörténhet, ha elég erősen akarod. Segített átjutni egy nehéz időszakon.

