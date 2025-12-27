KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Sütemények tárolása egy fedeles tárolóedényben

Így tárold a sütiket, hogy egy morzsa se vesszen kárba

2025. december 27.
Az ünnepi időszakban rengeteg finomság készül, néha pedig megesik, hogy túllövünk a célon. Cikkünkben ezért olyan egyszerű tippeket hoztunk a sütemények tárolása szempontjából, amelyekkel nem fog kárba veszni a munkád.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Miután beszerezted az összes drága hozzávalót, majd órákat töltöttél a konyhában, valószínűleg téged is nagyon felbosszantana, ha pár nap múlva még a fogad is beletörne az édességbe. Ugye te sem szeretnéd a fogászaton tölteni az ünnepeket, vagy azt, hogy a munkád kárba vesszen? Akkor ne menj sehova, ugyanis a következő trükkökkel gyerekjáték lesz a sütemények tárolása.

Sütemények tárolása helyesen, üvegekben
Ezekkel a tippekkel gyerekjáték lesz a sütemények tárolása
Fotó: 123RF
  • Teljesen eltérő lehet, hogy meddig áll el egy sütemény.
  • Forrón egyiket sem szabad eltenni.
  • A különböző finomságokat érdemes egymástól külön, száraz, hűvös helyen tárolni.
  • Ne félj rétegezni a süteményeket – csak okosan.

Sütemények tárolása helyesen: 5 tuti tipp, hogy ne vesszen kárba a munkád

A rágós sütik gyorsan kiszáradnak, a ropogósak megpuhulnak, az ízek pedig összekeverednek. Akár az ünnepekről, akár a mindennapokról legyen szó, ha az alábbi tanácsokat megfogadod, az édességek puhák, ropogósak és frissek marad.

Járj utána, hogy meddig áll el a sütemény

Minden süti más, ezért eltérő lehet a szavatossági idejük. Többségük azonban szobahőmérsékleten 3 napig is eláll, persze csak ha helyesen tárolod azokat. Amennyiben túlsütötted magad, érdemes az adagok egy részét lefagyasztanod, amit 6 hónapig bármikor elővehetsz.

Hagyd kihűlni a finomságot

Tisztában vagyunk azzal, hogy a sütés egy macerás folyamat, viszont ne rontsd el azzal a munkádat, hogy a még forró sütiket dobozba rakod. Hagyd teljesen kihűlni, és csak utána tedd el azokat, így a pára nem fogja tönkretenni az édességet.

Kekszek kosárban
A süteményeket hagyd kihűlni, mielőtt eltennéd azokat
Fotó: Nataliya Arzamasova / 123RF

Tárold külön az édességeket

Mindenképpen rakd külön dobozba a különböző süteményeket, hiszen átvehetik egymás ízét, emellett pedig a puha finomságok megpuhíthatják a ropogósakat. Összességében elmondható, hogy a ropogós édességekhez elég egy lazább fedelű doboz, a puhábbakat azonban mindenképpen helyezd jól záródó edénybe.

Tedd hűvös helyre a süteményt

A dobozokat tedd hűvös, száraz helyre, például a kamra hátsó részébe, hogy a bennük lévő sütemények sokáig megőrizzék a frissességüket.

Bátran rétegezd a finomságot

Rendkívül idegesítő, amikor a sütik összeragadnak. Annak érdekében, hogy ezt a kellemetlenséget elkerüld, tegyél belőlük egy sort a doboz aljára, majd fektess rájuk egy sütőpapírt, és mehet is rá a következő sor.

Az alábbi videóból egy újabb süteménytárolási trükköt leshetsz el:

