Így tárold a sütiket, hogy egy morzsa se vesszen kárba

Miután beszerezted az összes drága hozzávalót, majd órákat töltöttél a konyhában, valószínűleg téged is nagyon felbosszantana, ha pár nap múlva még a fogad is beletörne az édességbe. Ugye te sem szeretnéd a fogászaton tölteni az ünnepeket, vagy azt, hogy a munkád kárba vesszen? Akkor ne menj sehova, ugyanis a következő trükkökkel gyerekjáték lesz a sütemények tárolása.
A rágós sütik gyorsan kiszáradnak, a ropogósak megpuhulnak, az ízek pedig összekeverednek. Akár az ünnepekről, akár a mindennapokról legyen szó, ha az alábbi tanácsokat megfogadod, az édességek puhák, ropogósak és frissek marad.
Minden süti más, ezért eltérő lehet a szavatossági idejük. Többségük azonban szobahőmérsékleten 3 napig is eláll, persze csak ha helyesen tárolod azokat. Amennyiben túlsütötted magad, érdemes az adagok egy részét lefagyasztanod, amit 6 hónapig bármikor elővehetsz.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a sütés egy macerás folyamat, viszont ne rontsd el azzal a munkádat, hogy a még forró sütiket dobozba rakod. Hagyd teljesen kihűlni, és csak utána tedd el azokat, így a pára nem fogja tönkretenni az édességet.
Mindenképpen rakd külön dobozba a különböző süteményeket, hiszen átvehetik egymás ízét, emellett pedig a puha finomságok megpuhíthatják a ropogósakat. Összességében elmondható, hogy a ropogós édességekhez elég egy lazább fedelű doboz, a puhábbakat azonban mindenképpen helyezd jól záródó edénybe.
A dobozokat tedd hűvös, száraz helyre, például a kamra hátsó részébe, hogy a bennük lévő sütemények sokáig megőrizzék a frissességüket.
Rendkívül idegesítő, amikor a sütik összeragadnak. Annak érdekében, hogy ezt a kellemetlenséget elkerüld, tegyél belőlük egy sort a doboz aljára, majd fektess rájuk egy sütőpapírt, és mehet is rá a következő sor.
Az alábbi videóból egy újabb süteménytárolási trükköt leshetsz el:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.