Nem kell zsebtolvajhoz kerülnöd, hogy kifosztva érezd magad, ma már elég pár kattintás vagy egy rossz mozdulat a pénzautomatánál, és máris egy bankkártyás csalás áldozatává válsz.

Figyelj rá, hogy ne legyél bankkártyás csalás áldozata Fotó: janews / Shutterstock

Ebben a cikkben mutatunk olyan trükköket, amikre, ha odafigyelsz, akkor el tudod kerülni a bankkártyás csalást.

Így kerüld el, hogy bankkártyás csalás áldozata légy

A modern bűnözők láthatatlanok, gyorsak és ijesztően profik. Mutatjuk a leggyakoribb módszereket, amelyekkel észrevétlenül fosztanak ki, és azt is, hogyan védekezhetsz a bankkártyás csalás ellen.

Adathalászat – a klasszikus, ami még mindig működik

E-mailek, SMS-ek vagy hamis banki weboldalak – ezek mind arra szolgálnak, hogy elhitessék veled, hivatalos forrásból érkeznek. Egyre nehezebb megkülönböztetni az igazitól. A levél sürget, pánikot kelt („lejár a számlád”, „hitelesítsd az adatod”), majd rábír, hogy beírd a kártyaszámot, lejárati dátumot és a CVC-kódot. Mire észbe kapnál, a pénzt már leemelték a kártyádról. ATM csalás – amikor már a pénzfelvétel is veszélyes

A pénzautomatákra erősített rejtett leolvasók és apró kamerák segítségével megszerzik a kártyád adatait és a PIN-kódodat. Gyakran csak egy vékony fedőlap vagy hamis kártyanyílás jelzi a csalást – amit szinte lehetetlen kiszúrni. Az így megszerzett információkat azonnal felhasználják másolatok készítéséhez. Online webshop csapdák – hihetetlen akciókkal csalnak tőrbe

A netes vásárlásnál hamis webshopokat hoznak létre, ahol lenyűgözően jó árakkal csábítanak. Miután beírod a kártyaadatokat, nemcsak a terméket nem kapod meg, de a pénzt is lenyúlják a kártyádról. NFC-s kártyalopás – amikor elég a közelség

Ha a kártyád rendelkezik érintéses fizetéssel (PayPass vagy NFC), egy tolvaj egy rejtett terminállal a zsebében akár egy zsúfolt buszon vagy tömegben is levonhat rólad kisebb összegeket anélkül, hogy észrevennéd. Ezek az apró tranzakciók szinte láthatatlanok a banki értesítőkben. Közösségi média és nyilvános wifik – aranybánya a csalóknak

Ha nyilvános wifin vásárolsz, vagy banki ügyet intézel, könnyen lehallgathatják a forgalmat. De az sem ritka, hogy a közösségi médiában osztott képek vagy kommentek alapján próbálnak adatokat szerezni rólad.