Nem kell zsebtolvajhoz kerülnöd, hogy kifosztva érezd magad, ma már elég pár kattintás vagy egy rossz mozdulat a pénzautomatánál, és máris egy bankkártyás csalás áldozatává válsz.
Ebben a cikkben mutatunk olyan trükköket, amikre, ha odafigyelsz, akkor el tudod kerülni a bankkártyás csalást.
Így kerüld el, hogy bankkártyás csalás áldozata légy
A modern bűnözők láthatatlanok, gyorsak és ijesztően profik. Mutatjuk a leggyakoribb módszereket, amelyekkel észrevétlenül fosztanak ki, és azt is, hogyan védekezhetsz a bankkártyás csalás ellen.
Adathalászat – a klasszikus, ami még mindig működik E-mailek, SMS-ek vagy hamis banki weboldalak – ezek mind arra szolgálnak, hogy elhitessék veled, hivatalos forrásból érkeznek. Egyre nehezebb megkülönböztetni az igazitól. A levél sürget, pánikot kelt („lejár a számlád”, „hitelesítsd az adatod”), majd rábír, hogy beírd a kártyaszámot, lejárati dátumot és a CVC-kódot. Mire észbe kapnál, a pénzt már leemelték a kártyádról.
ATM csalás – amikor már a pénzfelvétel is veszélyes A pénzautomatákra erősített rejtett leolvasók és apró kamerák segítségével megszerzik a kártyád adatait és a PIN-kódodat. Gyakran csak egy vékony fedőlap vagy hamis kártyanyílás jelzi a csalást – amit szinte lehetetlen kiszúrni. Az így megszerzett információkat azonnal felhasználják másolatok készítéséhez.
Online webshop csapdák – hihetetlen akciókkal csalnak tőrbe A netes vásárlásnál hamis webshopokat hoznak létre, ahol lenyűgözően jó árakkal csábítanak. Miután beírod a kártyaadatokat, nemcsak a terméket nem kapod meg, de a pénzt is lenyúlják a kártyádról.
NFC-s kártyalopás – amikor elég a közelség Ha a kártyád rendelkezik érintéses fizetéssel (PayPass vagy NFC), egy tolvaj egy rejtett terminállal a zsebében akár egy zsúfolt buszon vagy tömegben is levonhat rólad kisebb összegeket anélkül, hogy észrevennéd. Ezek az apró tranzakciók szinte láthatatlanok a banki értesítőkben.
Közösségi média és nyilvános wifik – aranybánya a csalóknak
Ha nyilvános wifin vásárolsz, vagy banki ügyet intézel, könnyen lehallgathatják a forgalmat. De az sem ritka, hogy a közösségi médiában osztott képek vagy kommentek alapján próbálnak adatokat szerezni rólad.
Hogyan védekezz?
Soha ne kattints gyanús linkekre, főleg ha pénzügyi adatokat kérnek
Rendszeresen ellenőrizd a bankszámlád mozgásait
Használj erős jelszavakat, és ahol lehet, kétlépcsős hitelesítést
Nyilvános helyen soha ne fizess bejelentkezett wifin
Válassz RFID-blokkoló kártyatartót az érintéses visszaélések ellen A pénzt lopnak a kártyáról típusú csalások ellen az első és legfontosabb védekezési eszköz: a tudatosság. Minél több trükköt ismersz, annál kevésbé leszel áldozat. És ne feledd: ha valami túl szép, hogy igaz legyen, az általában nem is az.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.