Ezeket soha ne tedd a mosogatógépbe, különben nagyon megbetegedhetsz

mosogatógép
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 17:45
konyhai eszközökfakanál
A mosogatógépek számtalan háztartásban könnyítik meg a konyhai eszközökön felgyülemlett szennyeződések eltakarítását. Azt azonban kevesen tudják, hogy nem mindent tehetünk be a mosogatógépbe, sőt az eszközök egy bizonyos típusát szigorúan tilos így elmosni!

A mosogatógépek fő vásárlói a kezdetekben még csak a szállodák és az éttermek voltak, mivel ekkortájt a vízvezeték-technológia még nem tette lehetővé az átlagos háztartások számára a használatot. Ez egészen az 1950-es évekig így volt, majd fokozatosan bevezették a háztartások, míg a 2000-es évekre már szinte „kötelező” berendezéssé vált a mosogatógép.

Fa konyhai eszközök egy tartóban, fakanál, favilla, fatál.
Ezeket a típusú eszközöket sose tedd a mosogatógépbe, ha jót akarsz Fotó: juliaap /  Shutterstock 

Vigyázz! Nem minden eszközt tehetünk mosogatógépbe

Sokan használnak fa eszközöket a konyhában, ami kifejezetten jó választás lehet, hiszen környezetbarát és természetes alternatíva is egyben, de nagyon kell vigyázni, hogy még véletlen se kerüljön a mosogatógépbe

Ezért tilos fa eszközöket tenni a mosogatógépbe

A fa konyhai eszközök megfelelő tisztításának az első szabálya valószínűleg a leggyakrabban megszegett előírás – írja a The Guardian

„Sose tedd őket mosogatógépbe” – mondja Chris Holland bútorkészítő, aki a következővel magyarázza a szabály létjogosultságát:

A mosogatógép azonnal lemos minden védőréteget.

A mosogatógép vízhőmérséklete a használat során rendkívül nagy hőmérsékleten működik, így gőzölő hatást vált ki, ami roncsolja a fa élettartamát. Ezek a körülmények ráadásul lehetőséget adnak számos baktérium megtelepedésének is. Holland szerint a fa mindezek hatására ki is tágul, és rövidesen használhatatlan lesz, ezért a fakanál, a fa mozsár és minden egyéb fa konyhai eszköz elmosását kézzel érdemes elvégezni. 

