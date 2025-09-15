Ez már nekünk is undorító – Ezen a konyhai eszközön több a baktérium, mint egy WC-ülőkén

Komoly egészségügyi kockázattal járhat ugyanis, ha nem foglalkozunk a rendszeresen használt konyhai eszközökkel, hiszen ezek néha még több szennyeződést, baktériumot és kórokozót gyűjtenek össze a felületükön, mint a kanál, amivel eszünk, vagy a csésze, amiből a kávét isszuk. Érdemes tehát tudatosnak lenni, az egészségünk mellett azért is, hogy jobban érezzük magunkat a konyhában főzés és étkezés közben.

Minden nap használjuk, mégis megfeledkezünk ennek az apró konyhai eszköznek a megtakarításáról.

Fotó: Hazal Ak / Shutterstock

Íme, a hat leggyakrabban elfelejtett konyhai eszköz:

Sütőkesztyűk

Szinte minden háziasszony használja, nélküle talán ki sem tudnánk venni a sütőből a forró edényt égési sérülések nélkül, mégis gyakran megfeledkezünk arról, hogy ezt a hasznos kiegészítőt is mosogatni kellene. Legyen szó szilikonból, vagy ruhából készült kesztyűről, erősen ajánlott gondot fordítani a takarításra, hiszen akaratlanul is rájuk kerülhetnek az ételmaradékok. A Delish gasztronómiai magazin tanácsa szerint havonta legalább egy alkalommal mosogassuk el, illetve mossuk ki őket gépben. Késtartó blokk

Tegyük a szívünkre a kezünket, és válaszoljunk őszintén: mikor jutott eszünkbe utoljára, egyáltalán valaha is foglalkoztunk a több rekeszes késtartó állványok megtisztításával? Az éles vágóeszközöket általában tisztán helyezzük vissza a praktikus tárolókba, ám ha ezek a legkisebb mértékben is nedvesek, máris előmozdítottuk a baktériumok megtelepedését. Nem is beszélve a kenyérvágó késről, amit sokan többszöri használat után sem mosunk el, ezzel morzsákat juttatva a nyílásokba. Takarítsuk alaposan ezt a kelléket is minimum havonta. Sótartók

Talán eszünkbe sem jut, ha viszont tüzetesebben megnézzük, jól láthatjuk, hogy a sótartók külseje, a tető és a tartó testének csatlakozása, és bizony az apró lyukak is összegyűjthetik a szennyeződéseket. Főleg, ha a kisebb vagy nagyobb tárolókat a tűzhely mellett tartjuk, esetleg felejtjük főzés közben. Ilyenkor felfröcskölődhetnek, majd rá- és beleszáradhatnak a különféle ételek. A ragadós maradványokat heti egyszer tüntessük el, a sót pedig öntsük át egy másodlagos tárolóba. Mosogatótálca

A konyha legtisztább berendezésének kellene lennie, a legtöbben mégis megfeledkezünk arról, hogy a frissen megtisztított edényeket mire pakoljuk. Ezek ugyanis nem mindig 100%-osan tiszták: akármilyen figyelmesen is mosogatunk, maradhat a felületeken étel- illetve mosogatószer-maradvány, melyek a nedves tálcára csöpögve kórokozók megjelenését mozdíthatják elő. Heti egyszer mindenképpen tisztítsuk meg alaposan. A mikró belseje

Naponta többször is használjuk, felmelegíti az ételeinket és italainkat, a takarítására mégis kevés gondot fordítunk, pedig ez a teljesítményre és a hatékonyságra is hatással lenne. A mikrohullámú sütő belseje rengeteg szennyeződést vesz fel, elég ha csak arra gondolunk, amikor kifut valami, esetleg „durran” az étel a túlmelegítéstől. Ennek maradványai mind a készülékben gyűlnek össze, ami nemcsak nem szép látvány, és a legkevésbé sem higiénikus, de a különféle kórokozók melegágya is lehet. Pár naponta töröljük át nedves szivaccsal, vagy hetente egyszer takarítsuk ki körültekintőbben. Vizes kancsók

Természetesnek vesszük, hogy nap mint nap kiszolgálnak, legyen szó hagyományos, vagy vízszűrős kancsókról, melyekből könnyedén tölthetünk a poharunkba innivalót. Viszont ezeket sem szabad hosszú hetekig mosogatás nélkül hagyni. Hiába tűnnek tisztának a főként átlátszó alkalmatosságok, a baktériumok itt is könnyen elszaporodhatnak, a kemény víz okozta vízkövesedésről nem is szólva. Heti egyszer mosogatószerrel alaposan tisztítsuk meg, és ne feledkezzünk meg a vízszűrős változatoknál a szűrő megfelelő időnkénti cseréjéről sem.

Komolyabban kitakarítanád a mosogatógépet is? Ebből a videóból elleshetsz néhány igazán hasznos trükköt:

