Ezt most tedd meg a leandereddel, és rengeteg új virággal fog megajándékozni 

A leander minden kertben ott csücsül, amint jön a jó idő. Hihetetlen látványt tud nyújtani hosszú, zöld ágaival és sárga, fehér, rózsaszín színekben pompázó virágaival.
Érdemes még most időt szakítanod erre a hálás növényre, mert többet tehetsz érte most, mint gondolnád. Ha azt szeretnéd, hogy a következő szezonban még több virágot hozzon, és még terebélyesebbre nőjön, mutatjuk mit kell tenned érte ősszel.
Szeptember közepétől, október elejéig tart az az időszak, amikor a leander megnő, megerősödik. A korai metszéssel időt biztosíthatunk a növénynek arra, hogy a friss hajtások kibújhassanak. Így tud a leander még a tél előtt bokrosabbá válni és megerősödni. Mivel a leander az új hajtások mentén hoz virágokat, ezért az ágak végeit vissza kell metszeni.
A metszést mindig közvetlenül a levélhajtás alatt kezdjük el. Nyugodtan megszabadulhatunk az ágak felétől. Ha a cél az, hogy a növény a jó idő beköszöntére minél szélesebb és dúsabb legyen, akkor néhány ágat nyugodtan visszametszhetünk a kétharmadáig is akár, mert ez fogja elősegíteni az új oldalhajtások növekedését.
Mivel a leander nem viseli jól a nagy lehűlést, amikor a hőmérséklet 0 fok alá esik, be kell vinni egy zárt helyre. Az a legideálisabb, ha nagyjából 2 és 10 fok közötti hőmérsékletben, világos, de huzattól elzárt környezetben tartjuk a növényt.
Mielőtt védett helyre visszük, a leander minden részét alaposan tisztítsuk meg bő mosogatószeres vízzel. Ezután hagyjuk, hogy magától megszáradjon, majd csak utána tegyük el telelőhelyére.
Ősszel egyáltalán nincs rá szükség! De még az öntözést is fokozatosan csökkenteni kell.
Bár a leander öntözését nem szabad teljesen abbahagyni, azt tudni kell, hogy ilyenkor a túl sok víz, könnyen a gyökér rothadásához vezethet.
Az a legjobb, ha fokozatosan csökkentjük az adagot, és végül épp annyira locsoljuk meg, hogy a földje ne porladozzon.
Kezdd el most a gondoskodást, mert az időt és energiat, amit ősszel a leanderedbe fektetsz, sokszorosan meghálálja majd, amint kisüt a nap és felmelegszik az idő.
Tippek a leander metszéséhez:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.