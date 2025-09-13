Ezt most tedd meg a leandereddel, és rengeteg új virággal fog megajándékozni 

A leander minden kertben ott csücsül, amint jön a jó idő. Hihetetlen látványt tud nyújtani hosszú, zöld ágaival és sárga, fehér, rózsaszín színekben pompázó virágaival.

Ezt kell tenned ősszel a leanderrel, hogy még több virágot hozzon.

Fotó: Iryna Inshyna

Érdemes még most időt szakítanod erre a hálás növényre, mert többet tehetsz érte most, mint gondolnád. Ha azt szeretnéd, hogy a következő szezonban még több virágot hozzon, és még terebélyesebbre nőjön, mutatjuk mit kell tenned érte ősszel.

A leander őszi metszése

Szeptember közepétől, október elejéig tart az az időszak, amikor a leander megnő, megerősödik. A korai metszéssel időt biztosíthatunk a növénynek arra, hogy a friss hajtások kibújhassanak. Így tud a leander még a tél előtt bokrosabbá válni és megerősödni. Mivel a leander az új hajtások mentén hoz virágokat, ezért az ágak végeit vissza kell metszeni.

Erre figyelj a leander metszése során:

Ha azt szeretnénk, hogy a leanderünk sok új hajtást hozzon, néhány szabályt be kell tartanunk a metszés során.

Fotó: Lucas Renders

A metszést mindig közvetlenül a levélhajtás alatt kezdjük el. Nyugodtan megszabadulhatunk az ágak felétől. Ha a cél az, hogy a növény a jó idő beköszöntére minél szélesebb és dúsabb legyen, akkor néhány ágat nyugodtan visszametszhetünk a kétharmadáig is akár, mert ez fogja elősegíteni az új oldalhajtások növekedését.

Készítsd fel a télre

Mivel a leander nem viseli jól a nagy lehűlést, amikor a hőmérséklet 0 fok alá esik, be kell vinni egy zárt helyre. Az a legideálisabb, ha nagyjából 2 és 10 fok közötti hőmérsékletben, világos, de huzattól elzárt környezetben tartjuk a növényt.

Mielőtt védett helyre visszük, a leander minden részét alaposan tisztítsuk meg bő mosogatószeres vízzel. Ezután hagyjuk, hogy magától megszáradjon, majd csak utána tegyük el telelőhelyére.

Bors tipp Vissza a tápoldatokkal és az öntözéssel! Ősszel egyáltalán nincs rá szükség! De még az öntözést is fokozatosan csökkenteni kell.

Bár a leander öntözését nem szabad teljesen abbahagyni, azt tudni kell, hogy ilyenkor a túl sok víz, könnyen a gyökér rothadásához vezethet.

Az a legjobb, ha fokozatosan csökkentjük az adagot, és végül épp annyira locsoljuk meg, hogy a földje ne porladozzon.

Kezdd el most a gondoskodást, mert az időt és energiat, amit ősszel a leanderedbe fektetsz, sokszorosan meghálálja majd, amint kisüt a nap és felmelegszik az idő.

Tippek a leander metszéséhez:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: