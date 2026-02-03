Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
A nagymama csörögefánkja recept – Így készítsd el gyerekkorunk farsangi kedvencét

csörögefánk
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 11:45
Általánosan elfogadott tény, hogy a fánk finom. Néha bizony lehet engedni a csábításnak és egy évben egyszer bátran készítsd el a nagymama-féle csörögefánkot, hidd el nem fogod megbánni. Hoztunk egy tuti receptet, amit egyszerűen és gyorsan elkészíthetsz. Olvass tovább!
Kelemen Dorina
A csörögefánk – más néven forgácsfánk vagy herőce – igazi klasszikus, ami generációk óta része a magyar farsangi asztaloknak. Miért épp csöröge? Nem véletlen: a tészta a sütés közben jellegzetesen csörög-csattog.  

Farsangi csörögefánk tányéron.
A nagymama csörögefánkja recept – Így készítsd el gyerekkorunk farsangi kedvencét!
Fotó: Menno van der Haven / Shutterstock 
  • Gyors, egyszerű recept, amit érdemes kipróbálnod a farsangi szezonban.
  • Nem kell keleszteni a tésztát, ami nagy könnyebbség az elkészítés során.
  • Kell bele egy pici rumaroma, attól lesz igazán mennyei az íze.

Csörögefánk recept – a ropogós farsangi klasszikus, amit mindenki imád

Ez a sütemény nem a puha, kelt fánk, hanem vékony, ropogós tésztafalatok gyöngyszeme. Porcukorral megszórva már önmagában is isteni, de a rumos aroma még különleges ízt is kölcsönöz a ropogós tésztának. Bár Európában több fajta fánk létezik, a csörögefánk különlegessége, hogy nem kell keleszteni, és villámgyorsan elkészül, amit mi külön díjazunk. Farsangkor egyszerűen kötelező. Következzen is a recept, amit kár lenne kihagynod!

A nagymama csörögefánkja – ropogós farsangi édesség  

Hozzávalók, amikre szükséged lesz:

  • 10 dkg vaj
  • 40 dkg liszt, plusz még egy kicsi a nyújtáshoz
  • 10 dkg kristálycukor
  • 1 csomag vaníliás cukor
  • 5 tojássárgája
  • 2 evőkanál tejföl
  • 1 evőkanál rum vagy rum aroma
  • olaj a sütéshez

Elkészítés lépésről lépésre

1. Készítsd elő a tésztát: 
Olvaszd fel a vajat, majd hagyd kicsit hűlni. Szitáld egy tálba a lisztet, majd keverd hozzá a cukrot és a vaníliás cukrot.

2. Dolgozd össze: 
Add a tésztához a langyos vajat, a tojássárgákat, a tejfölt és a rumot, majd gyúrd sima, egynemű tésztává.

3. Pihentesd a tésztát: 
Takard le, és tedd kb. 30 percre a hűtőbe, hogy könnyebb legyen a nyújtás.

4. Nyújtás és formázás: 
Lisztezd a deszkát, és nyújtsd kb. 3 mm vastagra a tésztát. Derelyevágóval vágj kb. 8–10 cm-es négyzeteket.

5. Sütés: 
Forró olajban süsd mindkét oldalukat aranyszínűre. Papírtörlőre szedve itasd le a felesleges zsiradékot.

6. Tálalás: 
Még melegen szórd meg bőségesen porcukorral – így a legfinomabb!

Bors-tipp: a rum nemcsak finom aromát ad, de segít, hogy a tészta igazán ropogós legyen. Tálalhatod friss lekvárral is – barackkal, eperrel vagy a kedvenc dzsemeddel – garantált a sikere! 

Lesd el a csörögefánk elkészítésének titkait, nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi receptjeinket se hagyd ki:

 

