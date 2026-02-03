A nagymama csörögefánkja recept – Így készítsd el gyerekkorunk farsangi kedvencét!

A csörögefánk – más néven forgácsfánk vagy herőce – igazi klasszikus, ami generációk óta része a magyar farsangi asztaloknak. Miért épp csöröge? Nem véletlen: a tészta a sütés közben jellegzetesen csörög-csattog.
Ez a sütemény nem a puha, kelt fánk, hanem vékony, ropogós tésztafalatok gyöngyszeme. Porcukorral megszórva már önmagában is isteni, de a rumos aroma még különleges ízt is kölcsönöz a ropogós tésztának. Bár Európában több fajta fánk létezik, a csörögefánk különlegessége, hogy nem kell keleszteni, és villámgyorsan elkészül, amit mi külön díjazunk. Farsangkor egyszerűen kötelező. Következzen is a recept, amit kár lenne kihagynod!
1. Készítsd elő a tésztát:
Olvaszd fel a vajat, majd hagyd kicsit hűlni. Szitáld egy tálba a lisztet, majd keverd hozzá a cukrot és a vaníliás cukrot.
2. Dolgozd össze:
Add a tésztához a langyos vajat, a tojássárgákat, a tejfölt és a rumot, majd gyúrd sima, egynemű tésztává.
3. Pihentesd a tésztát:
Takard le, és tedd kb. 30 percre a hűtőbe, hogy könnyebb legyen a nyújtás.
4. Nyújtás és formázás:
Lisztezd a deszkát, és nyújtsd kb. 3 mm vastagra a tésztát. Derelyevágóval vágj kb. 8–10 cm-es négyzeteket.
5. Sütés:
Forró olajban süsd mindkét oldalukat aranyszínűre. Papírtörlőre szedve itasd le a felesleges zsiradékot.
6. Tálalás:
Még melegen szórd meg bőségesen porcukorral – így a legfinomabb!
Bors-tipp: a rum nemcsak finom aromát ad, de segít, hogy a tészta igazán ropogós legyen. Tálalhatod friss lekvárral is – barackkal, eperrel vagy a kedvenc dzsemeddel – garantált a sikere!
Lesd el a csörögefánk elkészítésének titkait, nézd meg az alábbi videót:
