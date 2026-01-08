Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Eltörhetnek, de akár fel is robbanhatnak: Ezt az 5 dolgot soha ne hagyd télen az autóban

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 08:45
Reméljük, hogy senki sem felejtette el elvégezni az autó téliesítésének minden apró lépését. Azt tudtad, hogy nemcsak az alkatrészek védelmére kell odafigyelned a nagy mínuszokban, hanem arra is, mit tárolsz a kocsi belsejében? Van pár dolog, amit soha nem szabad télen az autóban felejtened. Mutatjuk, melyek ezek!
Boncza Léda
Sok kocsi funkcionál guruló raktárhelyiségként, hiszen ez az a hely, ahol ha ott hagyunk valamit, biztosan velünk tart majd, bárhová is indulunk. Azonban, ahogy a forróságban, úgy télen is akad néhány tárgy, ami a mínuszokban komoly problémákat, de akár balesetet is okozhat. Télen az autóban hamar fagypont alá eshet a hőmérséklet – különösen havazáskor vagy tartós hideg esetén. Mutatjuk, mi az az 5 dolog, amit mindig vigyél magaddal, ha elhagyod a járművet!

Nő telefonozik télen az autóban.
Ezeket a tárgyakat soha ne hagyd télen az autóban!
  • A fagy több tárgy működését és/vagy biztonságát is befolyásolja.
  • Egyes holmik egészségügyi kockázatot jelenthetnek.
  • Érdemes jól átgondolni, mit hagyunk télen az autóban.

5 dolog, amit veszélyes télen az autóban hagyni

1. Kiskedvenceink

Kezdjük a legfontosabbal! Háziállatokat autóban hagyni télen SEM szabad, még egy rövid időre sem, főleg fűtetlen járműben! A mínuszokban, fagyos levegőben a testhőmérséklet gyorsan csökkenhet, ami súlyos állapothoz vezethet. Ne kockáztasd kis kedvenced egészségét!

2. Aeroszolos flakonok

A különböző spray-k, dezodorok, jégoldók és más, nyomás alatt álló flakonokat tilos télen az autóban tárolni. A fagy hatására a belső nyomás megváltozik, ami repedést, szivárgást okozhat, ami akár balesethez is vezethet.

3. Konzerv ételek és italok

A konzervált élelmiszerek a mínusz fokok hatására kitágulnak, a tároló deformálódni kezd, ami komoly élelmiszer-biztonsági kockázatot is jelent.

Amennyiben a konzerv megduzzad, tartalmát már ne fogyaszd el!

4. Telefon

Télen az autóban hagyott telefon
A telefonokat és más elektronikai eszközöket nem ajánlott szélsőséges hőmérsékletnek kitenni.
A lítiumion-akkumulátorok teljesítménye hidegben jelentősen csökken. Az autóban hagyott telefon télen gyorsan lemerülhet, kikapcsolhat, hosszabb távon pedig komolyan károsodhat az akkumulátora.

5. Gyógyszerek

Sok gyógyszernek – különösen a folyékony készítményeknek – nem szabad megfagyniuk. Ha mégis az autóban felejted, dobd ki vagy cseréltesd ki, mivel könnyen lehet, hogy a gyógyszer hatástalanná vált, de a beszedése akár komoly egészségügyi kockázatot is jelenthet.

A hóval és faggyal járó időszakban kétszer olyan fontos átgondolnod, mit hagysz a kocsidban – induláskor és érkezéskor egyaránt!

Az alábbi videóban tippeket kapsz arra, hogy utazhat veled biztonságosan a háziállatod:

