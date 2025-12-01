Reggelente majd megfagysz a kemény mínuszokban? Így fűtsd fel a leggyorsabban a hideg autót télen

A hideg autónál nincs rosszabb, főleg rohanós téli reggeleken, amikor a hideg szó szerint a csontjainkig hatol. Ilyenkor mindannyian csak egy dolgot szeretnénk: minél hamarabb felmelegíteni az utasteret. Érdemes azonban óvatosan bánni a motorral, ugyanis elég egy rossz mozdulat, és máris kész a baj. A nem megfelelő lépés nemcsak lassítja a felmelegítési folyamatot, de az autónak sem feltétlenül tesz jót. Néhány egyszerű trükkel viszont a motor és az utastér is gyorsabban felmelegszik, így kényelmesebben és biztonságosabban vághatunk bele a napba. A Fanny magazin az alábbiakban összeszedte a legfontosabb tudnivalókat, amivel pillanatok alatt felmelegíthetjük a hideg autót a nagy mínuszokban és ezáltal megkönnyíthetjük a motor indítását is.

A hideg autó felmelegítésére ezeket az egyszerű, de hatékony tippeket érdemes bevetni

Fotó: 123RF

A megfelelő hőmérsékletet gyorsabban elérhetjük ezzel a módszerrel.

Pozitív előnye van annak, ha télen beindítjuk a légkondicionálót.

Téli körülmények között ajánlott kesztyűben használni a jégkaparót.

Hogyan melegíthetjük fel a leggyorsabban a hideg autót?

1. Induljunk minél előbb

A legkézenfekvőbb megoldásnak az tűnhet, ha álló helyzetben addig járatjuk az autó motorját, míg be nem melegszik az utastér, csakhogy ez káros lehet a motorra, amennyiben 10-15 évesnél fiatalabb, benzines autónk van. Ezekkel inkább induljunk el, kíméletesen adjunk gázt, és tartsuk alacsonyan a fordulatszámot. Idősebb autókat se járassunk 1-2 percnél tovább.

2. Sokkal több idő kell neki

A dízeles motoroknak több idő kell, hogy az olaj megfelelően átjárja a rendszert, de ezeket sem kell 15-20 percig járatni indulás előtt: 1-4 perc a legtöbb típusnál bőven elegendő. A legjobb, ha a motor menet közben, alacsony terhelés mellett melegszik fel.

3. Ne indítsuk el azonnal

A legtöbben a motor indítása után rögtön bekapcsoljuk a fűtést, de érdemes inkább várni egy-két percet, míg a hűtőfolyadék felmelegszik; így nem hideg levegőt fognak fújni a ventilátorok. Így sokkal hatékonyabb az autó fűtése.

4. Melegítse a derekunkat

Amennyiben van ülésfűtés az autóban, kapcsoljuk be, hiszen sokkal gyorsabban átmelegíti a testünket, mint a légáramlás, ráadásul így kevesebb pára keletkezik az utastérben. Ülésfűtés híján használhatunk szivargyújtóról üzemeltethető fűthető üléshuzatot is.