Reggelente majd megfagysz a kemény mínuszokban? Így fűtsd fel a leggyorsabban a hideg autót télen

A hideg autónál nincs rosszabb, főleg rohanós téli reggeleken, amikor a hideg szó szerint a csontjainkig hatol. Ilyenkor mindannyian csak egy dolgot szeretnénk: minél hamarabb felmelegíteni az utasteret. Érdemes azonban óvatosan bánni a motorral, ugyanis elég egy rossz mozdulat, és máris kész a baj. A nem megfelelő lépés nemcsak lassítja a felmelegítési folyamatot, de az autónak sem feltétlenül tesz jót. Néhány egyszerű trükkel viszont a motor és az utastér is gyorsabban felmelegszik, így kényelmesebben és biztonságosabban vághatunk bele a napba. A Fanny magazin az alábbiakban összeszedte a legfontosabb tudnivalókat, amivel pillanatok alatt felmelegíthetjük a hideg autót a nagy mínuszokban és ezáltal megkönnyíthetjük a motor indítását is.
A legkézenfekvőbb megoldásnak az tűnhet, ha álló helyzetben addig járatjuk az autó motorját, míg be nem melegszik az utastér, csakhogy ez káros lehet a motorra, amennyiben 10-15 évesnél fiatalabb, benzines autónk van. Ezekkel inkább induljunk el, kíméletesen adjunk gázt, és tartsuk alacsonyan a fordulatszámot. Idősebb autókat se járassunk 1-2 percnél tovább.
A dízeles motoroknak több idő kell, hogy az olaj megfelelően átjárja a rendszert, de ezeket sem kell 15-20 percig járatni indulás előtt: 1-4 perc a legtöbb típusnál bőven elegendő. A legjobb, ha a motor menet közben, alacsony terhelés mellett melegszik fel.
A legtöbben a motor indítása után rögtön bekapcsoljuk a fűtést, de érdemes inkább várni egy-két percet, míg a hűtőfolyadék felmelegszik; így nem hideg levegőt fognak fújni a ventilátorok. Így sokkal hatékonyabb az autó fűtése.
Amennyiben van ülésfűtés az autóban, kapcsoljuk be, hiszen sokkal gyorsabban átmelegíti a testünket, mint a légáramlás, ráadásul így kevesebb pára keletkezik az utastérben. Ülésfűtés híján használhatunk szivargyújtóról üzemeltethető fűthető üléshuzatot is.
Ha van légkondicionáló a kocsiban, kapcsoljuk be pár percre induláskor. Állítsuk jégleolvasztásra, így az ablakok hamarabb tiszták lesznek. Szárítja is a levegőt, így csökkenti a páralecsapódás mértékét.
Állítsuk a fűtés légterelőit úgy, hogy indulás után a szélvédőre fújják a meleg levegőt, így csökkenthetjük a páraképződés mértékét. A belső keringetést kapcsoljuk ki: a külső levegő szárazabb, így gyorsabb az autó párátlanítása.
Megeshet, hogy belül is ráfagy az ablakokra a pára, és míg kívül használhatjuk a jégkaparót, belül ne tegyük: ezzel felsérthetjük az üveg belső, finomabb felületét, és a rajta lévő páraszabályzó vagy UV-szűrő réteget. Várjuk meg, míg magától leolvad a jég, irányítsuk az üvegre a fűtést.
Van, aki hősugárzóval melegíti elő a kocsit, de ezzel érdemes óvatosan bánni, hiba esetén tüzet okozhat. Csak akkor vigyük ki a kocsiba, ha biztonságosan megoldható, és soha ne hagyjuk felügyelet nélkül. Figyeljünk, hogy ne érjen műanyagokhoz és ne takarja semmi.
Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy milyen fontos a téli gumi az autón, hiszen ez biztosít megfelelő tapadást a csúszós utakon. De mindez csak akkor igaz, ha megfelelő a profilmélység: téli gumi esetében legalább a 4 milliméter legyen meg. Emellett ilyenkor érdemes gyakrabban, hetente, de minimum havonta egyszer ellenőrizni a keréknyomást is, mert a hidegben gyorsabban csökken. Hogy mennyi a gyárilag ajánlott nyomás, azt az ajtókeretben található matricában, vagy a kocsi gépkönyvében tudjuk megnézni.
Ahogy megérkeznek a mínuszok és a hajnali fagyok, az autónk is nagyobb igénybevételnek van kitéve. Az autó karbantartása télen ezért különösen fontos: a biztonságos és gondtalan közlekedés érdekében érdemes még időben átnézni néhány fontos részletet, mielőtt útnak indulunk.
A ködös, szürke téli időben különösen fontos, hogy lássunk és látszódjunk az utakon, így ilyenkor vegyük komolyan az elindulás előtti ellenőrzést, melynek szerves része, hogy minden világítást ellenőrzünk. Ügyeljünk az üvegek tisztaságára is, a latyakos időben hamarabb koszosodnak a lámpák; és, ha reggel jeges az autó, ne felejtsük el a fényszórókról is lekaparni.
Indulás előtt az összes üvegfelületet jégtelenítsük, életveszélyes lehet, ha csak a vezető előtti részt tisztítjuk le. Emellett érdemes gyakrabban ellenőrizni az ablaktörlő lapátok gumiját, ami a hidegben merevebb, ridegebb, így gyorsabban kopik. Annak, hogy csere-érett, a legbiztosabb jele az, ha csíkozza az ablaküveget, amikor használjuk.
A motorolaj szintjét havonta egyszer nézzük meg, mert hidegben sűrűbb az olaj, és egyes autótípusoknál gyorsabban fogyhat. A szélvédőmosó folyadék szintjét akár hetente is érdemes ellenőrizni, a sáros, latyakos időben gyorsan fogy. Bár ideális esetben a hűtő- és fékfolyadék nem fogy, időnként nézzünk rá ezeknek is a tartályára, és ha úgy látjuk, lejjebb ment a szint, vigyük szervizbe a kocsit, mert komoly probléma okozhatja a fogyást.
Télen az akkumulátor 30-40%-kal gyengébben is teljesíthet, mint nyáron, ráadásul hidegben nehezebben indul a motor, több áramot fogyasztanak a fedélzeti rendszerek, és rövid utakon nem tudja teljesen visszatölteni a generátor. Emiatt télen mennek tönkre leggyakrabban az akkumulátorok. Ha induláskor gyengén teker, vagy ingadozik a lámpa fénye alapjáraton, akkor érdemes lehet lecserélni; főleg akkor, ha már több, mint 3-4 éves.
Nemcsak az fontos, hogy tökéletes állapotban legyen az autó, de az is, hogy legyen nálunk néhány alap dolog, ami segít, ha elakadunk valahol. Jó, ha van nálunk tartalék téli szélvédőmosó, kesztyű, jégoldó spray, takaró vagy pléd, nem romlandó élelmiszer és víz.
