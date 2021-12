Kell melegíteni a motort, mielőtt elindulunk a hidegben?

A rendőrség Országos Balesetmegelőzési Bizottsága szerint kell is meg nem is melegíteni a motort indulás előtt. Mindez attól függ, milyen motor van a kocsiban, és attól is, hogy hogyan használják az autót. Az elektromos autósoknak és a garázsból indulóknak semmi szüksége erre, ahogy az állófűtéssel felszerelt kocsik esetében sem kell járatni a motort indulás előtt. A többi autósnak azzal érdemes tisztában lennie, hogy haladás közben a bemelegedés folyamata is gyorsabb, mivel a motor azonos fordulatszámok mellett több üzemanyagot éget el, így a maradványhőmennyiség is nagyobb.