Nyitva vagy csukva hagyjuk a mosógépet mosás után? Így kerülheted el a penészt és a szagokat

Egy apró mozdulat, mégis sok múlik rajta: becsukod vagy nyitva hagyod a mosógép ajtaját mosás után? A mosógép az egyik legmegbízhatóbb háztartási eszközünk – egészen addig, amíg nem kezd el büdösödni, penészedni vagy elromlani. Sokan csak akkor kapnak a fejükhöz, amikor már kellemetlen szag árad belőle, és a ruhák sem lesznek frissek. A gond azonban megelőzhető lenne, gyakran egyetlen lépéssel, a mosógép ajtajának megfelelő kezelésével. Nézzük, miért számít ez az aprónak tűnő részlet ennyire sokat a büdös szagok elkerülésében!
A szakértők véleménye, hogy mosás után mindig hagyd nyitva az ajtót. Hogy miért?
Legalább 2-3 órát, de ideális esetben akár egy teljes éjszakát is nyitva hagyhatod a dobot. Ha kis helyen van a gép (pl. fürdőszobában), akkor a részben nyitott állás is elegendő. Egyes modern mosógépek ajtaja félig nyitva is rögzíthető, így érdemes élni ezzel a funkcióval.
Biztonsági okból be lehet csukni az ajtót, de csak miután teljesen kiszáradt a gép, vagy ha a szellőztetést már elvégezted.
Használj ajtókitámasztót vagy törölközőt, ha az ajtót nem lehet teljesen kinyitni. Ha csak résnyire nyílik, az is jobb, mintha teljesen becsuknád.
A mosógép ajtajának nyitva hagyása talán apróságnak tűnik, mégis kulcsszerepet játszik a gép jó állapotának megőrzésében és a ruhák frissességében. Ha eddig reflexből becsuktad mosás után, ideje változtatnod ezen a szokáson.
Ezek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.