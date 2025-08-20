Nyitva vagy csukva hagyjuk a mosógépet mosás után? Így kerülheted el a penészt és a szagokat

Egy apró mozdulat, mégis sok múlik rajta: becsukod vagy nyitva hagyod a mosógép ajtaját mosás után? A mosógép az egyik legmegbízhatóbb háztartási eszközünk – egészen addig, amíg nem kezd el büdösödni, penészedni vagy elromlani. Sokan csak akkor kapnak a fejükhöz, amikor már kellemetlen szag árad belőle, és a ruhák sem lesznek frissek. A gond azonban megelőzhető lenne, gyakran egyetlen lépéssel, a mosógép ajtajának megfelelő kezelésével. Nézzük, miért számít ez az aprónak tűnő részlet ennyire sokat a büdös szagok elkerülésében!

Mosás után a mosógép ajtaját legjobb résnyire nyitva hagyni, hogy a gép kiszellőzzön.

Fotó: FotoDuets / Shutterstock

Mosás után nyitva vagy csukva kell hagyni a mosógép ajtaját?

A szakértők véleménye, hogy mosás után mindig hagyd nyitva az ajtót. Hogy miért?

A szellőzés biztosítása érdekében, mivel a dob és a gumi részek nedvesek maradnak mosás után, a zárt tér pedig ideális környezet a penész és baktériumok számára.

A nyitott ajtó lehetővé teszi, hogy a nedvesség elpárologjon, így megakadályozza a dohos szagot.

A penészmentes gép tovább működik problémamentesen, és kevesebb karbantartást igényel.

Meddig legyen nyitva?

Legalább 2-3 órát, de ideális esetben akár egy teljes éjszakát is nyitva hagyhatod a dobot. Ha kis helyen van a gép (pl. fürdőszobában), akkor a részben nyitott állás is elegendő. Egyes modern mosógépek ajtaja félig nyitva is rögzíthető, így érdemes élni ezzel a funkcióval.

További tippek

Tisztítsd rendszeresen a gumitömítést.

A mosógép ajtó körüli gumi része tele lehet lerakódással, hajszálakkal és vízzel, ezek melegágyai a penésznek. Töröld át legalább hetente egy puha ronggyal.

Ne zárd be a gépet benne vizes ruhákkal.

Soha ne hagyd a frissen mosott ruhát a dobban. Ez a legbiztosabb út a dohos szaghoz.

Nyisd ki a mosószeradagoló rekeszt, hogy a gép azon keresztül is szellőzzön.

Ha gyerek vagy háziállat van a házban

Biztonsági okból be lehet csukni az ajtót, de csak miután teljesen kiszáradt a gép, vagy ha a szellőztetést már elvégezted.

Szűk a hely?

Használj ajtókitámasztót vagy törölközőt, ha az ajtót nem lehet teljesen kinyitni. Ha csak résnyire nyílik, az is jobb, mintha teljesen becsuknád.