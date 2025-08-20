UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Fehér ruhákkal teli mosógépet kinyitó női kéz

Nyitva vagy csukva hagyjuk a mosógépet mosás után? Így kerülheted el a penészt és a szagokat

2025. augusztus 20.
Mindenki ismeri az érzést, amikor a frissen mosott ruhákat teregetve az öblítő illata helyett dohos szag csapja meg az orrunkat. Sokan nem is sejtik, hogy ennek gyakran az az oka, ahogyan a mosógép ajtajával bánunk használat után. Vajon jobb nyitva hagyni, hogy szellőzzön? Vagy zárjuk be, hogy ne kerüljön bele por, szösz, esetleg háziállat? Most végre tisztázzuk, mit kell(ene) tenni mosás után, és miért számít ez sokkal többet, mint gondolnád.
Bors
A szerző cikkei

Egy apró mozdulat, mégis sok múlik rajta: becsukod vagy nyitva hagyod a mosógép ajtaját mosás után? A mosógép az egyik legmegbízhatóbb háztartási eszközünk – egészen addig, amíg nem kezd el büdösödni, penészedni vagy elromlani. Sokan csak akkor kapnak a fejükhöz, amikor már kellemetlen szag árad belőle, és a ruhák sem lesznek frissek. A gond azonban megelőzhető lenne, gyakran egyetlen lépéssel, a mosógép ajtajának megfelelő kezelésével. Nézzük, miért számít ez az aprónak tűnő részlet ennyire sokat a büdös szagok elkerülésében! 

Csukott ajtós mosógép, benne fehér szennyessel
Mosás után a mosógép ajtaját legjobb résnyire nyitva hagyni, hogy a gép kiszellőzzön.
Fotó: FotoDuets /  Shutterstock 

Mosás után nyitva vagy csukva kell hagyni a mosógép ajtaját?  

A szakértők véleménye, hogy mosás után mindig hagyd nyitva az ajtót. Hogy miért?

  • A szellőzés biztosítása érdekében, mivel a dob és a gumi részek nedvesek maradnak mosás után, a zárt tér pedig ideális környezet a penész és baktériumok számára.
  • A nyitott ajtó lehetővé teszi, hogy a nedvesség elpárologjon, így megakadályozza a dohos szagot.  
  • A penészmentes gép tovább működik problémamentesen, és kevesebb karbantartást igényel.

Meddig legyen nyitva?

Legalább 2-3 órát, de ideális esetben akár egy teljes éjszakát is nyitva hagyhatod a dobot. Ha kis helyen van a gép (pl. fürdőszobában), akkor a részben nyitott állás is elegendő. Egyes modern mosógépek ajtaja félig nyitva is rögzíthető, így érdemes élni ezzel a funkcióval.

További tippek

  • Tisztítsd rendszeresen a gumitömítést.
  • A mosógép ajtó körüli gumi része tele lehet lerakódással, hajszálakkal és vízzel, ezek melegágyai a penésznek. Töröld át legalább hetente egy puha ronggyal.
  • Ne zárd be a gépet benne vizes ruhákkal.
  • Soha ne hagyd a frissen mosott ruhát a dobban. Ez a legbiztosabb út a dohos szaghoz.
  • Nyisd ki a mosószeradagoló rekeszt, hogy a gép azon keresztül is szellőzzön.

Ha gyerek vagy háziállat van a házban

Biztonsági okból be lehet csukni az ajtót, de csak miután teljesen kiszáradt a gép, vagy ha a szellőztetést már elvégezted.

Szűk a hely?

Használj ajtókitámasztót vagy törölközőt, ha az ajtót nem lehet teljesen kinyitni. Ha csak résnyire nyílik, az is jobb, mintha teljesen becsuknád.

Mi történik, ha mindig csukva hagyod?

  • Kellemetlen szagúak lesznek a ruhák;
  • penész jelenik meg a gumirészeknél;
  • lerakódások lesznek a dobban;
  • gyorsabban meghibásodik a gép.

A mosógép ajtajának nyitva hagyása talán apróságnak tűnik, mégis kulcsszerepet játszik a gép jó állapotának megőrzésében és a ruhák frissességében. Ha eddig reflexből becsuktad mosás után, ideje változtatnod ezen a szokáson.  

