Penész ütötte fel a fejét otthon? Van ellene egy természetes szer, amely jobb, mint az ecet

Ha a falakon penészfolt jelenik meg, egyből előkapjuk az ecetet vagy a hipót – de ezek sokszor csak tünetileg kezelik a bajt. Van viszont egy módszer, amely nemhogy eltünteti a penészt, de megakadályozza a visszatérését is. Ha környezettudatosabb alternatívát keresel, megtaláltad a neked való módszert.
Az ecet valóban gombaölő hatású, de csak a felszíni penészt távolítja el. A klóros tisztítószerek erősek, viszont irritálják a légutakat és maró szagot hagynak maguk után. Ezzel szemben a teafaolaj hatóanyaga, a terpinen‑4‑ol, hatékonyan bejut a penészgomba sejtfalába, elpusztítja azt, és gátolja az újraképződését. Tudományos vizsgálatok szerint már 0,06 % koncentrációban is jelentős csökkenést okoz a penészfoltok kialakulásában.
Ha erősebb hatást szeretnél, adj a keverékhez szódabikarbónát és pár csepp citromolajat. Előbbi képes magába szívni a párát, és megelőzni a spórák újbóli megjelenését, míg utóbbinak a savas hatása jelent előnyt. Ez az elegy nem irritálja a bőrt, nem roncsolja a felületet, viszont friss illatot hagy maga után, ellentétben a hipóval vagy az ecettel.
