Ezeket a betegségeket kaphatod el legkönnyebben a tömegközlekedési eszközökön

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 13:15
tömegközlekedésfertőzés
A zsúfolt buszok, villamosok és metrószerelvények ideális környezetet biztosítanak a fertőzések terjedéséhez. A szakértők szerint a tömegközlekedés az őszi-téli időszakban különösen kedvez a vírusoknak és baktériumoknak, amelyek akár napokig életképesek a kapaszkodókon és üléseken.
Zedna Life
A szerző cikkei

A mindennapi utazás elkerülhetetlen sokak számára, de kevesen gondolnak bele, hány ember érinti meg ugyanazt a kapaszkodót a különböző tömegközlekedési eszközökön egy nap alatt. A higiéniai szakértők szerint egy nagyvárosi metrószerelvényen akár több ezer különböző mikroorganizmus is jelen lehet egyszerre. Ezek közül nem mind veszélyes, de több fertőzés is könnyen terjed cseppfertőzéssel vagy érintés útján.

Fertőzések miatt aggódó nő egy tömegközlekedési eszközön
A tömegközlekedési eszközök melegágyai a különböző kórokozóknak
Fotó: BearFotos /  Shutterstock 

A fertőzések melegágya: a tömegközlekedési eszközök veszélye

Légúti fertőzések – a leggyakoribb „utasok”

Az influenzavírus és a nátha kórokozói (rhinovírus, koronavírus) a legelterjedtebbek a tömegközlekedési eszközökön. A szakértők szerint a zárt térben, gyenge szellőzés mellett a fertőzés kockázata akár ötszörösére nőhet. Egyetlen tüsszentéssel több tízezer vírusrészecske kerülhet a levegőbe, amelyek akár 1–2 méteren belül bárkit megfertőzhetnek.

A buszok, villamosok és metrók zsúfoltsága miatt a vírusok percek alatt terjednek, különösen, ha valaki a szájához, orrához nyúl egy kapaszkodó megfogása után.

A COVID-19 járvány óta a lakosság tudatosabb lett a kézmosás és a fertőtlenítés fontosságáról, de az őszi-téli hónapokban továbbra is ez a fertőzések egyik fő útvonala. A szakértők javasolják, hogy utazás után mindig mossunk kezet, vagy ha ez nem lehetséges, használjunk alkoholos kézfertőtlenítőt.

Gyomor- és bélrendszeri fertőzések

Nemcsak légúti betegségek terjednek a közlekedés során. A kézről kézre kerülő kórokozók, mint a norovírus vagy a szalmonella, akár napokig életképesek a műanyag és fém felületeken. Ezeket könnyen „hazavihetjük”, ha a kézmosás elmarad étkezés előtt.

A WHO adatai szerint a kézfertőtlenítés nélküli étkezés a fertőző hasmenéses megbetegedések 30–40%-áért felelős. A tünetek – hányinger, hasmenés, hasi görcsök – általában enyhék, de kisgyermekeknél és időseknél komolyabb következményekkel járhatnak.

Bőr- és szemfertőzések is terjedhetnek

A tömegközlekedési eszközökön megérintett felületeken olyan kórokozók is jelen lehetnek, amelyek kötőhártya-gyulladást, bőrkiütést vagy akár gombás fertőzéseket is okozhatnak. A szakértők szerint különösen gyakori a staphylococcus és a streptococcus baktériumok jelenléte, amelyek apró sebeken keresztül fertőzhetnek.

A kontaktlencsét viselőknek ajánlott különösen figyelniük a kézhigiéniára, mert a szembe jutó kórokozók könnyen gyulladást okozhatnak.

A tömegközlekedés tehát nem maga a veszély, hanem a figyelmetlenség. A rendszeres kézmosás, a fertőtlenítő kendő használata és az arc megérintésének kerülése egyszerű, mégis hatékony módja a fertőzések elkerülésének.

A szakértők hangsúlyozzák: a fertőzések megelőzése nemcsak az egyén, hanem a közösség érdeke is. Ha valaki beteg, érdemes maszkot viselni vagy kerülni a zsúfolt helyeket – ezzel nemcsak magát, hanem másokat is véd. Egy kis odafigyeléssel a mindennapi utazás is biztonságosabbá tehető.

