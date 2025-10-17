Ezeket a betegségeket kaphatod el legkönnyebben a tömegközlekedési eszközökön

A mindennapi utazás elkerülhetetlen sokak számára, de kevesen gondolnak bele, hány ember érinti meg ugyanazt a kapaszkodót a különböző tömegközlekedési eszközökön egy nap alatt. A higiéniai szakértők szerint egy nagyvárosi metrószerelvényen akár több ezer különböző mikroorganizmus is jelen lehet egyszerre. Ezek közül nem mind veszélyes, de több fertőzés is könnyen terjed cseppfertőzéssel vagy érintés útján.

A tömegközlekedési eszközök melegágyai a különböző kórokozóknak

Fotó: BearFotos / Shutterstock

A fertőzések melegágya: a tömegközlekedési eszközök veszélye

Légúti fertőzések – a leggyakoribb „utasok”

Az influenzavírus és a nátha kórokozói (rhinovírus, koronavírus) a legelterjedtebbek a tömegközlekedési eszközökön. A szakértők szerint a zárt térben, gyenge szellőzés mellett a fertőzés kockázata akár ötszörösére nőhet. Egyetlen tüsszentéssel több tízezer vírusrészecske kerülhet a levegőbe, amelyek akár 1–2 méteren belül bárkit megfertőzhetnek.

A buszok, villamosok és metrók zsúfoltsága miatt a vírusok percek alatt terjednek, különösen, ha valaki a szájához, orrához nyúl egy kapaszkodó megfogása után.

A COVID-19 járvány óta a lakosság tudatosabb lett a kézmosás és a fertőtlenítés fontosságáról, de az őszi-téli hónapokban továbbra is ez a fertőzések egyik fő útvonala. A szakértők javasolják, hogy utazás után mindig mossunk kezet, vagy ha ez nem lehetséges, használjunk alkoholos kézfertőtlenítőt.

Gyomor- és bélrendszeri fertőzések

Nemcsak légúti betegségek terjednek a közlekedés során. A kézről kézre kerülő kórokozók, mint a norovírus vagy a szalmonella, akár napokig életképesek a műanyag és fém felületeken. Ezeket könnyen „hazavihetjük”, ha a kézmosás elmarad étkezés előtt.

A WHO adatai szerint a kézfertőtlenítés nélküli étkezés a fertőző hasmenéses megbetegedések 30–40%-áért felelős. A tünetek – hányinger, hasmenés, hasi görcsök – általában enyhék, de kisgyermekeknél és időseknél komolyabb következményekkel járhatnak.

Bőr- és szemfertőzések is terjedhetnek

A tömegközlekedési eszközökön megérintett felületeken olyan kórokozók is jelen lehetnek, amelyek kötőhártya-gyulladást, bőrkiütést vagy akár gombás fertőzéseket is okozhatnak. A szakértők szerint különösen gyakori a staphylococcus és a streptococcus baktériumok jelenléte, amelyek apró sebeken keresztül fertőzhetnek.

A kontaktlencsét viselőknek ajánlott különösen figyelniük a kézhigiéniára, mert a szembe jutó kórokozók könnyen gyulladást okozhatnak.

A tömegközlekedés tehát nem maga a veszély, hanem a figyelmetlenség. A rendszeres kézmosás, a fertőtlenítő kendő használata és az arc megérintésének kerülése egyszerű, mégis hatékony módja a fertőzések elkerülésének.