Így vásárolj farsangi jelmezt az internetről: tippek, hogy ne járj pórul

Sok itthoni és külföldi webshop kínál látványos jelmezeket, amiket pár kattintással megrendelhetsz. Most eláruljuk, mire figyelj a farsangi jelmez online vásárlásakor, hogy a rendelés biztonságos legyen, és a tökéletes maskarában élvezhesd a mulatságot.
Szerencsére ma már nem kell üzleteket járni, hiszen a farsangi jelmez online rendelése gyors és kényelmes megoldás. A Fanny magazin összegyűjtötte a legfontosabb tippeket, hogy a vásárlás biztonságos legyen. A tökéletes maskarában felejthetetlen lesz a farsangi buli.
Ellenőrizd a webáruház adatait, a szállítási időt és a korábbi vásárlók visszajelzéseit.
Nézd meg a mérettáblázatot, mérd le pontosan a méreteket, és figyelj az anyag minőségére.
Használd ki a kuponokat, törzsvásárlói kedvezményeket, ellenőrizd a készletet.
Vásárlási tippek - Így rendelj farsangi jelmezt biztonságosan
Ne hagyd az utolsó pillanatra Tervezz előre, és a farsangi mulatság előtt 1-3 héttel add le a rendelést. Nézd meg a szállítási időt: a hazai webshopoknál általában 4-5 nap alatt megérkezik a termék, ám a külföldi oldalaknál ez akár 7–14 nap is lehet. Fontos tudni, hogy ha nem tetszik, nem jó a méret, vagy csak meggondoltad magad, akkor hazai webáruházból történő rendelés esetén 14 napod van meggondolni magad. Külföldi rendelés esetén, ha a webáruház az EU-s tagállamok valamelyikében van bejegyezve, szintén 14 naptári napod van elállni. A biztonság kedvéért érdemes megnézni, hogy ki állja a visszaküldés költségeit.
Gyanús, ha nincs elérhetőség A biztonságos online rendelés alapszabálya, hogy előtt győződj meg a webáruház üzemeltetőjének személyéről, nézd meg, szerepel-e a vállalkozás neve és székhelye. Gyanús, ha nem találsz semmit, vagy ha a megadott telefonszám huzamosabb ideig nem kapcsolható.
Tanulj más hibájából A farsangi jelmez rendelése előtt olvasd el más felhasználók visszajelzéseit arról, ki mennyire van megelégedve a webáruházzal, valamint a kiválasztott termékkel. Így a szállítás pontosságáról, az anyag minőségéről és a méretpontosságáról is valós képet kaphatsz.
Ne a megszokott méretet vásárold A pontos méret meghatározása kulcsfontosságú, hogy a megfelelő darabot rendeld meg. Első lépésként válaszd ki a megfelelő méretet a megadott táblázatból. Ehhez vegyél elő egy mérőszalagot, mérd le a mell, derék, csípő méretét és a testmagasságot. Gyerek jelmeznél a magasság a legfontosabb.
Használd fel a kuponokat Még vásárlás előtt ellenőrizd, hogy nincs-e kuponod vagy törzsvásárlói kedvezményed, amivel olcsóbbra jöhet ki a végösszeg. Iratkozz fel a hírlevélre is!
Jár hozzá a kiegészítő is? Sok jelmezhez kiegészítők is tartoznak: kalap, kesztyű, nyakkendő, fejdísz, paróka vagy éppen sétapálca. Ezek általában benne vannak a szett árában, de a biztonság kedvéért nézd meg a leírásban.
Ellenőrizd a készletet Ha nincs raktáron megfelelő méret, nézd meg az online készletinformációban, hogy melyik üzletben kapható. Ha sehol nem lehet vásárolni, kérj értesítést, így ha újra kapható lesz, küldenek róla e-mailt.
Személyes helyett online Előfordul, hogy ugyanaz a termék olcsóbb a webáruházban, mint a boltban. Ilyenkor menj el az üzletbe, próbáld fel, majd online rendeld meg ugyanabban a méretben és színben. Ez kissé időigényes, viszont sokszor kedvezményesebb áron veheted meg. Ha az utolsó pillanatra hagytad a keresgélést, és nem találtál megfelelő jelmezt, akkor otthon is könnyedén elkészítheted a maskarát.
A farsangi jelmezhez házilag készítenéd el a kiegészítőket? Az alábbi videóban több kreatív, egyszerűen elkészíthető ötletet találhatsz.
