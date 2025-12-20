Ki fizeti a visszaküldés díját, ha külföldről rendeltünk valamit és nem tetszik? Mutatjuk!

Néhány nap alatt megérkezik és sokszor olcsóbb, vagy olyan termékeket kínál, ami a hazai piacon nem elérhető. Ezek a fő okai annak, hogy egyre többen rendelnek határon túli webáruházból. Elállás esetén a visszaküldés díja azonban magasabb lehet, mint egy hazai webshop esetében. Kinek kell ezt kifizetnie?
Azt már a legtöbben tudják, hogy egy hazai webáruházból történő rendelés esetén 14 napunk van meggondolni magunkat. Ezen időszak alatt indoklás nélkül elállhatunk a vásárlástól és visszajár a teljes vételár és a szállítás költsége is! De mi a helyzet a külföldi rendelésekkel? Ilyen esetben - ha a webáruház az EU-s tagállamok valamelyikében van bejegyezve - ugyancsak 14 naptári napunk van elállni, a csomag átvételétől számítva.
Az EU-n kívüli eladók esetében a küldő ország jogszabályai és a webshop saját ÁSZF-je (Általános Szerződési Feltételek) a mérvadó. Ilyen esetekben az elállás ideje lehet 14 nap, de akár 20-30 is, vagy jóval kevesebb.
A visszaküldés határideje további 14 nap. Vagyis miután jeleztük az elállási szándékunkat a külföldi webshopnak, újabb 14 napunk van arra, hogy feladjuk a csomagot a megadott címre. Nem szükséges, hogy a feladott csomag 14 napon belül meg is érkezzen a címre, elég, ha igazolni tudjuk a feladást (például a postai nyugtával).
A kereskedők sokszor azzal csábítják a vásárlókat saját webáruházukba, hogy a kiszállítás ingyenes, vagy nagyon alacsony díjon történik, még külföldről is. A visszaszállítási díjakról azonban kevés szó esik. Az erre vonatkozó információknak az ÁSZF-ben kötelező jelleggel szerepelnie kell, a fő szabály pedig az, hogy a visszaküldés költsége alapesetben a vevőt terheli, kivéve, ha a webshop kifejezetten vállalta, hogy ingyenes a visszaküldés. Egy másik kivétel pedig az, ha elfelejtettek tájékoztatni minket arról, hogy nekünk kell fizetni a visszaküldés költségét. Ilyenkor (a fogyasztóvédelmi eljárás lefolyatása után) általában a webshopnak kell állnia a visszaszállítás díját is.
EU-n belül a webshopnak az elállási nyilatkozatodtól számított 14 napon belül vissza kell fizetnie a teljes vételárat és az eredeti szállítási költséget is (az alapdíjas szállítást). Azonban azt sem árt tudni, hogy a kereskedő visszatarthatja a pénzt, amíg meg nem kapja a terméket, vagy amíg nem igazoljuk a feladást.
Nem gyakorolható az elállási jog például
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.