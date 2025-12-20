Ki fizeti a visszaküldés díját, ha külföldről rendeltünk valamit és nem tetszik? Mutatjuk!

Néhány nap alatt megérkezik és sokszor olcsóbb, vagy olyan termékeket kínál, ami a hazai piacon nem elérhető. Ezek a fő okai annak, hogy egyre többen rendelnek határon túli webáruházból. Elállás esetén a visszaküldés díja azonban magasabb lehet, mint egy hazai webshop esetében. Kinek kell ezt kifizetnie?

Ki fizeti a visszaküldés díját, ha külföldről rendeltünk? Ettől függ! / Fotó: Unsplash

Meddig lehet elállni egy EU-s webshopos vásárlástól?

Azt már a legtöbben tudják, hogy egy hazai webáruházból történő rendelés esetén 14 napunk van meggondolni magunkat. Ezen időszak alatt indoklás nélkül elállhatunk a vásárlástól és visszajár a teljes vételár és a szállítás költsége is! De mi a helyzet a külföldi rendelésekkel? Ilyen esetben - ha a webáruház az EU-s tagállamok valamelyikében van bejegyezve - ugyancsak 14 naptári napunk van elállni, a csomag átvételétől számítva.

EU-n kívüli országból történő rendelés esetén mennyi ideig lehet elállni a vásárlástól? Az EU-n kívüli eladók esetében a küldő ország jogszabályai és a webshop saját ÁSZF-je (Általános Szerződési Feltételek) a mérvadó. Ilyen esetekben az elállás ideje lehet 14 nap, de akár 20-30 is, vagy jóval kevesebb.

Mennyi időnk van visszaküldeni a terméket külföldre?

A visszaküldés határideje további 14 nap. Vagyis miután jeleztük az elállási szándékunkat a külföldi webshopnak, újabb 14 napunk van arra, hogy feladjuk a csomagot a megadott címre. Nem szükséges, hogy a feladott csomag 14 napon belül meg is érkezzen a címre, elég, ha igazolni tudjuk a feladást (például a postai nyugtával).

Kit terhel a visszaküldés költsége?

A kereskedők sokszor azzal csábítják a vásárlókat saját webáruházukba, hogy a kiszállítás ingyenes, vagy nagyon alacsony díjon történik, még külföldről is. A visszaszállítási díjakról azonban kevés szó esik. Az erre vonatkozó információknak az ÁSZF-ben kötelező jelleggel szerepelnie kell, a fő szabály pedig az, hogy a visszaküldés költsége alapesetben a vevőt terheli, kivéve, ha a webshop kifejezetten vállalta, hogy ingyenes a visszaküldés. Egy másik kivétel pedig az, ha elfelejtettek tájékoztatni minket arról, hogy nekünk kell fizetni a visszaküldés költségét. Ilyenkor (a fogyasztóvédelmi eljárás lefolyatása után) általában a webshopnak kell állnia a visszaszállítás díját is.