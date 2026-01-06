A legtöbben kidobják, pedig aranyat ér – El se hinnéd, mire jó a fahamu

Az ember nem is gondolná, hogy mi mindenre jó a fahamu, melyre sokan csak szemétként tekintenek. Azonban te ne kövesd el ezt az óriási szarvashibát! Ne dobd ki ezt az értékes mellékterméket, ugyanis rengeteg hasznod származhat belőle!

Eláruljuk, miért ne dobd ki soha a fahamut / Fotó: GettyImages

A legtöbben nem is sejtik, mennyi mindenre jó a fahamu.

Az értékes melléktermék nemcsak a kertben, hanem a házban is a hasznodra válhat.

A fahamu többek között kiváló talajtrágya, és bevethető a kártevők ellen is.

A fahamu csodákra képes – Így hasznosítsd otthonodban és a kertedben

Mivel a legtöbben ezt az értékes mellékterméket hulladékként kezelik, cikkünkben összegyűjtöttük, hogy miként hasznosíthatod a fahamut a házadban és a kertedben. Nézzük is, miért nem érdemes a kukában landolnia!

Nagyon fontos, hogy kizárólag fahamuról van szó, tehát a fa elégetése során keletkező melléktermékről. Ennek fényében a papír, az újság... elégetése nem tartozik ide.

Tápanyagban gazdag talajtrágya

A fahamu rendkívül gazdag különböző tápanyagokban, köztük kalciumban és káliumban, ezért a növényeid hálásak lesznek azért, ha teszel belőle a talajukba. Persze, mint minden mást, ezt sem szabad túlzásba vinni, hiszen rossz hatással lehet a talaj savasságára.

Kitűnő a kártevők ellen

Amennyiben nem szeretnéd, hogy a kártevők ellepjék a kertedet, a fahamut még ellenük is bevetheted, hiszen a melléktermék elriasztja többek között a csigákat és a hangyákat. Ez annak a tulajdonságának köszönhető, hogy megköti a nedvességet, illetve kellemetlen akadályt hoz létre a kártevők számára.

A fahamu sokat javíthat a komposzton / Fotó: Shutterstock

Javíthat a komposzton

Van komposztálód, és szeretnéd még tápanyagdúsabbá tenni? Akkor turbózd fel egy kis fahamuval, miközben ellensúlyozza a komposztban lévő savasságot is. Azonban tartsd szem előtt, hogy csak és kizárólag a teljesen kihűlt hamut használd fel.

Eltünteti a teraszon lévő foltokat

Amennyiben nálatok is betonterasz van, jól tudod, hogy még a legkisebb folt is elronthatja az összképet. Szeretnéd visszakapni a teraszod régi fényét? Akkor nincs másra szükséged, csak egy kis fahamura, amely nedvszívó képességének köszönhetően hatékonyan felszívja a folyadékfoltokat. Ebben az esetben győződj meg róla, hogy a hamu teljesen kihűlt és száraz, majd szórj belőle a foltra, hagyd állni pár órán át, végül pedig söpörd fel.