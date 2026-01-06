A legtöbben kidobják, pedig aranyat ér – El se hinnéd, mire jó a fahamu

Az ember nem is gondolná, hogy mi mindenre jó a fahamu, melyre sokan csak szemétként tekintenek. Azonban te ne kövesd el ezt az óriási szarvashibát! Ne dobd ki ezt az értékes mellékterméket, ugyanis rengeteg hasznod származhat belőle!
Mivel a legtöbben ezt az értékes mellékterméket hulladékként kezelik, cikkünkben összegyűjtöttük, hogy miként hasznosíthatod a fahamut a házadban és a kertedben. Nézzük is, miért nem érdemes a kukában landolnia!
Nagyon fontos, hogy kizárólag fahamuról van szó, tehát a fa elégetése során keletkező melléktermékről. Ennek fényében a papír, az újság... elégetése nem tartozik ide.
A fahamu rendkívül gazdag különböző tápanyagokban, köztük kalciumban és káliumban, ezért a növényeid hálásak lesznek azért, ha teszel belőle a talajukba. Persze, mint minden mást, ezt sem szabad túlzásba vinni, hiszen rossz hatással lehet a talaj savasságára.
Amennyiben nem szeretnéd, hogy a kártevők ellepjék a kertedet, a fahamut még ellenük is bevetheted, hiszen a melléktermék elriasztja többek között a csigákat és a hangyákat. Ez annak a tulajdonságának köszönhető, hogy megköti a nedvességet, illetve kellemetlen akadályt hoz létre a kártevők számára.
Van komposztálód, és szeretnéd még tápanyagdúsabbá tenni? Akkor turbózd fel egy kis fahamuval, miközben ellensúlyozza a komposztban lévő savasságot is. Azonban tartsd szem előtt, hogy csak és kizárólag a teljesen kihűlt hamut használd fel.
Amennyiben nálatok is betonterasz van, jól tudod, hogy még a legkisebb folt is elronthatja az összképet. Szeretnéd visszakapni a teraszod régi fényét? Akkor nincs másra szükséged, csak egy kis fahamura, amely nedvszívó képességének köszönhetően hatékonyan felszívja a folyadékfoltokat. Ebben az esetben győződj meg róla, hogy a hamu teljesen kihűlt és száraz, majd szórj belőle a foltra, hagyd állni pár órán át, végül pedig söpörd fel.
