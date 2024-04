Ki ne dobd a tojáshéjat! Csodát művel a kerteddel

A tojás héját sokszor egy mozdulattal dobjuk a szemetesbe, pedig magas kálciumtartalma miatt csodát tesz a kertben, ráadásul még a kártevőket is távol tartja. A Fanny Magazin Sipos József növényorvost kérdezte, hogyan használhatjuk fel a kertben.

Ki ne dobjuk a tojás héját!

Ha eddig még nem kezdtük el gyűjteni a tojáshéjat, itt az ideje! A porrá tört tojáshéj természetes tápanyagforrásként és növényvédő szerként is hasznos. A tudományos magyarázat egyszerű: a tojáshéj nagyrészt kalcium-karbonátot tartalmaz, ami elengedhetetlen a növények sejtfalának felépítéséhez és a növekvő szövetek megfelelő működéséhez.

Így lesz szagtalan

Első lépésként alaposan mossuk át ecetes vízzel a nyers héjat, majd hagyjuk lecsepegni egy szűrőben. Ezt követően tegyük egy nagy, fedél nélküli befőttes üvegbe, hogy szellőzni tudjon, így később sem lesz kellemetlen szaga. Felhasználás előtt kézzel durvára törhetjük, mozsárban apró darabokra zúzhatjuk, vagy darálóban finom porrá őrölhetjük.

Forgassuk bele a földbe

Már tavasszal szórjuk ki az ágyások közé, majd gereblyével forgassuk a talajba, így biztosítva a megfelelő tápanyagot a növényeinknek. Nagyobb darabokban is elszórhatjuk a talaj felszínén, habár kisebb darabokban vagy porként sokkal gyorsabban lebomlik a talajban.

Turbózzuk fel a veteményest

A konténeres ültetvények talajvíz-elvezetését könnyen javíthatjuk, ha a gyökerek alá összetört tojáshéjat szórunk kavicsok helyett. Ennek köszönhetően nemcsak a talaj szerkezetét javítjuk, hanem biztosítjuk a jobb légáramlást is. Ne felejtsük el minden évben kicserélni a talajt, és ilyenkor töltsük fel friss tojáshéjjal is.

Elriasztja a csigákat

Ahogy beköszönt az esős idő, megjelennek a kertben a csigák, és lerágják a frissen ültetett növényeket, leveleket. Megoldás lehet, ha növényvédő szerek helyett megelőzésként durvára tört tojáshéjat szórunk a palántanövények, például a szamóca, saláta és spenót szára köré. Az éles tojáshéj irritálja a puhatestűeket, így megakadályozhatjuk, hogy lerágják a zöldség- vagy fűszernövényünket.

Piros lesz a paradicsom

Akár műtrágya helyett is használhatjuk: paradicsom, paprika ültetésekor szórjunk egy evőkanál felaprított tojáshéjat az ültetőgödör aljára, ezzel megelőzhetjük a kálciumhiány okozta csúcsrothadást. Ha már elültettük a paradicsomot, a növények köré is szórhatunk tojáshéjat a kálciumszint fenntartása érdekében.

A lúgosítás a kulcs!

Az összezúzott tojáshéj lúgosítja a talajt, ezért kiváló házi megoldás lehet savanyú talajok javítására. Azonban mielőtt felhasználnánk, érdemes talajvizsgálatot végezni, hogy lássuk, milyen a talaj pH értéke. Fontos azt is figyelembe venni, hogy milyen növényeket ültettünk a kertbe: például az áfonya és az örökzöldek inkább savanyú talajt kedvelnek, így ezek köré nem ajánlott tojáshéjat szórni.

Tartó a magoknak

A tojáshéj gyorsan lebomlik, így tökéletes csíráztató edény válhat belőle. A megtisztított, feltört héj alját óvatosan lyukasszuk ki egy hurkapálcikával, hogy a felesleges víz ki tudjon folyni. Ezután tegyük egy tojástartóba, töltsük meg nedves földdel, majd ültessük el benne a magokat. Miután a magok kihajtottak, óvatosan törjük össze a héjat, majd ültessük ki a növényeket a kertbe. Ezzel a módszerrel bátran próbálkozhatunk a paradicsom, dinnye, saláta, káposzta elültetésével is.

Kuka helyett komposztba!

Kifejezetten jó összetevője lehet a komposztnak, mivel mész- és káliumforrásként gazdagítja a kert talaját, ráadásul környezetbarát módon tudunk megszabadulni tőle. Ügyeljünk arra, hogy más komposztálható anyagokkal rétegezve, vékonyan terítsük szét a komposzthalmon. Minél kisebbre sikerül aprítani, annál gyorsabban lebomlik.

Búcsúzzunk a gyomoktól

Ha nagyobb mennyiség áll a rendelkezésünkre, a tojáshéjat díszítő mulcsként is használhatjuk a kertben. Télen megvédi a növényeket a fagyoktól, míg nyáron segít megőrizni a talaj nedvességtartalmát, ezáltal védelmet nyújt a kiszáradástól. Kiválóan alkalmazható olyan területeken is, ahol nem szeretnénk, hogy gyomnövények vagy fű növekedjen.

Egész évben virágzik

Nem csupán a kertben, a szobanövényeknél is hasznos a tojáshéj. A tavaszi ültetés során kavics helyett szórhatunk a cserép aljára durvára tört tojáshéjat, de apróra zúzott formájában akár a virágföldbe is keverhetjük. Ez a megoldás nemcsak kálciummal látja el a cserepes növényeket, de levegőssé is teszi a talajt, ezáltal javítva a talaj szerkezetét és a vízelvezető képességét.

Praktikus tápoldat

Készíthetünk tápoldatot is a növényeknek. Ehhez gyűjtsünk össze minél több tojáshéjat, majd öntsük fel forró vízzel. Hagyjuk ázni néhány napig, majd szűrjük le a keveréket egy szórófejes flakonba. Ezzel a keverékkel hetente öntözzük meg a növényeinket.