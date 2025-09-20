Ki ne dobd ki az alma héjat! Számtalan ízletes finomságot készíthetsz belőle

Az alma héja egy valódi kis csodaszer, ugyanis tele van létfontosságú vitaminnal, és kvercetint tartalmaz, ami egy erős gyulladáscsökkentő vegyület, ami remek immunerősítő, de a tüdőt és a szívet is megvédi. Az alábbi cikkben eláruljuk, hogyan használhatjuk fel a maradék almahéjat egyszerre okosan, gyorsan és gazdaságosan.
Egészséges diétás csipszet is készíthetünk a megmaradt almahéjból. Ehhez 150 fokos sütőben süssük 20 percig.
Öntsünk az odakozmált edénybe csapvizet, dobjunk bele egy nagy marékkal, és forraljuk egészen 30 percig. A benne található savak az égett zsírt is feloldják.
Kiszárítva forró vízzel forrázzuk le, majd hagyjuk állni lefedve 15 percig. Kihűlve kortyolhatjuk. Magas C-vitamin-tartalma az immunrendszert is támogatja.
Egy lábosban főzzük teljesen puhára. A leszűrt levükhöz adjunk körülbelül 50 dkg kristálycukrot, majd forraljuk fel, és kisebb lángon főzzük addig, amíg a szirup be nem sűrűsödik. Palacsintára vagy gofrira csurgatva mennyei lesz.
Helyezzük a megtisztított arcbőrünkre úgy, hogy a héj a belső részével lefelé legyen. Hagyjuk rajta körülbelül 20 percig. Amellett, hogy összehúzza a pórusokat, enyhíti az akné tüneteit, és frissíti, nyugtatja a bőrt.
Tegyünk egy nagyobb befőttesüvegbe 1 kg mennyiséget. Öntsünk fel 10 dkg cukrot 1 liter vízzel, forraljuk fel, és ha langyosra hűlt, csurgassuk a héjakra. Egy szelet kenyeret tegyünk a tetejére, kössük le gézzel, majd meleg helyen érleljük másfél hétig. Leszűrve használjuk az ecetet.
Mivel magasabb a pektintartalma, gyorsan besűríti a lekvárt. Ha viszont nem szeretnénk más gyümölccsel összekeverni, ruhába kötözve tegyük a fazékba.
Áztassuk hideg vízbe 24 órára, majd szűrjük le. Hígítsuk fel vízzel 1:2 arányban, majd a szobanövényeinket hetente locsoljuk meg az oldattal.
Szárítsuk ki sütőben 150 Celsius-fokon, majd miután kihűltek, törjük őket kisebb darabokra. Tegyük egy tálkába, csepegtessünk rájuk a kedvenc illóolajunkból, majd a tegyük ki a nappaliba az asztalra.
Hámozáskor vágjuk fel 1-3 centis darabokra, zacskózzuk, majd tegyük a fagyasztóba. Télen vegyünk elő minden nap egy marékkal, és tegyük ki a madáretetőbe. A cinkék imádni fogják.
