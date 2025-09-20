Ki ne dobd ki az alma héjat! Számtalan ízletes finomságot készíthetsz belőle

Az alma héja egy valódi kis csodaszer, ugyanis tele van létfontosságú vitaminnal, és kvercetint tartalmaz, ami egy erős gyulladáscsökkentő vegyület, ami remek immunerősítő, de a tüdőt és a szívet is megvédi. Az alábbi cikkben eláruljuk, hogyan használhatjuk fel a maradék almahéjat egyszerre okosan, gyorsan és gazdaságosan.

Az alma héja sokoldalúbb alapanyag, mint elsőre gondolnád: mutatjuk mi mindenre jó csodaszer

Fotó: Arthur Linnik / Shutterstock

Az alma héja nagyon egészséges: többé nem fogod a kukába dobni

1. Ha kínoz az állandó éhség

Egészséges diétás csipszet is készíthetünk a megmaradt almahéjból. Ehhez 150 fokos sütőben süssük 20 percig.

2. Az almahéj hatásos edénytisztító

Öntsünk az odakozmált edénybe csapvizet, dobjunk bele egy nagy marékkal, és forraljuk egészen 30 percig. A benne található savak az égett zsírt is feloldják.

3. Erősíti az immunrendszert

Kiszárítva forró vízzel forrázzuk le, majd hagyjuk állni lefedve 15 percig. Kihűlve kortyolhatjuk. Magas C-vitamin-tartalma az immunrendszert is támogatja.

4. Juharszirup helyett is kiváló

Egy lábosban főzzük teljesen puhára. A leszűrt levükhöz adjunk körülbelül 50 dkg kristálycukrot, majd forraljuk fel, és kisebb lángon főzzük addig, amíg a szirup be nem sűrűsödik. Palacsintára vagy gofrira csurgatva mennyei lesz.

5. Az alma héja, mint arcápoló csodaszer

Helyezzük a megtisztított arcbőrünkre úgy, hogy a héj a belső részével lefelé legyen. Hagyjuk rajta körülbelül 20 percig. Amellett, hogy összehúzza a pórusokat, enyhíti az akné tüneteit, és frissíti, nyugtatja a bőrt.

Az alma héja rengeteg antioxidánst, vitamint (A, C, K) és ásványi anyagot (kálium, foszfor, kalcium) tartalmaz.

Fotó: Angelika Heine / Shutterstock

6. Készítsünk almahéjból ecetet

Tegyünk egy nagyobb befőttesüvegbe 1 kg mennyiséget. Öntsünk fel 10 dkg cukrot 1 liter vízzel, forraljuk fel, és ha langyosra hűlt, csurgassuk a héjakra. Egy szelet kenyeret tegyünk a tetejére, kössük le gézzel, majd meleg helyen érleljük másfél hétig. Leszűrve használjuk az ecetet.

7. Sűrűbb lesz tőle a lekvár

Mivel magasabb a pektintartalma, gyorsan besűríti a lekvárt. Ha viszont nem szeretnénk más gyümölccsel összekeverni, ruhába kötözve tegyük a fazékba.

8. Táplálja a növényeket

Áztassuk hideg vízbe 24 órára, majd szűrjük le. Hígítsuk fel vízzel 1:2 arányban, majd a szobanövényeinket hetente locsoljuk meg az oldattal.

9. Illatosít a lakásban

Szárítsuk ki sütőben 150 Celsius-fokon, majd miután kihűltek, törjük őket kisebb darabokra. Tegyük egy tálkába, csepegtessünk rájuk a kedvenc illóolajunkból, majd a tegyük ki a nappaliba az asztalra.

10. Az almahéj felhasználása madáreleségként

Hámozáskor vágjuk fel 1-3 centis darabokra, zacskózzuk, majd tegyük a fagyasztóba. Télen vegyünk elő minden nap egy marékkal, és tegyük ki a madáretetőbe. A cinkék imádni fogják.