Ezért ne dobd ki a gesztenyét: zsíroldásra és takarításra is kiváló

Talán elsőre nem is gondolnánk, hogy a gesztenye nem csak dekorációnak és őszi finomságnak jó, de takarítószernek is. Ráadásul nem is nehéz az őszi séták alatt összegyűjtött gesztenyékből tisztítószert készíteni, ami a legjobb barátunk lesz a lakás minden helységében.

A gesztenye kiváló tisztítószernek is, ami nagy segítség lehet a házimunkában.

Fotó: FotoHelin

1. Töröljük le a konyhapultot

A vadgesztenyéből készült házi tisztítószer a konyhapulton, asztalon vagy csempén is remekül használható. Reszeljünk le néhány szemet, majd öntsük le forró vízzel, és hagyjuk állni pár órát, amíg sűrű, enyhén habzó oldatot kapunk. Egy puha ronggyal áttörölve gyengéden, mégis hatékonyan tisztít.

2. Zsírtalanítsuk a serpenyőt

A gesztenye oldata zsíroldó hatású, így kiválóan alkalmas edények, serpenyők tisztítására is. Megfőzve, leszűrve használjuk, néhány csepp citromlével vagy ecettel pedig tovább fokozhatjuk a hatását – így a vízkővel is hatékonyan elbánik.

3. Fényesítsük vele a padlót

Két-három marék apróra vágott darabot forraljunk fel, majd hűlés után töröljük át vele a padlót. A szaponin eltávolítja a szennyeződéseket és enyhe fényt is ad a felületnek. Főként fa- és laminált padlón működik igazán látványosan.

4. Varázsoljunk tiszta ablakot

A 24 órára beáztatott darabolt vadgesztenyéből készült tisztítószert szűrjük át és hígítsuk fel, hiszen így ablaktisztítóként is remekül megállja a helyét. Egyszerűen permetezzük az üvegre, majd töröljük át mikroszálas kendővel. A gesztenye hatása ilyenkor különösen látványos: a foltokat és ujjlenyomatokat is eltünteti. Ráadásul nem hagy csíkot, csak kellemes, friss illatot.

5. Töröljük át a cipőinket

A vadgesztenye főzete enyhén zsírtalanít és fényesít, ezért kiváló cipők, táskák áttörlésére is. Egy puha rongy segítségével vigyük fel a hígítatlan keveréket, amihez illóolajat is adhatunk, majd hagyjuk megszáradni. A bőr felfrissül, visszanyeri eredeti színét, és vékony védőréteg képződik rajta.

6. Fertőtlenítsük a fürdőszobát

A WC és a fürdőszoba felületei is tisztíthatók vadgesztenyés oldattal. A főzet természetes antibakteriális hatású, mégis kíméletes a felületekhez és a bőrünkhöz egyaránt. Öntsük a leforrázott, leszűrt oldatot egy szórófejes flakonba, majd hagyjuk pár percig hatni, mielőtt áttörölnénk.