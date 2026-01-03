SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Benjámin, Genovéva névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A pucolt dió tárolása egy tbarna tányérban.

Egy apró hiba, és mehet a kukába: így tárold a diót, hogy ne avasodjon meg ez a drága élelmiszer

praktika
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 03. 11:45
tárolásdiótipp
Bizony nem mindegy hogyan teszed félre a következő sütemény elkészítéséig! A dió tárolása során több fontos tényezőt is figyelembe kell venned, hogy ne avasodjon, romoljon meg ez az aranyárban mért csonthéjas vitaminbomba. Mutatjuk, hogyan őrizheted meg frissességét a lehető legtovább!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Bár a dió tárolása nem bonyolult, tudnod kell néhány alapvető szabályt, ha szeretnéd, hogy a gondosan begyűjtött vagy megvásárolt szemek ne romoljanak meg, még mielőtt felhasználhatnád őket.

A dió tárolása héjastul.
Dió tárolása: így előzheted meg az avasodást
Fotó: 123RF
  • A dió magas olajtartalma miatt hamar romlásnak indul.
  • A frissen szedett diót legalább 2 hónapig érdemes szárítani.
  • A pucolt szemek hamarabb megromolhatnak, ezért ügyelni kell a megfelelő tárolásra.

A dió tárolása: a csonthéjas vitaminbomba

A dió rendkívül értékes alapanyaga konyhánknak. Omega-3 zsírsavakat, rostot, fehérjét és sok-sok antioxidánst is tartalmaz. Ugyanakkor éppen magas olajtartalma miatt könnyen meg is romlik. Ha huzamosabb ideig túl melegben vagy nedves környezetben tárolod, az olaj megavasodik, amitől a dió állaga gumiszerűvé válik, majd fonnyadni kezd. Az avas diót már nem szabad elfogyasztani!

Hogy tehetjük el a diót héjas formában?

A frissen szedett, héjas dió tárolásának első lépése a szárítás. A szemeket egy száraz, jól szellőző helyen kell kiteríteni. Például a padláson, egy fedett teraszon vagy a garázsban. A diókat érdemes legalább 2 hónapon át szárítani, időnként megforgatva, hogy egyik oldala se maradjon nedves.

A megfelelően szárított héjas dió, egy hűvös helyen akár 1-2 évig is eláll, de aromájából ez idő alatt sokat veszíthet.

A pucolt dió tárolása

A tisztított dió már sokkal érzékenyebb, tárolása csak légmentesen záródó edényben ajánlott. Egy csatos vagy befőttes üveg az egyik legjobb megoldás a héj nélküli dió tárolásához, hiszen ezek nem engedik be a levegőt, a nedvességet és a konyhai molyoktól is védik a gyümölcsöt.

Szobahőmérsékleten, megfelelően lezárva körülbelül 3 hónapig marad friss a pucolt dió. Hűvös, sötét helyen akár tovább is.

A dió tárolása hűtőben vagy fagyasztóban

A darált dió tárolása tányérban.
A darált dió nagyon gyorsan romlik: hűtőben tárold vagy csak közvetlenül a felhasználás előtt daráld le!
Fotó: 123RF

Ha nagyobb mennyiséget szeretnél eltenni, a hűtőszekrény jó megoldás lehet. A dió hűtőben akár 6 hónapig is megőrizheti minőségét, de fontos, hogy itt is mindig lezárt edényben tárold!

A pucolt vagy darált diót gond nélkül lefagyaszthatod. Felhasználás előtt érdemes lassan felengedni.

Készíts a friss dióból isteni desszertet az alábbi videó segítségével:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu