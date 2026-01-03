Egy apró hiba, és mehet a kukába: így tárold a diót, hogy ne avasodjon meg ez a drága élelmiszer

Bár a dió tárolása nem bonyolult, tudnod kell néhány alapvető szabályt, ha szeretnéd, hogy a gondosan begyűjtött vagy megvásárolt szemek ne romoljanak meg, még mielőtt felhasználhatnád őket.

Dió tárolása: így előzheted meg az avasodást

A dió magas olajtartalma miatt hamar romlásnak indul.

A frissen szedett diót legalább 2 hónapig érdemes szárítani.

A pucolt szemek hamarabb megromolhatnak, ezért ügyelni kell a megfelelő tárolásra.

A dió tárolása: a csonthéjas vitaminbomba

A dió rendkívül értékes alapanyaga konyhánknak. Omega-3 zsírsavakat, rostot, fehérjét és sok-sok antioxidánst is tartalmaz. Ugyanakkor éppen magas olajtartalma miatt könnyen meg is romlik. Ha huzamosabb ideig túl melegben vagy nedves környezetben tárolod, az olaj megavasodik, amitől a dió állaga gumiszerűvé válik, majd fonnyadni kezd. Az avas diót már nem szabad elfogyasztani!

Hogy tehetjük el a diót héjas formában?

A frissen szedett, héjas dió tárolásának első lépése a szárítás. A szemeket egy száraz, jól szellőző helyen kell kiteríteni. Például a padláson, egy fedett teraszon vagy a garázsban. A diókat érdemes legalább 2 hónapon át szárítani, időnként megforgatva, hogy egyik oldala se maradjon nedves.

A megfelelően szárított héjas dió, egy hűvös helyen akár 1-2 évig is eláll, de aromájából ez idő alatt sokat veszíthet.

A pucolt dió tárolása

A tisztított dió már sokkal érzékenyebb, tárolása csak légmentesen záródó edényben ajánlott. Egy csatos vagy befőttes üveg az egyik legjobb megoldás a héj nélküli dió tárolásához, hiszen ezek nem engedik be a levegőt, a nedvességet és a konyhai molyoktól is védik a gyümölcsöt.

Szobahőmérsékleten, megfelelően lezárva körülbelül 3 hónapig marad friss a pucolt dió. Hűvös, sötét helyen akár tovább is.

A dió tárolása hűtőben vagy fagyasztóban

A darált dió nagyon gyorsan romlik: hűtőben tárold vagy csak közvetlenül a felhasználás előtt daráld le!

Ha nagyobb mennyiséget szeretnél eltenni, a hűtőszekrény jó megoldás lehet. A dió hűtőben akár 6 hónapig is megőrizheti minőségét, de fontos, hogy itt is mindig lezárt edényben tárold!

A pucolt vagy darált diót gond nélkül lefagyaszthatod. Felhasználás előtt érdemes lassan felengedni.

