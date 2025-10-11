Megbarnul az alma? Házi praktikák, hogy tovább friss maradjon

„Napi egy alma, az orvost is távol tartja" – szól a mondás, az ősz pedig az az időszak, amikor bőségesen ellát minket a természet almával. Mindenféle fajta érik ilyenkor, de ami sajnos közös jellemzőjük, hogy ha nem megfelelően tároljuk, vagy elfeledkezünk róluk, az alma megbarnul. Ez nemcsak esztétikai probléma, hanem megváltozik az őszi gyümölcs állaga és íze is. Ha nem komposztálunk, ráadásul még újra sem tud hasznosulni, hanem a kukában landol. De ne aggódj, van pár jól bevált házi praktika, amelyekkel elejét veheted az alma megromlásának. Az alma tárolása a lent bemutatott tanácsokkal sokkal egyszerűbb lesz!

Jól bevált házi praktikák az alma tárolásához, hogy megelőzzük, hogy bebarnuljon.

Fotó: Voyagerix / Shutterstock

Alma tárolása kisokos

Mikor kell szüretelni az almát?

Friss fogyasztásra az almát teljes érettségben kell leszedni, de tároláshoz a teljes érés előtt egy héttel, vagyis akkor, amikor még nem teljesen édes és illatos, de már könnyen leválik az ágról.

Ha nem törjük ki az alma szárát, akkor sokkal hosszabb ideig eláll, ugyanis a szár után maradt résen könnyebben bejutnak a mikrobák a gyümölcs belsejébe.

Alaposan nézzük át: nem lehet rajtuk sérülés, barna folt, csak a makulátlan darabok alkalmasak téli tárolásra. Te ismered minden pozitív hatását az almának? Lehet, hogy több van, mint hinnéd!

Az alma tárolása télire

Az alma tárolásra az ideális hőfok a 0-3 Celsius fok. Pincében, de más, fűtetlen, de nem fagyos helyiségben is tarthatjuk télen, például egy verandán.

Elkerülhetjük, hogy megromoljon, kiszáradjon az alma, ha a helyiségben legalább 85-95%-os a páratartalom; egy jobb pincében ez a feltétel a hideggel együtt adott.

A kamrában vagy az erkélyen is tárolhatjuk, de ilyenkor csavarjuk őket egyesével újságpapírba, ez megvédi a fagytól.

Téli tárolásra olyan alma fajtákat válasszunk, mint például a Starking, a Jonagold, a Gala vagy a Granny Smith. Ezek biztosan elállnak akár 6 hónapig is; más fajtákat érdemes inkább fagyasztva tárolni.

Ha szeletelve, fagyasztva tárolnánk a gyümölcsöt, barnulás ellen tegyünk egy csipet sót egy tál vízbe, és áztassuk benne a szeleteket 5 percig, és csak utána tegyük a jégre.