Utánajártunk a legfontosabb tudnivalóknak – Így tárold a krumplit a fagyasztóban, hogy a lehető leghosszabb ideig friss maradjon

A fagyasztott krumpli felhasználása egyszerűbb, mint hinnéd. A nagyobb mennyiségű krumpli megvásárlásának előnye és hátránya is van: ha rendszeresen készítünk burgonyás ételt, nem kell gyakran boltba rohangálnunk, ám megvan annak is az esélye, hogy a kedvenc alapanyagunk megfonnyad, kicsírázik vagy bepenészesedik. Itt merül fel a fagyasztás kérdése és lehetősége, vagyis, hogy meghosszabbítsuk a krumpli élettartamát. De vajon élhetünk ezzel a módszerrel, és ha igen, vajon tényleg működik?

A fagyasztott krumpli tárolás során megőrzi a rá jellemző fontos tápanyagokat.

Fotó: Shutterstock

Nem minden esetben jó lefagyasztani a krumplit

Ilyen lépések szerint hűtsük be a burgonyát

Krumpliételek, melyeknek kifejezetten előnyös a mélyhűtő

Nem mindig tanácsos a fagyasztott krumplit sokáig tárolni

Még mielőtt elárulnánk a titkot, érdemes szót ejteni arról, hogy a nyers burgonya fagyasztása kifejezetten kerülendő gyakorlat. Ilyen állapotban ugyanis a krumpli sok nedvességet tartalmaz, emiatt a fagyasztási és kiengedési folyamatok nagy mértékben megváltoztathatják a zöldség szerkezetét és állagát. Ez pedig a későbbi főzésre, illetve sütésre is negatív hatással lehet. A témával kapcsolatos legfontosabb információt a Delish online gasztronómiai magazin osztotta meg.

Ezek a lefagyasztás legfontosabb lépései

Mielőtt a krumplit hűvösre tennénk, szánjunk időt az előkészületekre. Ennek során elsősorban azt fontos figyelembe venni, hogy a későbbiekben milyen fogást készítünk majd az alapanyagból. Általánosan azonban elmondható, hogy akkor járunk jól, ha részben megfőzzük a burgonyát. Ezt megtehetjük aprítva, például kockára vagy hasábokra vágva, de akár egészben is héjastul, illetve anélkül. Kifejezetten lényeges, hogy ne főzzük teljesen puhára a krumplit, mindezt a blansírozási eljárással érhetjük el:

helyezzük forrásban lévő vízbe a burgonyákat figyeljük a főzést, és amikor a szúrópróba azt mutatja, hogy kissé megpuhultak, vegyük ki őket a lábasból tegyük rögtön a krumplikat jeges vagy hideg vízbe, míg ki nem hűlnek csepegtessük le, itassuk fel teljesen a nedvességet róluk helyezzük a krumplikat a fagyasztóba néhány órára, ez lesz az előfagyasztás végül tegyük zacskóba vagy zárható edénybe a zöldséget

Tudtad? A népszerű konyhatechnikai eljárás, vagyis a blansírozás lényege, hogy rövid ideig hőkezeljük az adott alapanyagot forrásban lévő vízben, akár alaplében. A módszer főként zöldségek előkészítésére való, célja a részleges előfőzés, az állag megőrzése és a héj könnyebb eltávolítása.

Fogások, melyeknél még jól is jöhet a hűsítés

Vannak olyan krumplis ételek, amiknek kifejezetten jót tesz a fagyasztási művelet. Lássuk, melyek ezek!