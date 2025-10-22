Budapesti békecsúcsDigitális Polgári KörMegasztárOtthon Start Program
Burgonya tárolása: ezen az apróságon múlik, hogy friss marad a krumpli

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 10:15
Ha nem szeretnéd, hogy a kukában végezze a sok megmaradt krumpli, amit nem használtál fel időben, akkor ezekre mindenképp figyelj! Mutatjuk, hogy lesz optimális a burgonya tárolása.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Szeretünk belőle bevásárolni, hiszen a magyar konyha alaphozzávalója. De a burgonya tárolása hosszú távon kihívást jelenthet. Íme néhány fontos szabály, amiket ha betartasz, a krumpli nem romlik meg! Nem kell túl komplikált módszerekhez folyamodnod, csak megtalálni a megfelelő környezetet. Mutatjuk, hogyan csináld!

Burgonya tárolása helyesen
Burgonya tárolása: ezeket a szabályokat kell betartanod, hogy friss maradjon.
Fotó: Chatham172 /  Shutterstock 

Burgonya tárolása helyesen

0. Csak egészséges krumplikat raktározz el

A nulladik lépés, hogy mindig válogasd szét az egészséges, sérülésmentes gumókat a sérült, már kicsírázott vagy penészes darabok mellől. (Ha csak a krumpli egy része sérült meg, azt nyugodtan vágd ki, így ezeket a darabokat is elteheted későbbre.)

1. Hagyd megszáradni a krumplit, mielőtt eltennéd

Mielőtt elpakolnád, hagyd 1-2 napot száradni a burgonyákat, söpörd le róluk a földet – közben figyelj, hogy a héjuk ne sérüljön, mert a sérült darabok az addig egészséges krumplikat is rothadásnak indíthatják.

2. Ne tedd hűtőbe a burgonyát

A túl alacsony hőmérséklet, a burgonyában található keményítőt cukorrá alakítja, amitől nemcsak az íze lesz rossz, de gyorsabban romlásnak is indulnak a gumók.

3. Hűvös, sötét környezetben tárold

A burgonya a sötét, hűvösebb helyeket kedveli. Ideális lehet a raktározásához egy pince vagy hűvösebb spájz, 4–8 °C-os hőmérséklettel.

Bors-tipp:

Ha szalmát használsz, azzal még biztosabbra mehetsz, mivel hőszigetelőként működik és felszívja a felesleges nedvességet, amivel megakadályozza a rothadást.

4. Szigeteld fűrészporral vagy homokkal

Ha nincs szalmád, akkor is van lehetőséged szigetelni a tárolnivaló burgonyákat, ha fűrészport vagy homokot használsz. Ezek az anyagok is jó szigetelők, és a levegőben található nedvességet sem szívják magukba.

5. Kerüld a műanyagot

Burgonya tárolása jól szellőző zsákban
Nem mindegy, miben rakod el a megmaradt burgonyákat.
Fotó: shine.graphics /  Shutterstock 

Mivel a műanyag nem szellőzik, nem szerencsés krumplit tárolni benne. A párás, nyirkos környezet miatt gyorsan romlásnak indulnak. Használj inkább egy jól szellőző zsákot, rekeszt vagy fonott kosarat!

6. Ne rakd gyümölcsök mellé

Az alma, körte és a banán etilént bocsát ki, ami serkenti a krumpli csírázását.

7. Nézz rájuk hetente

Időnként nézd át az elrakott krumplikat, és távolítsd el a kicsírázott, illetve romlásnak indult darabokat. Ezzel megakadályozhatod, hogy a teljes burgonyakészleted tönkremenjen.

Ezt teheted a kicsírázott krumplikkal:

