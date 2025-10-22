Burgonya tárolása: ezen az apróságon múlik, hogy friss marad a krumpli

Szeretünk belőle bevásárolni, hiszen a magyar konyha alaphozzávalója. De a burgonya tárolása hosszú távon kihívást jelenthet. Íme néhány fontos szabály, amiket ha betartasz, a krumpli nem romlik meg! Nem kell túl komplikált módszerekhez folyamodnod, csak megtalálni a megfelelő környezetet. Mutatjuk, hogyan csináld!
A nulladik lépés, hogy mindig válogasd szét az egészséges, sérülésmentes gumókat a sérült, már kicsírázott vagy penészes darabok mellől. (Ha csak a krumpli egy része sérült meg, azt nyugodtan vágd ki, így ezeket a darabokat is elteheted későbbre.)
Mielőtt elpakolnád, hagyd 1-2 napot száradni a burgonyákat, söpörd le róluk a földet – közben figyelj, hogy a héjuk ne sérüljön, mert a sérült darabok az addig egészséges krumplikat is rothadásnak indíthatják.
A túl alacsony hőmérséklet, a burgonyában található keményítőt cukorrá alakítja, amitől nemcsak az íze lesz rossz, de gyorsabban romlásnak is indulnak a gumók.
A burgonya a sötét, hűvösebb helyeket kedveli. Ideális lehet a raktározásához egy pince vagy hűvösebb spájz, 4–8 °C-os hőmérséklettel.
Bors-tipp:
Ha szalmát használsz, azzal még biztosabbra mehetsz, mivel hőszigetelőként működik és felszívja a felesleges nedvességet, amivel megakadályozza a rothadást.
Ha nincs szalmád, akkor is van lehetőséged szigetelni a tárolnivaló burgonyákat, ha fűrészport vagy homokot használsz. Ezek az anyagok is jó szigetelők, és a levegőben található nedvességet sem szívják magukba.
Mivel a műanyag nem szellőzik, nem szerencsés krumplit tárolni benne. A párás, nyirkos környezet miatt gyorsan romlásnak indulnak. Használj inkább egy jól szellőző zsákot, rekeszt vagy fonott kosarat!
Az alma, körte és a banán etilént bocsát ki, ami serkenti a krumpli csírázását.
Időnként nézd át az elrakott krumplikat, és távolítsd el a kicsírázott, illetve romlásnak indult darabokat. Ezzel megakadályozhatod, hogy a teljes burgonyakészleted tönkremenjen.
Ezt teheted a kicsírázott krumplikkal:
