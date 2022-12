Megosztotta féltve őrzött karácsonyi édesség-receptjét az énekesnő

Még alig negyvenévesek, de már három évtizede együtt zenélnek a Kuna Vali és testvérei zenekar tagjai. Ahogy a nevükből is kiderül, a művészek testvérek, így nem meglepő, hogy ahogy a világot együtt járják, úgy az ünnepi asztal körül is együtt vannak. Kuna Vali most elmondja kedvenc karácsonyi süteményének receptjét.