Eldugult kémény, füstös padlás? Így előzhetjük meg egyszerűen az esetleges baleseteket

Eldugult kémény? Ez az aggasztó jelenség bizony nem csupán a fűtési költségeinket, hanem otthonunk levegőjének szennyezettségét is növelheti. A téli nagy hidegben a kályha sem elég hatékony, ha nincs rendszeres kéménytisztítás. Egy öreg, rosszul karbantartott kémény akár életveszélyes is lehet.

Az eldugult kémény megelőzésének kulcsa a rendszeres karbantartás és a rendszer megfelelő használata

A kémény dugulásának jelei: ezért fontos a kéménytisztítás

1. Figyeljünk a jelekre

Időnként nézzük át a kéményt, hogy nincsenek-e rajta repedések, elmozdult téglák, hiszen a szerkezeti problémák, vagyis a téglák közül kihulló habarcs, lehulló tégladarabok is okozhatják a kémény dugulását. Ez főleg a régi kályháknál, nem bélelt kéményeknél jelenthet veszélyt.

2. Az életünk múlhat a rendszeres kéménytisztításon

Amennyiben a kémény eldugul, a szén-monoxid visszaáramolhat a lakótérbe, ez pedig halálos kockázatot jelenthet. Emellett akár már egy részleges dugulás miatt is összegyűlhet a kéménytestben a korom, ami idővel begyulladhat, és kéménytüzet okozhat: ilyenkor a kéményben pár perc alatt felszalad 800-1000 Celsius fokra a hőmérséklet. A pokoli forróság nemcsak a kéményt károsítja, hanem a tető- és padlásszerkezetet is begyújthatja; a kicsapó szikrák pedig szintén tüzet okozhatnak.

3. Több irányból is eredhet

Legtöbbször a kémény dugulását a nem megfelelő tüzelőanyag használata okozhatja, például a nedves tűzifa, bútorlap, műanyag égetése. Ezeknek az égése több korommal jár, ami lerakódik a kémény belső falán, és idővel szűkületet képez. Emellett a madarak is beleeshetnek a kéménybe, de előfordulhat, hogy darázsfészek állja el a füst útját.

4. Kellemetlen szagok jelzik, hogy időszerű a kémény ellenőrzése

Ha rendszeresen füstszagot, vagy szúrós égett szagot érzünk a kályha körül, esetleg ajtó- vagy ablaknyitáskor, akkor érdemes dugulásra gyanakodni. Normális esetben a megfelelően üzemelő fatüzelés nem jár állandó, intenzív füstszaggal.

5. Változhat az árnyalat

A láng is árulkodhat arról, hogy nem szabad a füst áramlása a kéményben. Dugulás esetén azt láthatjuk a kandalló üvegén keresztül, hogy lassabban ég, lomhább, és a narancssárgás színe van, ami annak a jele, hogy tökéletlen az égés. Amikor ezt tapasztaljuk, akkor elérkezett a kéménytisztítás ideje.

6. Nem látunk be az ablakon

Jel lehet, ha a kandalló üvegablaka rendszeresen vastagon kormos lesz. A szennyeződés a kéményajtó belső ajtaján is megjelenhet, ezért ezt a kis nyílást is érdemes megnézni, ha erre gyanakszunk.

7. Ott van meleg, ahol nem kell

Komolyabb dugulásra, akár a kéményben lévő korom izzására is utalhat, ha a lakáson belül a füstelvezető szokatlanul forró. Normál üzem esetén nem érezhetjük forrónak, ha megfogjuk.

8. Nehéz lesz begyújtani

Sokszor semmi más nem utal a problémára, csak az, hogy nehezen kap lángra a gyújtós, és rosszul, lassan ég akkor is, ha adunk neki elegendő levegőt, valamint ha a kályha huzata érzékelhetően lecsökkent.

9. Vészjósló foltok a falán

A dugulás lelassítja a füst áramlását, így annak több ideje marad kihűlni, és emiatt eléri a harmatpontot – vagyis a fa égetésekor keletkező pára ki tud csapódni a kémény falán. Ilyenkor azonban nem csupán víz keletkezik, hanem savas kondenzátum, ami a béleletlen kéményben felmarhatja a habarcsot és a téglát. Ilyenkor a szobában nedves, sötét folt keletkezhet a kémény külső vakolatán.