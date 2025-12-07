Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Eldugult kémény, füstös padlás? Így előzhetjük meg egyszerűen az esetleges baleseteket

fűtési szezon
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 15:45
tippek-tanácsokkéményrendszerkémény
Ahogy beköszönt a tél és odakint röpködnek a mínuszok, egyre gyakrabban kapcsoljuk be a fűtést, ilyenkor azonban nemcsak az otthon melegére, hanem a biztonságra is figyelnünk kell. A kéménytisztítás hiánya, az eldugult kémény vagy a rosszul karbantartott fűtőrendszer komoly veszélyt jelenthet. Szerencsére van néhány egyszerű megoldás, amivel megelőzhetjük a balesetveszélyes helyzeteket.
Bors
A szerző cikkei

Eldugult kémény? Ez az aggasztó jelenség bizony nem csupán a fűtési költségeinket, hanem otthonunk levegőjének szennyezettségét is növelheti. A téli nagy hidegben a kályha sem elég hatékony, ha nincs rendszeres kéménytisztítás. Egy öreg, rosszul karbantartott kémény akár életveszélyes is lehet.

Egy férfi kéménytisztítást végez.
Az eldugult kémény megelőzésének kulcsa a rendszeres karbantartás és a rendszer megfelelő használata
Fotó: Minerva Studio /  Shutterstock 

A kémény dugulásának jelei: ezért fontos a kéménytisztítás

  • 1. Figyeljünk a jelekre

Időnként nézzük át a kéményt, hogy nincsenek-e rajta repedések, elmozdult téglák, hiszen a szerkezeti problémák, vagyis a téglák közül kihulló habarcs, lehulló tégladarabok is okozhatják a kémény dugulását. Ez főleg a régi kályháknál, nem bélelt kéményeknél jelenthet veszélyt.

  • 2. Az életünk múlhat a rendszeres kéménytisztításon

Amennyiben a kémény eldugul, a szén-monoxid visszaáramolhat a lakótérbe, ez pedig halálos kockázatot jelenthet. Emellett akár már egy részleges dugulás miatt is összegyűlhet a kéménytestben a korom, ami idővel begyulladhat, és kéménytüzet okozhat: ilyenkor a kéményben pár perc alatt felszalad 800-1000 Celsius fokra a hőmérséklet. A pokoli forróság nemcsak a kéményt károsítja, hanem a tető- és padlásszerkezetet is begyújthatja; a kicsapó szikrák pedig szintén tüzet okozhatnak.

  • 3. Több irányból is eredhet

Legtöbbször a kémény dugulását a nem megfelelő tüzelőanyag használata okozhatja, például a nedves tűzifa, bútorlap, műanyag égetése. Ezeknek az égése több korommal jár, ami lerakódik a kémény belső falán, és idővel szűkületet képez. Emellett a madarak is beleeshetnek a kéménybe, de előfordulhat, hogy darázsfészek állja el a füst útját.

  • 4. Kellemetlen szagok jelzik, hogy időszerű a kémény ellenőrzése

Ha rendszeresen füstszagot, vagy szúrós égett szagot érzünk a kályha körül, esetleg ajtó- vagy ablaknyitáskor, akkor érdemes dugulásra gyanakodni. Normális esetben a megfelelően üzemelő fatüzelés nem jár állandó, intenzív füstszaggal.

  • 5. Változhat az árnyalat

A láng is árulkodhat arról, hogy nem szabad a füst áramlása a kéményben. Dugulás esetén azt láthatjuk a kandalló üvegén keresztül, hogy lassabban ég, lomhább, és a narancssárgás színe van, ami annak a jele, hogy tökéletlen az égés. Amikor ezt tapasztaljuk, akkor elérkezett a kéménytisztítás ideje.

  • 6. Nem látunk be az ablakon

Jel lehet, ha a kandalló üvegablaka rendszeresen vastagon kormos lesz. A szennyeződés a kéményajtó belső ajtaján is megjelenhet, ezért ezt a kis nyílást is érdemes megnézni, ha erre gyanakszunk.

  • 7. Ott van meleg, ahol nem kell
    Komolyabb dugulásra, akár a kéményben lévő korom izzására is utalhat, ha a lakáson belül a füstelvezető szokatlanul forró. Normál üzem esetén nem érezhetjük forrónak, ha megfogjuk.
  • 8. Nehéz lesz begyújtani
    Sokszor semmi más nem utal a problémára, csak az, hogy nehezen kap lángra a gyújtós, és rosszul, lassan ég akkor is, ha adunk neki elegendő levegőt, valamint ha a kályha huzata érzékelhetően lecsökkent.

9. Vészjósló foltok a falán
A dugulás lelassítja a füst áramlását, így annak több ideje marad kihűlni, és emiatt eléri a harmatpontot – vagyis a fa égetésekor keletkező pára ki tud csapódni a kémény falán. Ilyenkor azonban nem csupán víz keletkezik, hanem savas kondenzátum, ami a béleletlen kéményben felmarhatja a habarcsot és a téglát. Ilyenkor a szobában nedves, sötét folt keletkezhet a kémény külső vakolatán.

  • 10. Beindul az érzékelő
    Meglehet, hogy semmi más nem utal a problémára, csak az, hogy bekapcsol a szén-monoxid-jelző készülék. Ez azt jelzi, hogy nem tökéletes az áramlás a kéményben. Ilyenkor azonnal nyissuk ki az ablakokat-ajtókat, hagyjuk el a helyiséget vagy az épületet, és hívjuk a Katasztrófavédelmet a 112-es telefonszámon! Életmentő lehet egy ilyen készülék!
  • 11. Vegyük el tőle a levegőt
    Bármelyik jelet is tapasztaljuk, az első és legfontosabb teendő, hogy hagyjuk abba a tüzelést, vagyis ne tegyünk már rá semmi, majd zárjuk le a tűzteret, így a parázs hamarabb kialszik. Bevett gyakorlat az égő parázs eltávolítása fém vödörbe, de ez növelheti a CO-mérgezés és a lakáson belüli tűzveszély kockázatát. Helyette inkább szellőztessünk, és hívjuk a katasztrófavédelmet.
Kéménytisztás a gyakorlatban: két férfi kéményt takarít a tetőn
Ha nincs tapasztalatunk a kéménytisztításban, mindenképpen bízzuk szakemberre a feladatot
Fotó: AlexandrMusuc /  Shutterstock 
  • 12. Bízzuk a profikra
    Bár sokan saját maguk végzik a kéménytisztítást, dugulás esetén tanácsos inkább kéményseprő segítségét kérni, hiszen nem tudhatjuk laikusként, mekkora a probléma.
  • 13. Minden évben ellenőriztessük
    Ma már magánszemélyeknek nem kötelező az éves kéményseprés igénybevétele, de fatüzelés esetén erősen ajánlott minden évben megnézetni a kéményt. A kéményseprő szolgáltatás magánszemélyeknek ingyenes, a Katasztrófavédelem 1818-as telefonszámán vagy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján található űrlapon tudjuk megrendelni.
  • 14. Jó anyaggal kell fűteni
    Sokan elzárják a levegőt, amint erős a láng, hogy lassabban égjen el a fa; csakhogy ezzel tökéletlen lesz az égés, és a kátrányos gázok nem elégnek, hanem lecsapódnak a hideg kéményfalon, ez pedig lerakódást, dugulást okozhat. Hasonlóképpen okoz a tökéletlen égés dugulást akkor is, ha a tűzifa nedvességtartalma túl magas.

Kéménytisztítás témában az alábbi videót is érdemes lehet megnézni:

Ezek a fűtéssel kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

 

