Hétfőtől fűtési szezon: idén is kulcskérdés lesz a CO-érzékelő – lássunk néhány praktikus tanácsot!

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 13. 09:15
A szén-monoxid érzékelők változatlanul az ősz egyik legfontosabb slágertémája. Idén ráadásul a megszokottnál korábban, már hétfőtől van fűtési szezon.

Idéntől a fűtési szezon 2025. szeptember 15-től 2026. május 15-ig tart. A szén-monoxid érzékelő azonban változatlanul most is slágertéma. Nem véletlenül, hiszen a szén-monoxid mérgezés nem játék. Ráadásul rengeteg tévhit kering körülötte. Hiába érzed, hogy van levegő, ha a kelleténél több szén-monoxid kerül a  szervezetedbe, az megfulladsz. Úgyhogy érdemes beszerezni a megfelelő készüléket. És még nem késő, ha nem rendelkezünk vele. De milyet vegyél? Adunk néhány praktikus tanácsot: ezekre figyelj a szén-monoxid érzékelő megvásárlásakor!

A fűtési szezonban még egy ekkora helyre is érdemes helyezni érzékelő /Fotó: Brian A Jackson

Fűtési szezon: a szén-monoxid a "láthatatlan gyilkos"

Nem véletlen, hogy nagy hír volt, amikor az elmúlt hónapban megalkották a világ első szén-monoxid mérgezés elleni ellenszerét. Szóval a fűtési szezon kezdete előtt tényleg érdemes végigvenni a szén-monoxid (CO) érzékelőkkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivő helyettese szerint az első legfontosabb dolgunk a tüzelő, fűtő berendezéseket egymástól megfelelő távolságra elhelyezzük el. A lényeg, hogy tilos összezsúfolni ezeket a berendezéseket.

Emellett nagyon fontos a kémények rendszeres tisztítása. A  hangsúly a rendszerességen van! Vegyes tüzelésű kályhákhoz évente, gáztüzelésű berendezésekhez két évente kell érkezzen kéményseprő. A lakosság a Katasztrófavédelem honlapján tudja megnézni, hogy az ő ingatlanjához hogyan tudja kihívni a kéményseprőt.

– nyilatkozta Dóka Imre szóvivő helyettes a Borsnak

Dóka Imre arra is kitért, hogy a megfelelő szén-monoxid érzékelők típusának listája a Kormányhivatal illetve a Katasztrófavédelem honlapján is megtalálhatók. A hatóságok folyamatosan ellenőrzi a készülékek kereskedelmét.

Ezeket a készülékeket három egymástól független laboratóriumban tesztelik. A darabszámuk emelkedett a háztartásokban. Ahol voltak ilyen készülékek, nem is történt tragédia. Különösen kályhák, kandallók esetében elengedhetetlen a CO-érzékelő használata. Emellett ajánlom még, hogy szerezzenek be füstérzékelőt is. 

A készülék típusának kiválasztása után az is fontos, hogy szakboltokból vásároljuk meg a CO-érzékelőt. Tehát ne feketén vedd meg, hanem olyan boltból, ahol garantálják a CO-érzékelő megfelelő működését, van leírás a beszereléséről, használatáról.

A CO-érzékelőt mindenképpen a falra szereljük. Fotó: Csapó Balázs Kisalföld

Hova szereljük a CO-érzékelőt?

Nagyon fontos, hogy a CO-érzékelőt a falra, tüzelő, fűtő berendezés közelébe, légzés magasság fölé kell szerelni, hogy ne történjen tragédia. 

Falra érdemes szerelni, a gyártói utasításoknak megfelelően. Tehát ne egy polcra tegyük fel. 

– mondta Dóka Imre helyettes szóvivő. 

FONTOS! Ha az érzékelő riaszt: azonnal nyiss ablakot! Menj ki a szabadba, és hívd a a 112-őt, azaz a tűzoltókat! Ne menj vissza addig, amíg szakember nem ellenőrizte a helyiséget.

 

