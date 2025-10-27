Erre figyelj tűzifa vásárlásakor: 5+1 tuti tipp, hogy ne verjenek át

Itt a fűtési szezon, aminek az egyik főszereplője a tűzifa. Nem kell azonban csüggednünk, ha még csak most kezdünk el foglalkozni az alapanyag beszerzésével. A következő tanácsok segíthetnek a folyamatban.
Ősszel már nehéz légszáraz tűzifát vásárolni, de nem lehetetlen. Érdeklődjünk több kereskedőnél, és menjünk el a telephelyre, ott nézzük meg a kínálatot. Fontos, hogy száraz legyen, mert ha a nedvességtartalma több mint 12-20%, akkor nehezebben ég, kevesebb hőt ad le, és ugyanazt a meleget nagyobb mennyiséggel fogjuk majd elérni.
Nézzünk utána a kereskedőnek: rendelkezzen olyan telephellyel, amelynek megállapított nyitvatartási ideje van, és ellenőrizzük, hogy megtalálható-e a Nébih nyilvántartott listáján. Intő jel, ha nem engedi, hogy megnézzük az árut, ha nem akar számlát adni, vagy ha kizárólag ömlesztett köbméterben akarja adni a tüzelőt.
Olyan helyről rendeljünk, ahol köbméterben árulják a fát, hiszen a mázsára vásárolttal rosszul is járhatunk: ha nem vagyunk ott a mérlegelésnél, kevesebbet is kaphatunk, mint amit rendeltünk. Sőt, ha nedves a fa, sokkal többet nyom, mint a száraz.
A tűzifa árak mögött sokszor minőségbeli különbségek rejtőznek, ezért még átvétel előtt nézzük át az árut. Ha szemetes, például rengeteg kéreg van benne, vagy korhadt, esetleg kártevők nyomaival van tele, inkább ne vegyük át. Az ilyen tűzifa fűtőértéke kisebb, ezáltal gyorsabban elfogy.
Az sem mindegy, milyen fafajtát tudunk beszerezni: a keményfa fűtőértéke nagyobb, mint a puháé, vagyis érdemes a fenyőfélék, nyár vagy fűz helyett inkább tölgyet, csert, bükköt, gyertyánt vagy akácot választani.
Sokan vásárolnak rönkökben, mivel ennek olcsóbb a köbméter ára, mint a hasított fának; de ha nincs időnk felvágni, akkor hívnunk kell egy szakembert; végül ez többe kerülhet, mint a konyhakész áru.
További információkat találhatsz ebben a videóban is:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.