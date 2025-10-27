Erre figyelj tűzifa vásárlásakor: 5+1 tuti tipp, hogy ne verjenek át

Itt a fűtési szezon, aminek az egyik főszereplője a tűzifa. Nem kell azonban csüggednünk, ha még csak most kezdünk el foglalkozni az alapanyag beszerzésével. A következő tanácsok segíthetnek a folyamatban.

A tűzifa beszerzése nem is annyira könnyű feladat

Fotó: Tanja Esser / Shutterstock

A tűzifa vásárlás 5+1 szabálya

1. Nedves helyett szárazabbat

Ősszel már nehéz légszáraz tűzifát vásárolni, de nem lehetetlen. Érdeklődjünk több kereskedőnél, és menjünk el a telephelyre, ott nézzük meg a kínálatot. Fontos, hogy száraz legyen, mert ha a nedvességtartalma több mint 12-20%, akkor nehezebben ég, kevesebb hőt ad le, és ugyanazt a meleget nagyobb mennyiséggel fogjuk majd elérni.

2. Vegyük észre az intő jeleket

Nézzünk utána a kereskedőnek: rendelkezzen olyan telephellyel, amelynek megállapított nyitvatartási ideje van, és ellenőrizzük, hogy megtalálható-e a Nébih nyilvántartott listáján. Intő jel, ha nem engedi, hogy megnézzük az árut, ha nem akar számlát adni, vagy ha kizárólag ömlesztett köbméterben akarja adni a tüzelőt.

3. Előnyösebb térfogatra

Olyan helyről rendeljünk, ahol köbméterben árulják a fát, hiszen a mázsára vásárolttal rosszul is járhatunk: ha nem vagyunk ott a mérlegelésnél, kevesebbet is kaphatunk, mint amit rendeltünk. Sőt, ha nedves a fa, sokkal többet nyom, mint a száraz.

4. Figyeljünk a minőségre

A tűzifa árak mögött sokszor minőségbeli különbségek rejtőznek, ezért még átvétel előtt nézzük át az árut. Ha szemetes, például rengeteg kéreg van benne, vagy korhadt, esetleg kártevők nyomaival van tele, inkább ne vegyük át. Az ilyen tűzifa fűtőértéke kisebb, ezáltal gyorsabban elfogy.

5. Van, amelyik jobban fűt

Az sem mindegy, milyen fafajtát tudunk beszerezni: a keményfa fűtőértéke nagyobb, mint a puháé, vagyis érdemes a fenyőfélék, nyár vagy fűz helyett inkább tölgyet, csert, bükköt, gyertyánt vagy akácot választani.

+1. Ha nincsenek eszközeink

Sokan vásárolnak rönkökben, mivel ennek olcsóbb a köbméter ára, mint a hasított fának; de ha nincs időnk felvágni, akkor hívnunk kell egy szakembert; végül ez többe kerülhet, mint a konyhakész áru.

További információkat találhatsz ebben a videóban is:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: