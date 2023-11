Tippek a lakástűz megelőzésére (x)

Ami a házon belül a tűz keletkezési helyét illeti, a legtöbb esetben kéménytűzről, vagy konyhai tűzesetről volt szó, de gyakran került sor gyulladásra a hálószobában, a nappaliban vagy a tárolóban.

Azon nem kell meglepődni, hogy a téli hónapokban tetőznek az ilyen esetek, hiszen ilyenkor van a fűtési szezon, ami potenciális tűzforrásnak számít. Különösen igaz ez az olyan családi házakra, amelyek nem távfűtéssel oldják meg a tüzelést, hanem központi fűtéssel, esetleg az egyes helyiségekben elhelyezett beltéri kályhákkal.

Mondani sem kell, hogy a tűzeseteknél a legfontosabb az odafigyelés és a megelőzés. Ez számos óvintézkedést is magában foglal, amelyekkel a későbbiekben még foglalkozunk, de már a ház építése, felújítása során is fontos megelőzést lehet tenni, elsősorban tűzgátló ablak beépítésével.

Fotó: Pixabay

A tűzgátló nyílászárók beszerzése, legyen szó ajtóról, vagy ablakról, fontos megelőző intézkedés. Ez a megoldás ugyanis képes egy meghatározott ideig megfékezni a tűz és a füst további terjedését, ennélfogva a személyi sérülést és az anyagi kárt is jelentősen csökkentheti. Az ilyen ablakoknak számos típusa van, amelyekről szintén szó lesz még.

Néhány fontos óvintézkedés

A tűzgátló ablakok anyaguktól, minőségüktől függően 700-800 Celsius-fokos hőmérsékletnek is képesek 30-40 percen át ellenállni. Ez optimális esetben azt jelenti, hogy az adott helyiséget megkíméli a tűz következményeitől addig, amíg megérkeznek a tűzoltók. Illetve, ha esetleg személyek is tartózkodnak ott, akkor nyilván hasonló kialakítású ajtóval együtt az ő egészségét is megóvja. Ugyanis, az ilyen nyílászárók nem csak a tüzet, de a füstöt is kiszorítják a helyiségből.

Persze, ezen felül a mindennapi odafigyelés is fontos. Mivel, ahogy arról már szó volt, a lakástűz leggyakoribb fészke a konyha, arról fontos gondot viselni, hogy soha ne hagyd felügyelet nélkül a konyhát főzés, sütés közben. Elég néhány pillanat, hogy tűz keletkezzen. Ha mégis ki kell menned, húzd félre az edényt, vagy kérd meg a család egy tagját, hogy odafigyeljen.

A fűtőtestek, kémények rendszeres, éves ellenőrzése, karbantartása kiemelten fontos megelőző tevékenység. Ha otthoni fűtésed van, a kéményseprést végeztesd el rendszeresen, gázfűtés esetén állandó felügyelet alatt kell tartani a gázszivárgást és a fűtőtesteket is a megszokott időközönként érdemes átnézetni.

Arra is fontos odafigyelni, hogy a lakás olyan részeiben, ahol fűtés, főzés, bármilyen nyílt láng használata történik, ne tarts gyúlékony dolgokat. Hiszen, elég egy szikra és már fel is csaphatnak a lángok.

A tűzokok közé tartozik a rövidzárlat is, ezért a vezetékeket, dugaszokat, konnektorokat is fontos rendszeresen ellenőrizni. A sérült vezeték is pillanatok alatt tud tüzet okozni, ezért soha ne használj olyan hosszabbítót, vezetéket, amely sérült.

A nyílt láng felügyelet alatt tartását nem lehet eléggé hangsúlyozni. Nyilván, romantikus és meghitt hangulatot teremt, különösen az ádventi időszakban, ha esténként gyertyát gyújtasz. Ezzel azonban szintén nagyon óvatosan kell bánni. Még véletlenül se felejtsd az asztalon az égő gyertyát, ha kimegyünk a helyiségből, ahogy arra is figyelj oda, hogy ne aludj el anélkül, hogy azt eloltanád.

Noha nem hivatalos előírás, az elővigyázatosság miatt hasznos lehet, ha tartunk a házban tűzoltó készüléket, akkor ugyanis gyorsan tudunk reagálni az ilyen váratlan esetekre. Emellett, jó megoldás lehet még tűzoltó takaró beszerzése, amivel a kisebb tüzeket szintén elolthatod.

Ez csak néhány tipp volt, a lista még bővíthető lenne más dolgokkal is. A lényeg, hogy mindig figyelj oda a tűz, láng használatára, azzal elejét veheted az ilyen kellemetlenségeknek, amelyek akár az emberéletet is veszélyeztethetik.