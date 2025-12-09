Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
5 súlyos hiba, amit elkövethetsz karácsonyfa vásárláskor

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 09:45
Milyen fát vegyünk idén? Minden évben felmerül a kérdés, hiszen a karácsonyfa vásárlás manapság már egy kisebb vagyonba kerül. Jól meg kell fontolnunk, mire költjük a pénzünket.
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Ebben a cikkben most összegyűjtöttük mire kell odafigyelned karácsonyfa vásárlás alkalmával, hogy elkerüld azokat a súlyos hibákat, amik sok bosszúságot okozhatnak az ünnepek alatt, ha a fára nézel. 

Karácsonyfa vásárlás
Karácsonyfa vásárlásnál van néhány szabály, amelyet érdemes szem előtt tartani.
Fotó: r.classen /  Shutterstock 
  • Néhány alapvető hibát elkövetünk karácsonyfa vásárlásnál.
  • Nem könnyű a megfelelő fafajták kiválasztása, ami az igényeinknek megfelel.
  • Mi a helyzet a műfenyővel?
  • A cserepes karácsonyfa nehézségei.

Ezek a leggyakoribb hibák karácsonyfa vásárláskor

Túl magas a fa 

Szépek a nagy fák, de minek, ha nincs hozzá elég helyed a lakásban. Csak útban lesz, a teteje pedig karcolni fogja a dísszel együtt a plafont is. A legoptimálisabb, ha a hely magasságához képest legalább fél méterrel alacsonyabb fát választasz, így még egy szép csúcsdísz is ráfér majd a tetejére.

Túl széles a fa 

Érdemes széltében egy nagyobb növény helyére méretezni a karácsonyfát – amit addig arrébb rakunk –, így elkerülhetjük azt, hogy folyamatosan beleakadjunk az ágaiba, mikor elhaladunk mellette. Plusz, a bútorainkat sem karcolja majd össze.

Nem ismered a fajtákat

Vegyük át, melyik fenyőtípus milyen tulajdonságokkal bír, hogy a számodra megfelelőt válaszd:

  • Lucfenyő: előnye, hogy ez a legolcsóbb fajta, viszont ez bírja a legkevésbé a gyűrődést. Tűleveleit hamar lehullajtja, de ha nem akarsz mindenáron vízkeresztig gyönyörködni a karácsonyfa látványában, akkor ez egy jó választás lehet számodra. 
  • Ezüstfenyő: Ez már egy drágább kategória, viszont, sűrű ágai és szép formája van. A leveleit is sokáig megtartja. Ha a fa szépsége a lényeg, ezt válaszd. 
  • Normann fenyő: Oldalirányba terebélyesedik, úgyhogy ezt a fajtát akkor válaszd, ha tényleg sok helyed van a nappaliban. Ezt melegebb lakásokba is ajánlják, mert a vastag tűlevelei magukban tartják a nedvességet, így jóval később hullajtja le őket, mint például egy lucfenyő. Ha sokáig akarsz gyönyörködni a karácsonyfádban, akkor ezt válaszd. Mélyre kell nyúlni a zsebedben, ha Normann fenyőt vásárolsz, mert bizony drága.

Gagyi műfenyőt vettél

Ha nem ragaszkodik a család az igazi fához, akkor érdemes rászánni egy komolyabb összeget egy műfenyőre. Nem vagyonokról beszélünk persze, de egy középkategóriás műfenyő jó befektetés. Ne vedd a gagyit, csak mert olcsóbb. Bánni fogod, hogy nem szántad rá még azt a keveset, hogy aztán évekig spórolhass a karácsonyfa árán. Gondolj erre úgy, mint egy hosszú távú befektetésre.

Cserepes karácsonyfa

Ha azzal a környezettudatos céllal vásárolsz cserepes fenyőt, hogy azt majd következő karácsonykor is feldíszíted, inkább maradj a vágottnál. A fenyő gyorsan nő, a gyökerei széltében terülnek szét, épp ezért egy cserépben nem sokáig bírják. Ha azt tervezed, hogy kiülteted a kertbe, vagy felajánlod akár a helyi óvodának, vagy iskolának, hogy ültessék el ők az udvaron, akkor persze válaszd a cserepeset. 

Vajon a műfenyő a legjobb karácsonyfa?

Vajon a műfenyő a legjobb karácsonyfa?

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

