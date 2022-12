Eláruljuk, mennyire trendi a karácsonyfád

Kruchió László dekoratőr elárult, melyek az idei év legtrendibb karácsonyfái. Ha ráuntál a hagyományos piros-arany vagy kék-ezüst karácsonyfa-dekorációkra, ezek közt biztosan megtalálod a hozzád illő stílust.

Engedd el nyugodtan a klasszikus díszeket! Fotó: Fürge Páva

Itthon is hódít a deres hatású, fehér fa

Egy brit magazin oldalain azt írták, a „fehér karácsonyfa” hashtaget tavaly több mint 4 millióan nézték meg a TikTokon, és ez a karácsonyfa-színtrend 2022-ben sem veszített népszerűségéből, amivel hazai szakértőnk is egyetért.

Mindenki vágyik a hóra, amit manapság itthon már ritkán élvezhetünk, ez lehet az oka, hogy a műhavas dizájn továbbra is népszerű. Mind az élő fenyőnél, mind a műfenyőnél alkalmazzuk ezt dekorációt. Nemegyszer az egész fát befújjuk fehérrel, és csak kevés dekorációt kap. Többnyire földszíneket használunk a díszítésnél, ami nagyon természetes hatást kelt

– mondta Kruchió László.

Divatosak a púderszínek

A nemzetközi dizájnerek szerint ebben a szezonban sokan újítanak és a megszokott, klasszikus díszítések helyett egészen merész színek is felkerülhetnek a karácsonyfa-színtrend palettájára. A legdivatosabb árnyalatok között találunk fekete-fehéret, ami a minimalisták egyik kedvence, emellett hódít a kék és annak különböző árnyalatai is, így a türkiz, az éjkék, az indigókék vagy például a kacsatojás szín is. Ezek ezüsttel vagy arannyal keverve igazán varázslatos hatást keltenek. Népszerűek a fémes csillogású dekorációk is.

Azt gondolom, a karácsonyba belefér az, hogy giccses legyen, fényes és csillogó. Ahogy az izzók és gyertyák fénye megcsillan a kis gömbökön, szépséget és eleganciát kölcsönöz a karácsonyfának, és fokozza az ünnepi hatást

– mutatott rá László.

A dekoratőrtől megtudtuk azt is, hogy az egyes színtartományokat minden évben egy nemzetközi hírnévnek örvendő cég szabja meg.

Idén a lazac, a púder és a narancsos árnyalatok mellett a földszínek zölddel keverve kiemelkedően népszerűek, és valóban nagyon mutatósak.

A havas hatás, illetve a púderszínű díszítés az idei sláger Fotó: Fürge Páva

Egyre népszerűbbek az imitációk

Egy-egy szállodában, illetve az otthoni környezetben is a helyszűke miatt most már sokan részesítik előnyben az eredeti ágakból összeállított fenyőimitációkat is.

Ezek keskenyek, szép magasan törnek felfelé, 2–2,5 méter magasságig. Erre vagy ragasztással kerülnek a gömbök és egyéb díszek, vagy pedig dekordróttal felfűzve, girlandszerűen. Ez egy kicsit a grincsfához hasonló alkotás, de ugyanúgy van díszítve, mint egy rendes fenyőfa, csak éppen sűrűbben, gazdagabban lehet díszíteni és kisebb helyet foglal el

– magyarázza a szakember.