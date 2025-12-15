Ettől az összetevőtől lesz igazán fényes a cukormáz a mézeskalácson

Ha azt mondjuk karácsony, melyik sütemény ugrik be először? Fogadjunk, hogy a mézeskalács. Az ünnep elengedhetetlen süteménye, amit egy fényes cukormáz dob csak fel igazán. Ha idén szeretnéd, hogy a te mézeskalácsaid legyenek a legszebbek a családban, akkor jól figyelj, mert hoztunk egy filléres praktikát, amitől tuti, hogy a Holdról is látszik majd a fénylő cukormáz.

Most kiderül, mitől lesz igazán csillogóan fényes a cukormáz / Fotó: 123RF

A fényes cukormáz titka: az összetevők

Az nyilván tudod, hogy a mézeskalács máz alapja a tojásfehérje és a porcukor. A tojásfehérje habosra verve stabilizálja a mázat, a porcukor pedig nem csak az édes ízért felelős, de kristályosodás miatt csillogást is kölcsönöz a cukormáznak.

Van azonban egy olyan összetevő, amit sokan kifelejtenek, pedig a máz fényességét ez az összetevő adja csak meg igazán. Hogy mi ez? Hát a citromlé!

Mit tud a citromlé, amitől olyan fényes lesz a cukormáz?

A citromlében megtalálható sav miatt a cukor jobban oldódik, ettől a máz simább és fényesebb lesz. Egyszerű, de nagyszerű trükk, hogy igazán csillogjanak a sütijeid!

A titok egy kis citromlé, és csillogni fog a cukormáz / Fotó: 123RF

Tippek a csillogásért:

Friss tojásfehérjét használj: a régi fehérje nehezebben verhető fel és a máz is matt marad Citromlé: 3 csepp elég tojásonként Hőmérséklet: a habot szobahőmérsékleten verd fel, ha túl hideg vagy túl meleg, nem fog megállni Szitáld a porcukrot: ne maradjanak csomók, így lesz igazán fényes a máz Finoman keverd össze az alapanyagokat: ne kevergesd túl sokáig a mázat, mert elveszíti fényét és keménységét

Ügyelj a sorrendre

Először verd habbá a tojásfehérjét, majd apránként adagold a porcukrot, hogy a hab ne törjön össze, és ne maradjanak csomók. A végén keverd hozzá a citromlevet is.

Hogyan marad meg a fény a díszítés után?

A kulcs a türelem. Várd meg míg kihűl a mézeskalács, ne ess neki rögtön a díszítésnek miután kikerült a sütőből.

Díszítés után légmentesen záródó dobozban tárold a mézeskalácsokat, hogy a levegő ne szárítsa ki, így a csillogás napokig megmaradhat.

Bors-tipp: ha szeretnéd megszínezni a cukormázat, akkor adj hozzá egy kevés ételfestéket, majd töltsd habzsákba, és kezdődhet is a díszítés.

