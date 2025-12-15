Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Ettől az összetevőtől lesz igazán fényes a cukormáz a mézeskalácson

mézeskalács
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 15:15
A sütemény, ami nem hiányozhat az ünnepi asztalról, az a mézeskalács. Töretlen sikerének titka – a mennyei illatán kívül – a csillogó máz. Lássuk, mi a titka a fénylő cukormáznak.
Kelemen Dorina
Ha azt mondjuk karácsony, melyik sütemény ugrik be először? Fogadjunk, hogy a mézeskalács. Az ünnep elengedhetetlen süteménye, amit egy fényes cukormáz dob csak fel igazán. Ha idén szeretnéd, hogy a te mézeskalácsaid legyenek a legszebbek a családban, akkor jól figyelj, mert hoztunk egy filléres praktikát, amitől tuti, hogy a Holdról is látszik majd a fénylő cukormáz. 

Egy nő épp cukormázzal díszíti a mézeskalácsokat
Most kiderül, mitől lesz igazán csillogóan fényes a cukormáz / Fotó: 123RF
  • A fényes cukormáz összetevői.
  • További tippek a csillogó cukormázért.
  • A mézeskalács helyes tárolása.

A csillogó cukormáz titka – ettől az összetevőtől lesz igazán fényes

A fényes cukormáz titka: az összetevők

Az nyilván tudod, hogy a mézeskalács máz alapja a tojásfehérje és a porcukor. A tojásfehérje habosra verve stabilizálja a mázat, a porcukor pedig nem csak az édes ízért felelős, de kristályosodás miatt csillogást is kölcsönöz a cukormáznak.  

Van azonban egy olyan összetevő, amit sokan kifelejtenek, pedig a máz fényességét ez az összetevő adja csak meg igazán. Hogy mi ez? Hát a citromlé!

Mit tud a citromlé, amitől olyan fényes lesz a cukormáz?

A citromlében megtalálható sav miatt a cukor jobban oldódik, ettől a máz simább és fényesebb lesz. Egyszerű, de nagyszerű trükk, hogy igazán csillogjanak a sütijeid!

Készül a cukormáz
A titok egy kis citromlé, és csillogni fog a cukormáz / Fotó: 123RF

Tippek a csillogásért:

  1. Friss tojásfehérjét használj: a régi fehérje nehezebben verhető fel és a máz is matt marad
  2. Citromlé: 3 csepp elég tojásonként
  3. Hőmérséklet: a habot szobahőmérsékleten verd fel, ha túl hideg vagy túl meleg, nem fog megállni
  4. Szitáld a porcukrot: ne maradjanak csomók, így lesz igazán fényes a máz
  5. Finoman keverd össze az alapanyagokat: ne kevergesd túl sokáig a mázat, mert elveszíti fényét és keménységét

Ügyelj a sorrendre

Először verd habbá a tojásfehérjét, majd apránként adagold a porcukrot, hogy a hab ne törjön össze, és ne maradjanak csomók. A végén keverd hozzá a citromlevet is.  

Hogyan marad meg a fény a díszítés után?

A kulcs a türelem. Várd meg míg kihűl a mézeskalács, ne ess neki rögtön a díszítésnek miután kikerült a sütőből.

Díszítés után légmentesen záródó dobozban tárold a mézeskalácsokat, hogy a levegő ne szárítsa ki, így a csillogás napokig megmaradhat.  

Bors-tipp: ha szeretnéd megszínezni a cukormázat, akkor adj hozzá egy kevés ételfestéket, majd töltsd habzsákba, és kezdődhet is a díszítés.

Nézd meg az alábbi videót a mézeskalács készítésről:

