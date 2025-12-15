Ettől az összetevőtől lesz igazán fényes a cukormáz a mézeskalácson

Ha azt mondjuk karácsony, melyik sütemény ugrik be először? Fogadjunk, hogy a mézeskalács. Az ünnep elengedhetetlen süteménye, amit egy fényes cukormáz dob csak fel igazán. Ha idén szeretnéd, hogy a te mézeskalácsaid legyenek a legszebbek a családban, akkor jól figyelj, mert hoztunk egy filléres praktikát, amitől tuti, hogy a Holdról is látszik majd a fénylő cukormáz.
Az nyilván tudod, hogy a mézeskalács máz alapja a tojásfehérje és a porcukor. A tojásfehérje habosra verve stabilizálja a mázat, a porcukor pedig nem csak az édes ízért felelős, de kristályosodás miatt csillogást is kölcsönöz a cukormáznak.
Van azonban egy olyan összetevő, amit sokan kifelejtenek, pedig a máz fényességét ez az összetevő adja csak meg igazán. Hogy mi ez? Hát a citromlé!
A citromlében megtalálható sav miatt a cukor jobban oldódik, ettől a máz simább és fényesebb lesz. Egyszerű, de nagyszerű trükk, hogy igazán csillogjanak a sütijeid!
Először verd habbá a tojásfehérjét, majd apránként adagold a porcukrot, hogy a hab ne törjön össze, és ne maradjanak csomók. A végén keverd hozzá a citromlevet is.
A kulcs a türelem. Várd meg míg kihűl a mézeskalács, ne ess neki rögtön a díszítésnek miután kikerült a sütőből.
Díszítés után légmentesen záródó dobozban tárold a mézeskalácsokat, hogy a levegő ne szárítsa ki, így a csillogás napokig megmaradhat.
Bors-tipp: ha szeretnéd megszínezni a cukormázat, akkor adj hozzá egy kevés ételfestéket, majd töltsd habzsákba, és kezdődhet is a díszítés.
Nézd meg az alábbi videót a mézeskalács készítésről:
