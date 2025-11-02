Ettől a titkos összetevőtől lesz mennyei a bolognai spagetti

A bolognai spagetti világszerte nagy kedvenc, és szinte biztos, hogy mindenkinek megvan a saját fortélya, amivel igyekszik kissé egyedibbé varázsolni a saját szószát. Van, aki egy csipet fahéjat tesz hozzá, van, aki cukorral bolondítja meg, és akad olyan is, aki virslit karikáz bele. De a szardellára valószínűleg senki nem gondol.

Sosem találnád ki, melyik titkos összetevő dobhatja fel a bolognai spagettid!

Fotó: Esin Deniz / Shutterstock

Egy csipet furfang és fantasztikus lesz a bolognai spagetti szósza

A TikTok sztárszakácsa, Ayeisha Cooks szerint a szardellától lesz igazán különleges ez a klasszikus étel. Ayeisha elmagyarázta, hogy a szardella miután feloldódik, nem halas ízt, hanem inkább gazdag unami mélységet ad a bolognainak. Az umami egy japán szó, jelentése: „finom íz”. Ez az alapvető négy íz - édes, savanyú, sós és keserű - mellett az úgynevezett ötödik íz.

Íme, a különleges recept

Hozzávalók:

500 g darált marhahús

150 g pancetta (Sertés hasfalából készült, olasz fűszeres szalonna)

500 ml marhahúsleves

150 ml tej

egy szál sárgarépa

egy fej közepes hagyma

egy kisebb zellergumó

egy nagy löttyintés vörösbor

egy konzerv szilvaparadicsom

egy kiskanál paradicsompüré

két darab szardellafilé

3 gerezd fokhagyma

két babérlevél

három szál kakukkfű

olaj a főzéshez

Láss hozzá a bolognai szósz elkészítéséhez!

Egy nagy lábasban közepes lángon hevíts fel az olajat. Dobd bele az apróra vágott sárgarépát, hagymát és zellert, majd fedő alatt párold körülbelül hét percig.

Add hozzá a felaprított fokhagymát és a pancettát, és addig pirítsd, amíg aranyszínű nem lesz a fokhagyma, a pancetta pedig éppen csak kap egy kis kérget.

Ezután dobd bele a darált marhahúst, és fakanállal törd össze, hogy ne legyenek benne összetapadt nagyobb darabok. Adj neki körülbelül nyolc percet a tűzön, amíg már nem lesz rózsaszínű. Löttyintsd hozzá a bort, és hagyd párolódni pár percig. Ezután öntsd bele a konzerv szilvaparadicsomot, a húslevest és egy kiskanál paradicsompürét. Keverd meg alaposan és főzd pár percig. Most jöhet a titkos fegyver, a szardella. Csak aprítsd fel, és dobd a szószba. Ne aggódj, nem fogod kiérezni a szószban, gyorsan feloldódik. Tedd bele a babérleveleket és a kakukkfűágakat a mártásba, és most már csak hagyd, hogy fedő alatt, kis lángon, lassan elkészüljön a szósz. Türelmesnek kell lenned, az igazán jó szósz akár három órán át is főhet. Azért időnként keverd át, nehogy odakapjon az alja. Körülbelül egy órával a tálalás előtt keverd bele a tejet, és hagyd, hogy a fedőt levéve, enyhén párolódva főjön tovább. Halászd ki a kakukkfüvet és a babérlevelet a mártásból, és máris tálalható a gazdag és ízletes mártás.