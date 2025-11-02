Ettől a titkos összetevőtől lesz mennyei a bolognai spagetti

A bolognai spagetti világszerte nagy kedvenc, és szinte biztos, hogy mindenkinek megvan a saját fortélya, amivel igyekszik kissé egyedibbé varázsolni a saját szószát. Van, aki egy csipet fahéjat tesz hozzá, van, aki cukorral bolondítja meg, és akad olyan is, aki virslit karikáz bele. De a szardellára valószínűleg senki nem gondol.
A TikTok sztárszakácsa, Ayeisha Cooks szerint a szardellától lesz igazán különleges ez a klasszikus étel. Ayeisha elmagyarázta, hogy a szardella miután feloldódik, nem halas ízt, hanem inkább gazdag unami mélységet ad a bolognainak. Az umami egy japán szó, jelentése: „finom íz”. Ez az alapvető négy íz - édes, savanyú, sós és keserű - mellett az úgynevezett ötödik íz.
Egy nagy lábasban közepes lángon hevíts fel az olajat. Dobd bele az apróra vágott sárgarépát, hagymát és zellert, majd fedő alatt párold körülbelül hét percig.
Add hozzá a felaprított fokhagymát és a pancettát, és addig pirítsd, amíg aranyszínű nem lesz a fokhagyma, a pancetta pedig éppen csak kap egy kis kérget.
Ezután dobd bele a darált marhahúst, és fakanállal törd össze, hogy ne legyenek benne összetapadt nagyobb darabok. Adj neki körülbelül nyolc percet a tűzön, amíg már nem lesz rózsaszínű. Löttyintsd hozzá a bort, és hagyd párolódni pár percig. Ezután öntsd bele a konzerv szilvaparadicsomot, a húslevest és egy kiskanál paradicsompürét. Keverd meg alaposan és főzd pár percig. Most jöhet a titkos fegyver, a szardella. Csak aprítsd fel, és dobd a szószba. Ne aggódj, nem fogod kiérezni a szószban, gyorsan feloldódik. Tedd bele a babérleveleket és a kakukkfűágakat a mártásba, és most már csak hagyd, hogy fedő alatt, kis lángon, lassan elkészüljön a szósz. Türelmesnek kell lenned, az igazán jó szósz akár három órán át is főhet. Azért időnként keverd át, nehogy odakapjon az alja. Körülbelül egy órával a tálalás előtt keverd bele a tejet, és hagyd, hogy a fedőt levéve, enyhén párolódva főjön tovább. Halászd ki a kakukkfüvet és a babérlevelet a mártásból, és máris tálalható a gazdag és ízletes mártás.
Érdekel a hagyományos verzió is? Nézd meg a Mindemegette receptjének videóját:
