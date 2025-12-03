Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Eldugult lefolyó? Ezzel az olcsó, de zseniális trükkel egy fillért sem kell vízvezeték szerelőre költened

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 13:15
Elönt a pánik, amikor nem megy le a víz a mosdókagylóban vagy a kádban? Megmutatjuk, hogyan oldhatod meg a problémát egy filléres, de annál hatékonyabb trükkel – az eldugult lefolyó többé nem jelent majd problémát!
Ripszám Boglárka
Az eldugult lefolyó megannyi problémát okozhat. Gondolj csak egy átlagos reggelre, egy átlagos hajmosásra. De észreveszed, hogy a víz nem akar eltűnni. Először csak bosszankodsz, majd jön a pumpálás, a lefolyótisztító, a kétségbeesett videós segítségkérés, és ha semmi nem válik be, jöhet a telefon a szerelőnek, aki persze csak napok múlva ér rá, és a munkadíja egy kisebb vagyonnal ér fel. Ismerős a helyzet? Pedig van egy módszer, amit alig ismer valaki, mégis működik. Olcsóbb, mint egy csésze kávé, és hatékonyabb, mint a legtöbb vegyszer.

Eldugult lefolyót szerelő férfi.
Az eldugult lefolyó sok fejfájást okozhat, pedig  létezik rá egy olcsó megoldás.
Fotó:  Shutterstock 
  • Az eldugult lefolyó az egyik leggyakrabb háztartási probléma 
  • Az eldugult lefolyó jelei a lassan távozó víz
  • Ezzel a  módszerrel gyorsan átöblítheted a lefolyót

Ezt próbáld ki eldugult lefolyó esetén

Gondoltad volna, hogy a mosogatógép-tabletták lúgos kémhatású, zsíroldó és fertőtlenítő összetevőket tartalmaznak, amelyek tökéletesen lebontják a hajszálak, szappanmaradványok és más zsíros lerakódások okozta dugulásokat? Ráadásul nem marja szét a csöveket, mint sok agresszív vegyszer – így környezetbarátabb is.

A titkos fegyver az eldugult lefolyó ellen

Lehet, hogy eddig csak a mosogatógépbe dobtad, de mostantól biztos, hogy a fürdőszobádban is helye lesz! A tabletták összetétele ugyanis nemcsak a zsíros edényeket tisztítja ki, de a lefolyóban megbújó szennyeződésekkel is könyörtelenül elbánik.

Hogy használd a mosogatótablettát?

  • 1. Forralj fel kb. 1 liter vizet
  • 2. Dobj bele egy (erősebb típusú) mosogatógép-tablettát, keverd el, majd várd meg, míg teljesen feloldódik
  • 3. Öntsd az oldatot lassan az eldugult lefolyóba
  • 4. Hagyd hatni 15-20 percig (ha nagyon makacs a dugulás, akár 30 perc is lehet)
  • 5. Ezután önts rá még egy adag forró vizet

Az eredmény magáért beszél. Az eldugult lefolyó már a múlté és közben a kellemetlen szagokat is semlegesítetted.

  1. Bors-tipp:
    Ha már egyszer sikerült megszabadulni a dugulástól, ne hagyd, hogy újra megtörténjen, készíts házi lefolyótisztítót!
    1. Hetente egyszer önts a lefolyóba fél csésze szódabikarbónát, majd egy csésze ecetet
    2. Hagyd pezsegni 10 percig, aztán öblítsd le forró vízzel
    Ez a kombináció nemcsak megelőzi a problémát, de a már kialakulóban lévő dugulásokkal is megbirkózik.

Ne várj tovább a vízvezeték szerelőre!

A legjobb, hogy nem kell többet méregdrága csodaszerekért rohangálnod, és főleg nem kell napokat várnod egy szakemberre. Az eldugult lefolyó problémáját innentől egyetlen tablettával is megoldhatod!

Az eldugult lefolyó megoldására nézd meg az alábbi videót is: 

