Impregnálás az őszi-téli hónapokban: így tedd ellenállóvá a cipődet a szürke évszakokban

Cipőt elsősorban azért viselünk, hogy megóvjuk a lábunkat a környezeti viszontagságokkal szemben, kezdve a talpunk alatt futó különféle burkolatú utaktól egészen az időjárás és évszakok adta körülményekig. Szerencsére ma már végtelen a kínálat, amiből válogathatunk, így az őszi-téli időszakra nem feltétlenül csak a gumicsizma viselése a megoldás, ha a vízállóságról van szó. De mi a helyzet a több éves, itt-ott megfáradt, nedvességlepergető funkcióban csökkent, ugyanakkor még mutatós és funkcionális cipőkkel? Ahelyett, hogy lecserélnénk őket, érdemes lehet az impregnálás módszerét alkalmazni.

Az impregnálás precíz folyamat, de érdemes rászánni az időt és energiát / Fotó: moomin201 / Shutterstock

Az impregnálás meghosszabbíthatja a cipők életét

Először is tisztázzuk, mit jelent az impregnálás fogalma! Ez valójában egy anyagkezelési művelet, ami azt a célt szolgálja, hogy a használati tárgy, ruhanemű vagy cipő alapanyagának tulajdonságai kedvezőbbé váljanak, ezáltal meghosszabbodjon azok élettartama. A folyamat során a szilárd alapfelület, ez esetben a lábbeli textiljét egy folyékony szerrel itatjuk át, ami egyfajta védőfóliát képez a cipőn.

Tedd vízállóvá a ruháidat is! Tudtad, hogy akár a ruhaneműket is le lehet impregnálni, ezzel pedig megóvni őket a nedvességgel szemben? Itt a legfontosabb, hogy ne csak a látható felületeket, de a varrásokat, zsebeket, cipzárakat és a gombok környékét is alaposan lássuk el impregnálószerrel.

Az impregnálás általában arra szolgál, hogy megóvja a víztől és nedvességtől, a koszolódástól, a makacs szennyeződések bejutásától, a sérülésektől és repedéstől a lábbelit. Így nemcsak a kinézet marad hosszan újszerű, de a funkció is. Többféle impregnálószer is létezik, a legismertebb a spray kivitel, de elérhető krém viasz formátum is. Az egyes termékeket használhatjuk bőr, velúr és textil felületű cipőkre, vagyis egyszerű utcai viseletet, edzőcipőt, túrázásra alkalmas lábbelit, fűzős bakancsot és csizmát is lekezelhetünk velük.

A szórófejes termékkel történő impregnálás a legkényelmesebb megoldás mind közül / Fotó: goffkein.pro / Shutterstock

Gondoltad volna? A természetes szerek hívei akár méhviasszal is bekenhetik a lábbelit, ám ezt a megoldást csakis bőrcipő esetén érdemes alkalmazni. Hatásukat tekintve gyengébbek, mint a vegyi szerek. Külön érdekesség, hogy léteznek olyan impregnálók, melyek egyben ápolásra is alkalmasak. A még jobb vízlepergető hatás érdekében válasszunk méhviaszt, paraffint vagy még ennél is keményebb viaszokat tartalmazó készítményeket.

A lábbeli ellenállóvá tételének lépései:

Nulladik feladatként a cipő anyagának megfelelően válasszuk ki az optimális szert, ehhez a cipőboltokban kérhetünk segítséget. Ha többféle anyagú lábbelit is használunk egyidejűleg, érdemes mindegyikhez tartani otthon ideális ápolót. Az új cipőket már az első használat előtt tanácsos leimpregnálni. Jöhet az első és egyben legfontosabb lépés, ami az impregnálni kívánt cipő alapos előkészítése, azaz megtisztítása. Ehhez alkalmazzuk az adott lábbelinél bevált módszereinket, és ügyeljünk arra, hogy valóban minden szennyeződést eltávolítsunk. Ha ugyanis ez nem sikerül, nem lesz hatásos a bevonás sem, amihez várjuk meg, míg teljesen megszárad a cipő, méghozzá szobahőmérsékleten. Az impregnálószert mindig a használati útmutató szerint alkalmazzuk és vigyük fel, majd várjuk meg, amíg teljesen beszívódik. Felesleg esetén óvatosan itassuk fel azt egy tiszta ruhadarabbal, ha pedig szükséges, ismételjük meg a folyamatot. Spray alkalmazásánál kb. 20-30 centi távolságból fújjunk, a folyékony kezelőszereket pedig inkább bőrhöz használjuk. Csakis akkor vegyük használatba a leimpregnált cipőt, ha az 100%-ban megszáradt, illetve a szer tökéletesen beszívódott az anyagba. Ez nem feltétlenül történik gyorsan, ezért jobb, ha nem indulás előtt 10 perccel kerítünk sort a lábbelit megmentő műveletre.

Ne felejtsd el! Mielőtt fűzős cipőt impregnálnánk, húzzuk ki a kiegészítőt, hogy a szer eljusson minden apró részbe. Külön ügyeljünk a lábbeli nyelvének alapos bevonására is.

Egy impregnálás nem ad örök védelmet, ezért az eljárást pár havonta érdemes megismételni. A gyakoriság mértéke attól függ, hogy milyen lábbeliről van szó, illetve mennyire sűrűn és milyen környezetben használjuk.

