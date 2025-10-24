BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Salamon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Viszlát sáros cipőnyomok: 10 tuti tipp rendszerető háziasszonyoknak

takarítás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 14:00
tippsáréletmód
Az esős őszi hónapokban kevés dolog keseríti meg jobban az életünket, mint otthonunk tisztántartása és a sár elleni állandó küzdelem. Egy kis odafigyeléssel azonban megkönnyíthetjük a saját életünket. Mutatjuk a 10 legjobb tippet, amivel nem keletkeznek sáros cipőnyomok a lakásban.

Neked is gondot okoz a sáros cipőkről származó őszi sárfoltok állandó takarítása? Itt a megoldás! Vége az állandó ördögi körnek: így tartsd kint a sarat, ahelyett, hogy a lakásban szenvednél vele.

a sáros cipő és a sáros cipőnyomok
Vége a saras nappaliknak: 10 tipp, hogy a sáros cipőnyom a lakáson kívül maradjon
Fotó: HalynaRom

Sáros cipőnyom a házban? Na még mit nem! 10 tuti tipp pedáns háziasszonyoknak

1. Jelöljük ki a sárfogó zónát!

Ha van fedett bejárónk vagy teraszrészünk, alakítsunk ki egy „sárfogó zónát”, ahol mindenki lerakhatja a sáros cipőjét, ázott esőkabátját vagy esernyőjét.

2. Minél durvább, annál jobb

Tegyünk durva sörtéjű lábtörlőt a bejárati ajtó elé a behordott sár ellen, ami a nagyobb darab sarat is lekaparja a cipőnk talpáról. Ha néhány naponta kirázzuk és megszárítjuk, hosszú ideig hatékony marad.

3. Csepegtessük le a maradékot

Az ajtó mögé kerüljön egy puha, nedvszívó lábtörlő, amely felfogja a maradék nedvességet és piszkot, így mire az előszobába lépünk, a szennyeződés döntő többségétől már megszabadulunk.

4. Egyszerű és nagyszerű

Ha valamiért nincs kéznél lábtörlő, a régi újságpapír is megteszi ideiglenesen az esős időben: jól felszívja a nedvességet és akár naponta egyszerűen kicserélhetjük.

5. Megóvja a padlót a kopástól

Egy műanyag, peremmel ellátott tálca tökéletes az eső áztatta csizmák alá: felfogja a lecsorgó vizet és sarat. A tálca alá tehetünk egy vékony textilréteget, így a padlót is megóvjuk a sérüléstől.

sáros cipőjét levevő nő az előszobában.
A praktikus előszobai tárolók és ülőkék segítik a rendet
Fotó: New Africa

6. Gyorsan keféljük tisztára!

Tartsunk cipőkefét vagy cipőkaparót az ajtó közelében, így gyorsan le tudjuk tisztítani a talpat, mielőtt belépünk. Ha sörtés kefét választunk, az a mélyebb barázdákból is hatékonyan kiszedi a nedves földet.

7. Megoldás kutyásoknak

A bejáratnál legyen kéznél egy kis törölköző arra az esetre, ha négylábú családtagjaink sáros manccsal érkeznek vissza a sétálásból, hiszen ők is össze tudják járkálni a lakást koszos tappancsaikkal.

8. Praktikus és kényelmes

Egy ülőfelülettel kombinált cipőtároló nemcsak kényelmes, hanem emlékeztet minket arra is, hogy a cipőt rögtön a bejáratnál vegyük le.

9. A vendégekre is érvényes a szabály

Tartsunk az előszobában egy kosárban benti papucsot vagy mamuszt, így a vendégek kényelmesen levehetik a cipőt már a bejáratnál. A puha lábbelik ráadásul melegséget és otthonos hangulatot is teremtenek.

10. Száradás után jöhet az alapos tisztítás!

Amint a cipők megszáradtak, keféljük ki őket alaposan, így nem marad rajtuk rászáradt sár vagy por. Ha újra megázunk bennük, nem lesznek még szennyezettebbek, és a bőr is tovább megőrzi a minőségét.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu