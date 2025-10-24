Viszlát sáros cipőnyomok: 10 tuti tipp rendszerető háziasszonyoknak

Neked is gondot okoz a sáros cipőkről származó őszi sárfoltok állandó takarítása? Itt a megoldás! Vége az állandó ördögi körnek: így tartsd kint a sarat, ahelyett, hogy a lakásban szenvednél vele.

Vége a saras nappaliknak: 10 tipp, hogy a sáros cipőnyom a lakáson kívül maradjon

Fotó: HalynaRom

Sáros cipőnyom a házban? Na még mit nem! 10 tuti tipp pedáns háziasszonyoknak

1. Jelöljük ki a sárfogó zónát!

Ha van fedett bejárónk vagy teraszrészünk, alakítsunk ki egy „sárfogó zónát”, ahol mindenki lerakhatja a sáros cipőjét, ázott esőkabátját vagy esernyőjét.

2. Minél durvább, annál jobb

Tegyünk durva sörtéjű lábtörlőt a bejárati ajtó elé a behordott sár ellen, ami a nagyobb darab sarat is lekaparja a cipőnk talpáról. Ha néhány naponta kirázzuk és megszárítjuk, hosszú ideig hatékony marad.

3. Csepegtessük le a maradékot

Az ajtó mögé kerüljön egy puha, nedvszívó lábtörlő, amely felfogja a maradék nedvességet és piszkot, így mire az előszobába lépünk, a szennyeződés döntő többségétől már megszabadulunk.

4. Egyszerű és nagyszerű

Ha valamiért nincs kéznél lábtörlő, a régi újságpapír is megteszi ideiglenesen az esős időben: jól felszívja a nedvességet és akár naponta egyszerűen kicserélhetjük.

5. Megóvja a padlót a kopástól

Egy műanyag, peremmel ellátott tálca tökéletes az eső áztatta csizmák alá: felfogja a lecsorgó vizet és sarat. A tálca alá tehetünk egy vékony textilréteget, így a padlót is megóvjuk a sérüléstől.

A praktikus előszobai tárolók és ülőkék segítik a rendet

Fotó: New Africa

6. Gyorsan keféljük tisztára!

Tartsunk cipőkefét vagy cipőkaparót az ajtó közelében, így gyorsan le tudjuk tisztítani a talpat, mielőtt belépünk. Ha sörtés kefét választunk, az a mélyebb barázdákból is hatékonyan kiszedi a nedves földet.

7. Megoldás kutyásoknak

A bejáratnál legyen kéznél egy kis törölköző arra az esetre, ha négylábú családtagjaink sáros manccsal érkeznek vissza a sétálásból, hiszen ők is össze tudják járkálni a lakást koszos tappancsaikkal.

8. Praktikus és kényelmes

Egy ülőfelülettel kombinált cipőtároló nemcsak kényelmes, hanem emlékeztet minket arra is, hogy a cipőt rögtön a bejáratnál vegyük le.

9. A vendégekre is érvényes a szabály

Tartsunk az előszobában egy kosárban benti papucsot vagy mamuszt, így a vendégek kényelmesen levehetik a cipőt már a bejáratnál. A puha lábbelik ráadásul melegséget és otthonos hangulatot is teremtenek.